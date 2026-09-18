L'appuntamento|
‘Incontro con l’autore’: Francesco Falaschi ospite di We Love Ph
Classe 1976 e geologo di professione ha vissuto quasi 50 anni di evoluzione fotografica. Lunedì (21 settembre) alle 21 a ingresso gratuito
Lunedì (21 settembre) alle 21 l’associazione We Love Ph nella sua sede al Centro civico di Pontetetto (via del Giardino, 286 h) ripropone, dopo la pausa estiva, l’iniziativa Incontro con l’autore.
In programma una serata speciale sulla fotografia dal titolo Fotografie. Ospite Francesco Falaschi. Classe 1976 e geologo di professione laureato in Scienze della terra all’università di Pisa, Falaschi ha vissuto quasi 50 anni di evoluzione fotografica. Muovendosi a cavallo tra l’analogico e il digitale. Il suo imprinting fondamentale nasce dal mirino ottico. Ma anche dal negativo e dal positivo, dall’attesa del risultato e dalla consapevolezza dei limiti. Un’impronta che l’avvento del digitale ha persino rafforzato. Arricchendo poi ogni cosa nel tempo, grazie anche al legame instaurato con storici fotografi del panorama lucchese.
Ma anche con l’ausilio di importanti esperienze espositive e laboratoriali. La serata è aperta a tutti ad ingresso gratuito. Per informazioni scrivere a info.weloveph@gmail.com.