Logo
Centro Civico di Pontetetto
contatti
Incontro con l'autore
informazioni
ingresso gratuito
serata
we love ph
Lucca
Francesco Falaschi

L'appuntamento

|
Cultura e Spettacoli
/

‘Incontro con l’autore’: Francesco Falaschi ospite di We Love Ph

18 settembre 2026 | 09:01
Share0
di Gregorio Andreini

Gregorio Andreini

&#8216;Incontro con l&#8217;autore&#8217;: Francesco Falaschi ospite di We Love Ph

Classe 1976 e geologo di professione ha vissuto quasi 50 anni di evoluzione fotografica. Lunedì (21 settembre) alle 21 a ingresso gratuito

Lunedì (21 settembre) alle 21 l’associazione We Love Ph nella sua sede al Centro civico di Pontetetto (via del Giardino, 286 h) ripropone, dopo la pausa estiva, l’iniziativa Incontro con l’autore.

In programma una serata speciale sulla fotografia dal titolo Fotografie. Ospite Francesco Falaschi. Classe 1976 e geologo di professione laureato in Scienze della terra all’università di Pisa, Falaschi ha vissuto quasi 50 anni di evoluzione fotografica. Muovendosi a cavallo tra l’analogico e il digitale. Il suo imprinting fondamentale nasce dal mirino ottico. Ma anche dal negativo e dal positivo, dall’attesa del risultato e dalla consapevolezza dei limiti. Un’impronta che l’avvento del digitale ha persino rafforzato. Arricchendo poi ogni cosa nel tempo, grazie anche al legame instaurato con storici fotografi del panorama lucchese.

Ma anche con l’ausilio di importanti esperienze espositive e laboratoriali. La serata è aperta a tutti ad ingresso gratuito. Per informazioni scrivere a info.weloveph@gmail.com. 

Francesco Falaschi, We Love Ph