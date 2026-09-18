‘Incontro con l’autore’: Francesco Falaschi ospite di We Love Ph

In programma una serata speciale sulla fotografia dal titolo Fotografie. Ospite Francesco Falaschi. Classe 1976 e geologo di professione laureato in Scienze della terra all’università di Pisa, Falaschi ha vissuto quasi 50 anni di evoluzione fotografica. Muovendosi a cavallo tra l’analogico e il digitale. Il suo imprinting fondamentale nasce dal mirino ottico. Ma anche dal negativo e dal positivo, dall’attesa del risultato e dalla consapevolezza dei limiti. Un’impronta che l’avvento del digitale ha persino rafforzato. Arricchendo poi ogni cosa nel tempo, grazie anche al legame instaurato con storici fotografi del panorama lucchese.