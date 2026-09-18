La Lucca del Novecento in vetrina: a Villa Bottini torna il convegno ‘Raccontare Lucca’

Raccontare Lucca. Scrittori e artisti tra memoria, identità e appartenenza (1900-1950).

Appuntamento lunedì 5 e martedì 6 ottobre a Villa Bottini (Lucca), per il convegno organizzato dall’associazione culturale Amici di Enrico Pea con il comune di Lucca nell’ambito del calendario di Vivi Lucca, allo scopo di mettere in evidenza il contributo culturale-artistico di scrittori, pittori, scultori, giornalisti e critici che hanno lasciato un segno significativo a Lucca nella prima metà del Novecento.

L’evento, il secondo dopo quello organizzato nel 2023, è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il patrocinio della Provincia di Lucca, dell’associazione Lucchesi nel Mondo, della Fondazione Banca del Monte di Lucca, della Fondazione Mario Tobino, della Fondazione Ricci, e con la patnership della Fondazione Centro Studi sull’arte Lucia e Carlo Ludovico Ragghianti.

La presentazione è avvenuta nei nuovi spazi culturali di San Macario, lo Spazio Pea che l’associazione utilizzerà per realizzare iniziative culturali dedicate allo scrittore e al contesto culturale di riferimento. In via Sarzanese 2916 a Lucca, Spazio Pea espone in modo permanente documenti, fotografie, volumi dell’Archivio Bellora Pea, e ospiterà incontri ed eventi culturali.

“Nella nostra storia ci sono personaggi illustri che hanno amato e onorato la nostra città e che per questo hanno rappresentato e rappresentano il fiore all’occhiello della cultura lucchese – spiega Giovanna Bellora, presidente dell’associazione Amici di Enrico Pea -. La loro fervida attività culturale, che si è svolta in questo lungo arco di tempo, in diverse fasi, ha lasciato un’eredità importante e significativa che non può essere dimenticata bensi ripensata e riproposta alle nuove generazioni”.

Scrittori e artisti il cui punto di riferimento fu il Caffè Caselli, poi Di Simo, da Pascoli a Puccini, a Pea, da Tobino a Petroni, da Mari di Vecchio a Giuseppe Ardinghi, da Gaetano Scapecchi a Leone Lorenzetti, a Alfredo Meschi, a Giannetto Salotti, Critici e Giornalisti da Arrigo Benedetti a Carlo Ludovico Ragghianti, a Mario Pannunzio, da Isa Belli Barsali a Pier Carlo Santini, a Felice Del Beccaro.

“Attraverso due giornate e tre sessioni di lavoro – aggiunge l’assessora alla cultura del comune di Lucca, Mia Pisano – entreremo addentro al milieu culturale che ha caratterizzato la nostra città nei primi 50 anni del Ventesimo secolo. Scrittori, artisti, giornalisti e critici che avevano in comune un luogo che per noi è un simbolo, l’Antico Caffè Caselli – Di Simo, e che hanno lasciato un segno, ovvero molti segni. Quelle tracce che noi ancora oggi interroghiamo, grazie anche all’impegno di associazioni come gli Amici di Enrico Pea, consapevoli che conoscere il nostro passato, quello della nostra città, non è un banale esercizio da passatisti, ma una urgente necessità del presente“.

“La prima metà del Novecento è stata per l’intero territorio della provincia di Lucca una stagione di straordinaria vivacità culturale – dichiara il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili -. Scrittori, pittori, scultori, giornalisti e critici hanno lasciato, attraverso il loro lavoro e le loro relazioni, un’eredità artistica e letteraria il cui valore è ancora oggi materia di riflessione e confronto. Il convegno Raccontare Lucca non è quindi un semplice esercizio di memoria, ma un’occasione per continuare a riflettere sulla storia letteraria e artistica italiana e restituirne il valore alle nuove generazioni. I temi e linguaggi oggetto delle giornate dei lavori sono oltremodo attuali e spesso risposta a tempi di crisi e di passaggio diversi, ma non totalmente dissimili da quelli che stiamo affrontando”.

Il convegno può essere seguito in diretta sul canale YouTube dell’associazione: https://www.youtube.com/@associazioneamicidienricopea.

Il programma

Lunedì 5 ottobre

Ore 9,30: registrazione dei partecipanti.

Ore 10: saluti istituzionali e presentazione del Convegno a cura di Giovanna Bellora, presidente dell’associazione Amici di Enrico Pea.

Ore 10,30: introduzione sul clima storico-letterario lucchese del primo Novecento e sul Caffè Caselli a cura di Umberto Sereni.

Prima sessione: scrittori

Ore 11: Enrico Pea (Seravezza 1881 – Forte dei Marmi 1958). Relatore: Giovanna Bellora. Titolo: Enrico Pea L’Osservatore Lucchese.

Ore 11,30: Mario Tobino (Viareggio 1910 – Agrigento 1991). Relatore: Paolo Vanelli. Titolo: La Lucca di Mario Tobino: una città tra bellezza e verità.

Ore 12,00: Guglielmo Petroni (Lucca 1911 – Roma 1993). Relatore: Giovanni Ricci. Titolo: Guglielmo Petroni: Lucca c’est moi. La descrizione della città come autoritratto morale.

Seconda sessione: artisti

Ore 15,30: Mari Di Vecchio (Lucca 1900 – Lucca 1994) e Giuseppe Ardinghi (Lucca 1907 – Lucca

2007). Relatore: Alessandra Trabucchi. Titolo: Giuseppe Ardinghi e Mari Di Vecchio: contributi per la storia dell’arte lucchese.

Ore 16,15: Alfredo Meschi (Lucca 1905 – Lucca 1981). Relatore: Cristiana Ricci. Titolo: Alfredo Meschi. La ‘serena contemplazione di Lucca e del suo paesaggio.

Ore 16,45: Leone Lorenzetti (Lucca 1905 – Lucca 1974) e Gaetano Scapecchi (Lucca 1900 – Lucca 1975). Relatori: Alessandra Trabucchi e Massimo Scapecchi. Titolo: Leone Lorenzetti, Gaetano Scapecchi e l’amore per Lucca.

Martedì 6 ottobre 2026

Terza sessione: giornalisti e critici

Ore 9,30: Mario Pannunzio (Lucca 1910 – Roma 1968). Relatore: Carla Sodini. Titolo: I percorsi della memoria e della nostalgia che legano Mario Pannunzio a Lucca.

Ore 10: Arrigo Benedetti (Lucca 1910 – Roma 1976). Relatore: Carla Sodini. Titolo: Sul filo del ricordo: Lucca ne ‘I misteri della città’ di Arrigo Benedetti.

Ore 10,30: Carlo Ludovico Ragghianti (Lucca 1910 – Firenze 1987). Relatore: Elisa Bassetto. Titolo: Arcigna, inesorabile, prepotente. Carlo Ludovico Ragghianti e Lucca.

Ore 11: Isa Belli Barsali (Lucca 1920 – Roma 1986). Relatore: Patrizia Giusti. Titolo: Il ruolo fondamentale di Isa Belli Barsali nello studio e nella valorizzazione di Lucca e del suo territorio attraverso i secoli nella storia e nell’arte.

Ore 11,30: Pier Carlo Santini (Lucca 1924 – Lucca 1993). Relatori: Claudia Santini (Pier Carlo Santini. Un uomo per la sua città) e Luigi Della Santa (Lucca e la sua terra).

Ore 12: Il Gruppo Renato Serra. Relatore: Berto Corbellini Andreotti. Titolo: Il Gruppo Renato Serra e il suo ruolo di promozione culturale.

Ore 12,30: Le Riviste Lucchesi. Relatore: Roberto Pizzi. Titolo: Il contributo di alcune riviste letterarie al risveglio culturale lucchese.

Ore 13: Conclusioni.

Per informazioni: associazioneamicidienricopea@gmail.com.

L’associazione