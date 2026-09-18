Pietrasanta, otto spettacoli per la nuova stagione al teatro Galeotti. Paola Rovellini lascia la guida della Versiliana

Un viaggio attraverso i grandi autori del teatro italiano e internazionale, tra classici della drammaturgia, commedia, scrittura contemporanea, danza e interpreti tra i più riconosciuti della scena nazionale. È la nuova stagione di prosa 2026/2027 del Teatro Cesare Galeotti di Pietrasanta, promossa da Fondazione Versiliana e Fondazione Toscana Spettacolo sotto l’egida del comune di Pietrasanta, che propone un cartellone capace di attraversare linguaggi e generi diversi, alternando grandi testi del repertorio a spettacoli contemporanei.

Otto appuntamenti, da dicembre ad aprile, costruiscono un percorso che parte da Dario Fo e Franca Rame, passa attraverso Pirandello e Yasmina Reza, porta in scena storie e personaggi della drammaturgia contemporanea e si conclude con una rilettura danzata dell’universo di Verdi e Shakespeare. Un programma nel quale convivono comicità e riflessione, grandi interpreti e nuove scritture, il teatro di parola e il linguaggio del corpo.

La nuova stagione è stata presentata questa mattina (18 settembre) in Municipio dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti, la presidente della Fondazione Versiliana Paola Rovellini, Camilla Trambusti dell’ufficio comunicazione di Fondazione Toscana Spettacolo e il direttore artistico della Versiliana Marco Marchesi con un video messaggio.

“Pietrasanta è una città in cui la cultura non è semplicemente un’offerta per il tempo libero ma una cifra identitaria e un linguaggio vivo che attraversa le nostre piazze – dichiara il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti -. Per questo presentare la nuova stagione di prosa del nostro teatro comunale è sempre motivo di orgoglio, per la nostra amministrazione e per tutta la comunità. Il cartellone di quest’anno raccoglie otto appuntamenti capaci di farci emozionare, divertire e riflettere: è frutto di un lavoro di squadra consolidato e di altissima qualità e per questo desidero ringraziare la Fondazione Versiliana per la sensibilità con cui ha costruito questo palinsesto e la Fondazione Toscana Spettacolo per aver confermato una partnership preziosa, che ci permette di garantire alla nostra città un’offerta teatrale di livello nazionale.”

“Il Teatro Comunale rappresenta un presidio culturale fondamentale per Pietrasanta e tutto il territorio – evidenzia la presidente della Fondazione La Versiliana, Paola Rovellini – e questa nuova stagione nasce dalla proficua e consolidata collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Ringrazio il sindaco Alberto Stefano Giovannetti e l’Amministrazione per il costante sostegno in tutte le nostre scelte. Un riconoscimento particolare va al vicepresidente della Fondazione Versiliana Giorgio Cardellini che, per il Consiglio di Gestione, insieme al direttore artistico Marco Marchesi, ha seguito i diversi aspetti della programmazione. A Pietrasanta c’è un pubblico affezionato e fedele, guidato da abbonati che ogni anno rinnovano un legame prezioso con la città. È anche grazie a loro se il Comunale continua a essere un luogo vivo di incontro e partecipazione, capace di rinnovarsi senza perdere di vista la propria storia”

“Abbiamo costruito una stagione che mette insieme grandi classici e drammaturgia contemporanea, con interpreti di primo piano e una varietà di linguaggi – afferma il direttore artistico della Fondazione La Versiliana Marco Marchesi –. Dalla comicità di Dario Fo e Yasmina Reza alla profondità di Pirandello, fino alla danza di Monica Casadei, il cartellone propone un percorso tra leggerezza, ironia e riflessione, pensato per coinvolgere pubblici diversi”.

Al termine della conferenza stampa, Paola Rovellini ha annunciato la decisione di lasciare la presidenza della Fondazione: “Mi sono confrontata con il nostro sindaco che ha compreso perfettamente le motivazioni per cui sono arrivata a questa scelta difficile e sofferta: il bisogno di dedicare tutte le mie energie all’azienda di famiglia che sta affrontando un delicato e decisivo momento di sviluppo internazionale. Per quanto il mio cuore sia qui in questo luogo meraviglioso, so che non potrei dedicare a voi, alla Versiliana, il tempo e la dedizione che l’istituzione merita. Continuerò però a sostenere la Versiliana nei suoi progetti, soprattutto quelli dedicati ai bambini a cui tengo in particolar modo. Credo fortemente nel progetto della Versiliana dei Piccoli che in questi anni con il coordinamento del dottore Elia Guidi e significativi investimenti è cresciuta enormemente; un successo che dimostra la capacità della Fondazione di accogliere famiglie del territorio e di chi sceglie la Versilia in estate. Nei prossimi giorni, naturalmente, in accordo con il Consiglio di Gestione e con il sindaco Alberto Stefano Giovannetti che ringrazio ancora per avermi aiutato, supportato, affiancato in questa bellissima esperienza, perfezionerò formalmente gli atti come necessario e doveroso”.

“Paola mi aveva confidato, con correttezza, che stava riflettendo su questa possibilità – commenta così il primo cittadino l’annuncio a sorpresa -. E con altrettanta onestà mi ha informato, per tempo, della sua decisione. Da un lato c’è senz’altro dispiacere, perché i numeri che ha raccolto quest’anno il Festival li abbiamo visti tutti: parlano di un lavoro ben fatto e con ottime prospettive di crescita. Dall’altro ci sono rispetto, riconoscenza e apprezzamento, perché la Presidente mi ha comunque manifestato la volontà di non chiudere la sua esperienza con la Versiliana ma di continuare a occuparsi dello Spazio Bambini. Un desiderio che accolgo con piacere e al quale cercheremo di dare la veste istituzionale più adeguata, nell’alveo dello Statuto della Fondazione. Appena il suo intento sarà formalizzato, pubblicheremo il bando per la nomina del nuovo presidente della Fondazione“.

Il programma

La stagione si aprirà venerdì 4 dicembre con Lodo Guenzi, protagonista di Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame, con la regia di Giorgio Gallione. La morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli diventa il punto di partenza per una delle più celebri farse tragiche di Fo, dove paradosso, grottesco e satira si intrecciano al teatro di denuncia. A guidare la vicenda è il Matto, interpretato da Guenzi.

Lodo Guenzi

Il 9 gennaio sarà la volta di Cristiana Capotondi con L’attrice, scritto e diretto da Giacomo Battiato. Al centro la vita di Angelica Pavan, figlia di guitti nata in una stalla veneta e diventata una diva acclamata. Tra amori, dolori e personaggi che hanno segnato la sua esistenza, realtà e palcoscenico finiscono per confondersi in un racconto sospeso tra commedia e tragedia.

Cristiana Capotondi

Il 27 gennaio Franco Branciaroli sarà protagonista di Non si sa come di Luigi Pirandello, con la regia di Paolo Valerio. Un testo che indaga le contraddizioni dell’animo umano e il rapporto tra responsabilità, colpa e coscienza. La regia affianca alla parola e all’interpretazione una dimensione multimediale, amplificando la complessità psicologica dei personaggi.

L’11 febbraio arriva Le Dieu du Carnage di YasminaReza, con Francesca Agostini, Andrea Di Casa, Alessia Giuliani e Antonio Zavatteri, che firma anche la regia. Due coppie di genitori si incontrano per risolvere con civiltà una lite tra i rispettivi figli, ma le buone maniere lasciano presto spazio a tensioni, sarcasmo e aggressività. Una commedia feroce che mette a nudo le contraddizioni della rispettabilità borghese.

Il 26 febbraio sarà in scena Streghe da marciapiede di Francesco Silvestri, con Gina Amarante, Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco e Peppe Romano. Quattro prostitute vengono interrogate per l’omicidio di un giovane che non compare mai in scena. Tra confessioni, ricordi e segreti, la realtà si sfalda in un gioco psicologico sospeso tra noir, ironia e atmosfere da incubo.

Il 6 marzo spazio a Dino Abbrescia, Massimo De Lorenzo, Alessandro Tiberi e Claudia Potenza con La cosa giusta, scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico. Tre sacerdoti di una parrocchia della periferia romana iniziano a rubare ai ricchi per aiutare le famiglie in difficoltà. Quello che nasce quasi per caso diventa una spirale sempre più audace, mettendo alla prova la loro amicizia e le loro convinzioni.

Il 17 marzo il Teatro Comunale accoglierà Iaia Forte, Licia Maglietta e Andrea Renzi ne I turni, testo e regia di Cristina Comencini. Due sorelle si dividono il compito di assistere la madre malata e si interrogano sui ruoli che la famiglia e la società hanno assegnato loro. Un racconto che attraverso il conflitto, il gioco e la fantasia torna alle radici del rapporto tra fratelli.

A chiudere la stagione, giovedì 1° aprile, sarà la danza con Verdi/Shakespeare: Trilogia della brama, progetto di Monica Casadei per Artemis Danza. Ispirato a Otello, Macbeth e Falstaff, lo spettacolo mette in relazione Verdi e Shakespeare attraverso il movimento, raccontando il desiderio di potere, la dissimulazione e i labirinti della mente. La musica originale di Fabio Fiandrini si intreccia alle celebri arie verdiane in un viaggio coreografico tra passioni e conflitti interiori.

Una stagione costruita sulla varietà dei linguaggi e sulla presenza di interpreti di forte personalità, nel segno della collaborazione tra Fondazione La Versiliana, Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Pietrasanta, per rafforzare il ruolo del Teatro Galeotti quale spazio culturale di riferimento per la città e per il pubblico della Versilia.

Abbonamenti e biglietti

La campagna per il rinnovo degli abbonamenti si aprirà lunedì 26 ottobre. Fino a sabato 7 novembre, esclusa la domenica e lunedì 2 novembre, sarà possibile confermare il proprio posto. Lunedì 9 e martedì 10 novembre saranno dedicati al cambio posto, mentre da mercoledì 11 a mercoledì 18 novembre, esclusa la domenica, sarà possibile acquistare nuovi abbonamenti. I biglietti per tutti gli spettacoli saranno in vendita a partire da giovedì 19 novembre, sia online su TicketOne sia presso la biglietteria del teatro. Info complete su www.versilianafestival.it