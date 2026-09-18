Teatro del Giglio, al via il corso gratuito su trucco, parrucco e modisteria per lo spettacolo

Il Teatro del Giglio Giacomo Puccini, in collaborazione con l’agenzia formativa Per-corso, annuncia l’avvio del percorso di formazione professionale Dietro le quinte, dentro il personaggio, un progetto incentrato su trucco, parrucco e modisteria per lo spettacolo. Il corso, interamente gratuito, è rivolto a giovani e adulti in stato di disoccupazione o a bassa occupazione desiderosi di acquisire competenze tecniche e operative nella costruzione dell’immagine scenica del personaggio, integrando l’abito, il volto, le acconciature e gli accessori.

Il valore aggiunto dell’iniziativa risiede nella stretta connessione con il mondo del lavoro: il Teatro del Giglio Giacomo Puccini accoglierà infatti gli allievi in sala trucco, in sartoria e in palcoscenico per lo svolgimento dello stage formativo durante la stagione teatrale. Attraverso un approccio prevalentemente pratico e laboratoriale, il percorso formativo permette di conoscere e sperimentare sul campo le diverse lavorazioni che contribuiscono alla costruzione complessiva di un personaggio per lo spettacolo: la scelta e la lavorazione dei materiali, la realizzazione e la rifinitura del costume, la creazione di copricapi e accessori, le tecniche di invecchiamento scenico, l’acconciatura e gli elementi di caratterizzazione del volto.

L’obiettivo finale è quello di acquisire una visione complessiva della costruzione dell’immagine scenica, comprendendo come ogni dettaglio – dal tessuto al trucco, dalla parrucca all’accessorio – contribuisca a rendere riconoscibile e credibile il personaggio sul palcoscenico.

L’intervento formativo fa della metodologia didattica pratica e laboratoriale il suo elemento cardine, consentendo ai partecipanti di sperimentare direttamente le diverse lavorazioni attraverso esercitazioni, dimostrazioni operative, analisi di casi e simulazioni ispirate a contesti reali di produzione. Durante il corso verranno impiegati strumenti, materiali ed attrezzature specifiche del settore sartoriale e della modisteria.

Il percorso ha una durata complessiva di 150 ore, ripartite in 90 ore di formazione d’aula o laboratorio e 60 ore di stage operativo. La struttura didattica si snoda attraverso quattro moduli specialistici formulati per offrire una visione integrata dell’immagine teatrale. Il primo modulo, di 30 ore, è dedicato ai fondamenti di modisteriateatrale e approfondisce la modellazione, l’uso di materiali e strutture di sostegno, le tecniche decorative e i trattamenti superficiali dei copricapi. Seguono 18 ore incentrate sulla storia del costume per lo spettacolo, mirate all’analisi dei principali periodi storici, delle fonti iconografiche e all’adattamento dei tessuti alle esigenze della scena. Un ulteriore modulo di 20 ore tratta le tecniche di decorazione e invecchiamento scenico del costume, insegnando ad applicare elementi ornamentali e trattamenti superficiali per simulare l’usura e gli effetti del tempo. Infine, 22 ore sono riservate all’armonizzazione scenica di volto, acconciatura e copricapo, affrontando l’uso di capelli naturali e posticci, la gestione delle parrucche ed elementi di trucco scenico. L’obiettivo finale è far comprendere come ogni dettaglio materico ed estetico contribuisca a rendere riconoscibile e credibile il personaggio sul palco.

Il corso è inserito nel Catalogo Assegno Formazione Gol come intervento di Upskilling nell’ambito del settore delle attività artistiche. Il superamento della verifica finale – articolata in prove teoriche, prove pratiche e un colloquio valutativo – permette di conseguire la certificazione delle competenze per due Unità di Competenza (Uc) del Repertorio Regionale. Nello specifico, le competenze certificate riguardano la Uc 2252 per la decorazione e rifinitura dei costumi di scena e la Uc 2249 per l’individuazione delle tecniche sartoriali necessarie alla corretta realizzazione dei costumi.