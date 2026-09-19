A ‘ContempoArt – Incontri con l’Arte Contemporanea’ anche il lucchese di adozione Dario Restivo

Alla Gamec CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo, 26) si può ancora ammirare la trentunesima edizione di ContempoArt – Incontri con l’Arte Contemporaneaa cura di Massimiliano Sbrana.

L’esposizione proseguirà fino a mercoledì (23 settembre) con ingresso libero in orario lunedì-sabato 10-12,30 e 16-18,30 (chiusura lunedì). Un’iniziativa artistica che nel corso degli anni è diventata punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi alle più recenti espressioni della creatività visiva. Si tratta di una delle rassegne più longeve e riconosciute del panorama toscano.

Fra i protagonisti dell’edizione 2026, il lucchese d’adozione Dario Restivo. In arte Dar3s, Restivo ha portato a Pisa una ricerca che unisce territori e linguaggi artistici. “Dario Restivo – dice Massimiliano Sbrana – è un artista abbastanza giovane che vive da tempo ormai nel tessuto toscano. Negli ultimi anni ha trovato a Lucca la propria casa e il proprio laboratorio creativo. Ha vissuto anche a Pisa. Siciliano di origine, risiede nello specifico attualmente nel territorio lucchese da molti anni. Dove ha consolidato un percorso artistico sempre più personale e riconoscibile. La presenza di Restivo a ContempoArt2026 conferma quindi la vitalità del panorama artistico lucchese. Capace di attrarre e far crescere autori provenienti da altri territori. La sua partecipazione alla rassegna pisana porta così in evidenza un percorso che, pur nato altrove, ha trovato in Lucca un luogo fertile per svilupparsi e consolidarsi”.

“La ricerca di Restivo – mette in luce Sbrana – nasce dall’autodidattica e da un approccio libero alla pittura. Prima l’acquerello poi l’acrilico, su carta e su tela. Una pratica che si è evoluta nel tempo fino a costruire un linguaggio basato su movimento, ripetizione, relazione e trasformazione. Cerchi, campi concentrici, sovrapposizioni e interruzioni diventano strumenti per indagare ciò che si trova oltre la realtà immediata. In un dialogo continuo tra ordine e caos, controllo e imprevedibilità”.

In mostra a Pisa arrivano due lavori emblematici della produzione recente di Restivo. “Multverse – rivela Massimiliano Sbrana – è un campo visivo costruito attraverso una molteplicità di forme circolari che sembrano possedere identità autonome. Ma al tempo stesso partecipare a una struttura più ampia. Le orbite, le onde e le particelle evocate dai cerchi suggeriscono un universo in espansione. Dove ogni elemento è parte di una rete di possibilità e connessioni”.

Con Friction, Restivo introduce invece una tensione più marcata. “Le forme circolari – evidenzia Massimiliano Sbrana – si incontrano e si sovrappongono. Praticamente entrano in attrito. Il gesto pittorico registra così la frizione tra forze diverse. Trasformando la ripetizione in una composizione complessa e dinamica. La materia diventa metafora di un equilibrio instabile, dove stabilità e cambiamento convivono”.

In generale l’iniziativa artistica curata da Massimiliano Sbrana, rinnova l’impegno della galleria nel promuovere un dialogo vivo e accessibile tra artisti e pubblico. “La rassegna esposta – dice Sbrana – non è però soltanto un’esposizione. Ma rappresenta un luogo di incontro, confronto e trasformazione. Oltre a Restivo, espongono gli artisti Sergio Andreozzi, Franco Banti, Michele Bracciotti, Daniela Carta, Graziella Castelli, Ilaria Luboz, Mauro Molinari, Roberta Nido e Maria Teresa Pannunzio. Dieci autori che raccontano l’arte contemporanea. Non solo l’arte figurativa ma anche un altro tipo di arte diversa. Più consona all’espressione della tradizione toscana legata al paesaggio. Fra questi c’è anche un pittore con un’intera carriera e molta più esperienza di altri. Parlo dell’artista romano Mauro Molinari. Sessanta mostre personali e al suo attivo un numero straordinario di altre esposizioni, stimate complessivamente in oltre 1070. Molinari vanta quindi oltre ad una longevità nell’arte anche una densità artistica maggiore rispetto agli altri artisti presenti. Il titolo di questo evento espositivo è un modo per dare importanza ad un momento di incontro dell’arte contemporanea. Un qualcosa che non uniformi ciò che è in mostra ma renda unici”.