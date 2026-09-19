Anche Lucca celebra la presa di Roma: Filippo Lorenzo Marchini ricorda la figura del generale Michele Csudafy

Nel settembre del 1860, su incarico diretto di Giuseppe Garibaldi e del generale István Türr , condusse con successo una delicata e strategica missione di esplorazione e disturbo nel Mezzogiorno, venendo decorato con la medaglia d’argento al valor militare. Entrato nel Regio Esercito, nel settembre del 1870 l’allora colonnello Csudafy guidò il 16° Reggimento di fanteria della Brigata Savona nelle operazioni per la Presa di Roma , muovendo da sud verso le porte di San Giovanni e San Sebastiano. La sua carriera culminò con le nomine ad aiutante di campo onorario del Re, comandante militare della Capitale e infine tenente generale della riserva.

Riflettendo sul valore storico di questa memoria e sul dibattito cittadino attorno ai luoghi della cultura risorgimentale, Filippo Lorenzo Marchini sottolinea il significato profondo della vicenda umana e militare del generale : “Oggi si ricorda il XX settembre, la Presa di Roma, passaggio fondamentale del nostro processo unitario. Alcune settimane fa Serena Mammini, intervenendo sulla questione del Museo del Risorgimento, ha ricordato come fosse un’occasione persa che nemmeno in una data come questa il museo non fosse visitabile. Una giusta considerazione che ho apprezzato e citato in altri interventi. In occasione del XX settembre merita ricordare che a Lucca, nel cimitero urbano, riposa uno dei protagonisti di quell’impresa, il generale Michele Csudafy “.

Marchini pone infine l’accento sul contributo dei patrioti ungheresi alla nascita dello Stato italiano e sull’importanza di riscoprirne la lezione storica: “Il comandante ungherese ed italiano descritto in queste note appartiene a quella generazione di uomini che hanno avuto un ruolo decisivo nel nostro processo unitario, divenendo poi parte integrante della società del nuovo stato. Csudafy non fu l’unico: vi sono almeno undici figure di ufficiali ungheresi di pari o superiore importanza ma egli fu, assieme ad Eberhardt e a Türr, tra quelli che ebbero una notevole carriera in seno al nuovo esercito italiano. Essi furono non solo uomini idealmente devoti alla causa italiana, ma anche coraggiosi e competenti soldati, che misero al servizio del nostro paese le dottrine apprese nelle rigide scuole militari asburgiche e la loro esperienza bellica. Il loro ricordo e lo studio delle loro vicende meritano quindi una conoscenza maggiormente diffusa anche tra il pubblico italiano e, nello specifico, tra i concittadini lucchesi“.