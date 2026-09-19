Dancing Memories, un successo da oltre seimila persone in città

L’appuntamento ha trasformato per una notte il piazzale Vittorio Emanuele, davanti al Caffè delle Mura, in una pista da ballo a cielo aperto nel cuore della passeggiata delle Mura urbane. A firmare la colonna sonora della serata sono stati Franco Baldaccini Dj e Luca Maffei Dj, che dalla consolle hanno fatto ballare diverse generazioni ripercorrendo i successi musicali più amati e confermando il forte richiamo dell’evento sia per i residenti sia per i visitatori.