L'evento|
Dancing Memories, un successo da oltre seimila persone in città
Piazzale Vittorio Emanuele si è trasformato in una pista da ballo a cielo aperto. Qualche polemica per il volume della musica
Un grande successo di pubblico con oltre seimila presenze, ma anche qualche polemica per il volume della musica.
Si è conclusa tra applausi e tanto divertimento la nuova edizione di Dancing Memories, la tradizionale festa di fine estate promossa dall’amministrazione comunale di Lucca per salutare la bella stagione.
L’appuntamento ha trasformato per una notte il piazzale Vittorio Emanuele, davanti al Caffè delle Mura, in una pista da ballo a cielo aperto nel cuore della passeggiata delle Mura urbane. A firmare la colonna sonora della serata sono stati Franco Baldaccini Dj e Luca Maffei Dj, che dalla consolle hanno fatto ballare diverse generazioni ripercorrendo i successi musicali più amati e confermando il forte richiamo dell’evento sia per i residenti sia per i visitatori.
Coordinata dagli assessori alla cultura Mia Pisano e al turismo Remo Santini in collaborazione con Epic Fun, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un momento di aggregazione, socialità e valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della città.
Non sono mancate tuttavia le segnalazioni da parte dei cittadini residenti nel centro e nelle zone immediatamente fuori dalle Mura. Il livello sostenuto dei decibel ha infatti provocato qualche polemica e seganalzione per la musica ad alto volume fino a tardi.