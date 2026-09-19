In San Cristoforo ultimi due giorni per le ‘Visioni della realtà’ di Silvestri, Luporini e Burgstaller

Ultimi giorni per poter ammirare la collettiva di pittura Visioni della realtàdi tre artisti soci della sezione Ucai alla chiesa di San Cristoforo (via Fillungo, 6). La mostra rimarrà visitabile fino a domani (20 settembre) in orario 10,30-12,30 e 16-19,30. Ingresso libero.

Siamo stati a vedere l’esposizione ed abbiamo incontrato due dei suoi protagonisti.

Alberto Silvestri fotografo con un forte interesse cresciuto negli ultimi anni per la pittura. Insieme con lui Nicola Luporini che ha ripreso da quattro anni la dimensione pittorica. Entrambi, come nella scorsa primavera, ci hanno accolti nella loro stessa suggestiva location del centro storico lucchese, spiegandoci il significato e le opere in mostra.

“Questa collettiva – dicono insieme i due artisti lucchesi – è davvero un’imperdibile opportunità per poter ammirare tre stili anzi diremo meglio visioni, a confronto. Sono presenti anche più tele della pittrice lucchese d’adozione Gudrun Burgstaller che vanta studi significativi in Austria e a Firenze. Per l’occasione, espone con noi tante opere interessanti. Quest’anno – rivelano – la mostra dovevamo farla in almeno tre persone. Abbiamo scelto la signora Gudrun che si distaccava un pò dal nostro genere. Burgstaller era da un po’ di tempo che non faceva una mostra con tante opere che si avvicinasse ad una personale. Presenta girasoli, volti o animali di vario genere”.

L’esposizione si presenta in generale come una bella visuale di opere. “Molto importante – dice Nicola Luporini – anche lo stacco creato nella mostra tra i vari stili. Il titolo della collettiva evidenzia il contrasto tra modalità diverse di vedere la realtà. Soprattutto io e Alberto esponiamo opere legate alla tematica di paesaggio”. A questo punto interviene Alberto Silvestri. “Metto in risalto in varie opere particolarità paesaggistiche come malve, fiori colorati fra il verde dei campi e dei prati. Anche l’erba e le foglie sono importanti. Ho voluto raffigurare e dare risalto a molti posti a cui sono affezionato. Fra questi il fiume Serchio, il lago della Gherardesca, il canale Priscilla, il Padule di Fucecchio, un campo nella zona fra Guamo e Verciano dopo la pioggia comprensivo di una grande chiazza d’acqua. E non mancano anche soggetti legati alla zona di Gattaiola. Rappresento anche il mare di Pietrasanta con il pontile di Tonfano. E ci sono tratti suggestivi del mare di Vecchiano con una pozzanghera fra l’acqua e le dune. Sono opere – evidenzia l’artista lucchese – anche con tocchi e presenza di dinamicità. Come si può ammirare nelle onde fra gli scogli del mare della Liguria. Nel mio percorso pittorico mi piace provare anche nel fare soggetti di mare, sempre su olio su tela rispetto ai miei più consueti prati. La fotografia che pratico da diversi anni, è anche un mezzo personale di supporto per fare la pittura a cui sono arrivato più recentemente”.

Un affascinante ritratto della figura umana femminile, un animale, nature morte e scorci di luoghi e paesaggi reali. Fra cui un’opera anche in più versioni. Il tutto come quadro generale delle opere esposte da Nicola Luporini. “Mentre Alberto è più uniforme con i paesaggi – spiega Luporini – io sono alla ricerca di un linguaggio pittorico con un approccio multiforme. Mi avvicino più ad un tipo di pittura per tratti pionieristica. Ecco il perché presento un’opera in due parti differenti di una stessa visione. Una parte d’insieme ed una di dettaglio. Cerco – prosegue – effetti diversi in una stessa visione. Un linguaggio più consono della mia ricerca che può toccare anche aspetti d’informale. Con colori che facilito a lavorare tra loro”.