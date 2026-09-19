Nove anni dopo il concerto a Lucca: allo Sky Stone si raccontano i Rolling Stones di ‘Let it Bleed’

Nuovo appuntamento con Wednesday Break My Heart insieme a Michael Norfini e Guido Natalini. Un viaggio nel capolavoro del 1969 tra aneddoti e storia del rock

È alle porte il secondo appuntamento autunnale di Wednesday Break My Heart allo Sky Stone & Songs.

Mercoledì (23 settembre), dalle 18,30, Michael Norfini e Guido Natalini ripercorreranno la storia dei Rolling Stones attraverso il capolavoro Let it Bleed. La data non è casuale: proprio il 23 settembre di nove anni fa la leggendaria band britannica si esibiva a Lucca sul palco del Lucca Summer Festival.

I Rolling Stones al Lucca Summer Festival il 23 settembre 2017

Let it Bleed è l’ottavo album in studio dei Rolling Stones e venne pubblicato il 28 novembre 1969 negli Stati Uniti, mentre in Inghilterra è uscito il 5 dicembre dello stesso anno. Segue Beggars Banquet e, come questo, segna un ritorno all’approccio più orientato al blues, anche se vi appaiono anche altre sonorità che traggono ispirazione dal gospel, dal country blues e dal country rock.

L’album venne registrato in un periodo di forte instabilità per la band: Brian Jones, fondatore e leader originario del gruppo era diventato sempre meno affidabile in studio a causa del pesante abuso di droghe e questo portò al suo licenziamento, proprio mentre erano in corso le registrazioni dell’album e venne sostituito da Mick Taylor. Jones contribuì a due soli brani, suonando strumenti di accompagnamento e morì meno di un mese dopo il suo allontamento.

Taylor, però, appare solo in due canzoni, essendo stato ingaggiato quando le registrazioni principali di molti brani erano già state completate. È Keith Richards l’unico chitarrista della band per gran parte delle sessioni, occupandosi di quasi tutte le parti ritmiche e soliste. Gli altri membri dei Rolling Stones – Mick Jagger, il cantante, il bassista Bill Wyman e il batterista Charlie Watts – compaiono in quasti tutti i brani, affiancati dal percussionista Jimmy Miller, che produsse anche l’album.

Let it Bleed raggiunse la top ten in diversi mercati, arrivando al primo posto nel Regno Unito e al terzo negli Stati Uniti. Da questo disco vengono alcuni dei brani divenuti nel tempo classici degli Stones, come Gimme Shelter e You Can’t Always Get What You Want. Nel 2005 è stato inserito nella Grammy Hall of Fame.

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.