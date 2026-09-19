Puccini Marching Bands, con la Filarmonica Pacini di Quiesa l’ultimo appuntamento del 2026

Ultimo appuntamento per il programma 2026 di Puccini Marching Bands , la rassegna che porta nelle piazze e nelle vie di Lucca alcune delle più antiche e rappresentative bande musicali del territorio lucchese.

Domani (20 settembre) dalle 10,30 sfilerà e si esibirà la Filarmonica G.Pacini – Gruppo Folkloristico La Sorgente di Quiesa (Massarosa).

La rassegna è stata organizzata da Fondazione Giacomo Puccini in collaborazione con il teatro del Giglio, la sezione provinciale di Lucca dell’Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome e la Filarmonica Giacomo Puccini – La Castellana, banda ufficiale del Comune di Lucca con il sostegno del Comune di Lucca all’interno del calendario Vivi Lucca 2026, da Italia Technology Alliance, Unicoop Firenze e Manifatture Sigaro Toscano.