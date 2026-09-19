L'esibizione|
Puccini Marching Bands, con la Filarmonica Pacini di Quiesa l’ultimo appuntamento del 2026
Appuntamento domani (20 settembre) dalle 10,30 con partenza da piazzale Verdi di fronte al Centro informazioni turistiche
Ultimo appuntamento per il programma 2026 di Puccini Marching Bands, la rassegna che porta nelle piazze e nelle vie di Lucca alcune delle più antiche e rappresentative bande musicali del territorio lucchese.
Domani (20 settembre) dalle 10,30 sfilerà e si esibirà la Filarmonica G.Pacini – Gruppo Folkloristico La Sorgente di Quiesa (Massarosa).
Partenza da piazzale Verdi, di fronte al Centro informazioni turistiche. Questo il percorso: via San Paolino piazza San Michele in Foro, esibizione davanti al loggiato di Palazzo Pretorio, via Vittorio Veneto, piazza Napoleone, esibizione, via Beccheria, via Roma, via Fillungo, via Buia, piazza San Salvatore con esibizione, via Calderia, piazza San Michele, via San Paolino, piazza Cittadella con esibizione davanti alla statua di Puccini, via San Paolino, piazzale Verdi.
La rassegna è stata organizzata da Fondazione Giacomo Puccini in collaborazione con il teatro del Giglio, la sezione provinciale di Lucca dell’Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome e la Filarmonica Giacomo Puccini – La Castellana, banda ufficiale del Comune di Lucca con il sostegno del Comune di Lucca all’interno del calendario Vivi Lucca 2026, da Italia Technology Alliance, Unicoop Firenze e Manifatture Sigaro Toscano.
Per informazioni www.puccinimuseum.org e 0583.1900379.