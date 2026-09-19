Riccardo Scamarcio e il regista Tommaso Landucci a cena agli Orti di via Elisa

Una serata speciale all’insegna del grande cinema e dei sapori della tradizione. L’attore Riccardo Scamarcio e il regista lucchese Tommaso Landucci sono stati ospiti del ristorante Orti di via Elisa di Samuele Cosentino per una all’insegna dei sapori tipici della cucina lucchese, nella serata del loro atteso appuntamento con il pubblico in città.

L’incontro è stato l’occasione per festeggiare la presentazione al cinema Astra della loro ultima fatica cinematografica, I figli della scimmia. Il film, proiettato in concorso alla mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia all’interno della sezione Orizzonti, ha conquistato la critica e la platea lagunare, raccogliendo lunghi applausi e ottenendo due riconoscimenti di peso: il premio per la miglior sceneggiatura, firmata dallo stesso Landucci, e quello per la straordinaria interpretazione di Riccardo Scamarcio, che ha creduto fortemente nel progetto fin dalle sue prime fasi.

La pellicola affronta con delicatezza e profondità le dinamiche familiari e genitoriali. Al centro della trama c’è Dario, un padre totalmente dedito alle cure del figlio disabile che sviluppa un legame sempre più profondo con il nipote adolescente. Nel rapporto con il ragazzo, Dario ritrova la figura del figlio desiderato e il ruolo del genitore che avrebbe voluto essere: un intreccio di proiezioni e desideri inespressi destinato a incrinare gli equilibri intimi dell’uomo e dell’intero nucleo familiare.