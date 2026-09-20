Aperte le iscrizioni per la diciannovesima edizione del contest canoro ‘La Spiga d’oro’

Le selezioni venerdì 23 e sabato 24 ottobre, mentre la finalissima sul palco del ristorante pizzeria ‘Il Granaio’ è domenica 25

Musica, passione e la voglia di mettersi in gioco tornano a essere protagoniste al ristorante pizzeria Il Granaio. Prende il via la diciannovesima edizione de La Spiga d’oro, lo storico contest canoro nato da un’idea di Vittorio Spada e della sua famiglia, diventato ormai un appuntamento fisso e molto atteso sia dai talenti del territorio sia dagli avventori del locale.

La formula mangia, bevi, canta e vinci si arricchisce anche quest’anno con la conferma della sezione Baby Granaio, dedicata ai giovanissimi interpreti fino agli 11 anni di età. La competizione principale sarà invece suddivisa nelle tre classiche fasce: junior (dai 12 ai 17 anni), senior (dai 18 ai 39 anni) e over (dai 40 anni in su).

Le selezioni sono in programma per venerdì 23 e sabato 24 ottobre, mentre la finalissima sul palco del locale si terrà domenica 25 ottobre. A condurre le tre serate sarà come di consueto Elisabetta Della Santa, con la direzione artistica curata da Antonella Pera e la parte fonica e audio affidata a Luca Paladini con la collaborazione di Fabio Ciardella.

Una giuria di esperti – composta da musicisti, cantanti e organizzatori di eventi – valuterà le esibizioni dei concorrenti. In palio per i primi tre classificati di ciascuna categoria ci saranno coppe e targhe ricordo, affiancate da buoni spesa per un montepremi complessivo di circa mille euro. Tra le novità principali di questa edizione spicca l’istituzione di un riconoscimento ulteriore destinato al vincitore assoluto della manifestazione. La serata finale verrà inoltre ripresa e trasmessa dall’emittente televisiva NoiTv.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 18 ottobre. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 334.3308960 (o scrivere a antonellapera64@gmail.com), oppure chiamare il ristorante Il Granaio al numero 0583.391146 (email: ristoranteilgranaio@live.it).