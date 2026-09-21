Al Lucca Film Festival il documentario sulla genesi dell’opera ‘Tuttomondo’ di Keith Haring

La genesi dell’ultima monumentale opera pubblica di Keith Haring e un patrimonio di opere digitali rimasto sommerso per oltre tre decenni approdano sullo schermo in prima assoluta.

Giovedì (1 ottobre) alle 18, all’auditorium del complesso di San Micheletto , verrà presentata la versione integrale del documentario Tuttomondo , prodotto da Andrea De Gioia per Young e diretto da Andrea Soldani , evento inserito nel programma del Lucca Film Festival 2026 all’interno della sezione Arte e Musica sul Grande Schermo.

Realizzato nel giugno del 1989 sulla parete esterna del convento di Sant’Antonio Abate a Pisa, il murale Tuttomondo rappresenta l’ultimo capolavoro permanente eseguito da Haring prima della sua scomparsa, avvenuta nel febbraio del 1990. La nuova versione della pellicola, che segue la proiezione privata tenutasi nel 2025 al Center di New York, svela per la prima volta settanta tra disegni e animazioni digitali creati dall’artista al Paintbox – con il contributo del curatore Adrian Wilson – e recuperati nel 2023 durante il riordinamento degli archivi originali. Un materiale che testimonia l’interesse pionieristico dell’esponente della street art per i linguaggi informatici nei suoi ultimi mesi di vita.

La nascita dell’opera affonda le radici nell’incontro fortuito avvenuto a New York nel 1987 tra Haring e gli imprenditori di Pontedera Roberto e Piergiorgio Castellani. Accolta con straordinaria apertura dal priore del convento pisano, Padre Luciano Masetti, l’iniziativa portò l’artista statunitense a dipingere gratuitamente la grande parete per quattro giorni, trasformando il cantiere in un happening collettivo ripreso in presa diretta dai giovani videomaker della casa di produzione Interference (Andrea De Gioia, Roberto Burchielli e Andrea Soldani).