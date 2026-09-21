Giornate Europee del Patrimonio, laboratori e visite agli archivi storico e fotografico e all’orto botanico

Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare. Si occuperanno di questo le Giornate Europee del Patrimonio- GEP 2026, alle quali Lucca aderisce con Archivio Storico, Archivio Fotografico e Orto Botanico del Comune di Lucca.

L’Archivio storico Comunale il 27 settembre alle 16 organizza Assenze, Laboratorio fotografico per reinventare il patrimonio, a cura di Fotonomia APS Firenze. Un incontro sul rapporto tra memoria, archivio e identità. Mediante banco ottico e successiva stampa analogica in una camera oscura portatile, si realizzeranno dei ritratti. I negativi ottenuti saranno stampati in doppia esposizione su copie di fotografie storiche della città di Lucca, in particolare di luoghi marginali fuori dal circuito turistico, associate in modo casuale ai soggetti ritratti. Questa pratica genera una stratificazione visiva e simbolica, in cui la narrazione del presente si sovrappone a quella del passato. Un esercizio di riconnessione che attraverso l’utilizzo dei materiali di archivio permette ai luoghi perduti di essere reinventati. Le assenze diventano spazio per immaginare nuove modalità di fruizione. L’evento è gratuito. Per informazioni e iscrizioni: archiviostorico@comune.lucca.it

L’Archivio fotografico lucchese parteciperà con una mostra dal titolo Una corsa contro il tempo. La tutela conservativa e la catalogazione delle stampe all’albumina dell’Archivio Fotografico Lucchese, con apertura straordinaria nei giorni di sabato 26 e domenica 27 settembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Un’esposizione di oltre 200 stampe all’albumina, suddivise in sezioni di provenienza locale, toscana, italiana e mondiale. Un focus prevalentemente dedicato alla ritrattistica di studio della seconda metà dell’Ottocento che evidenzierà l’estrema delicatezza di questi documenti storici, sottratti all’oblio e ai danni causati dallo scorrere del tempo grazie a una tempestiva azione archivistica di digitalizzazione e catalogazione. La mostra offrirà anche l’occasione di ammirare alcuni rari positivi dei Fratelli Alinari relativi a particolari scultorei del duomo di San Martino in Lucca e della cattedrale di Genova.

L’Orto botanico di Lucca celebrerà le Giornate Europee del Patrimonio il 26 e 27 settembre aprendo gratuitamente al pubblico dalle 10,30 alle 18, con ultimo ingresso previsto alle 17,30. In programma, inoltre, alcune iniziative:

La 41a Mostra dei funghi autunnali con il Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese ‘Benedetto Puccinelli’ e laboratori per bambini alle Serre Moderne. In particolare sabato 26 settembre la mostra apre alle 12 – chiusura 18. I laboratori per bambini ci saranno dalle 15 alle 17,30. Domenica 27 settembre la mostra è visitabile in orario 10,30 – 18 e i laboratori per bambini ci saranno alle 11 -12,30; 15.00 – 17.30. Per i laboratori non è necessaria l’iscrizione. La mostra dei funghi autunnali organizzata con il Gruppo Micologico e Naturalistico lucchese ‘B. Puccinelli’ è una tradizione che si rinnova ogni autunno da 41 anni per far conoscere al pubblico i funghi della Lucchesia, esponendo esemplari freschi raccolti nei vari ambienti del territorio con specie commestibili e specie tossiche, talvolta mortali.

Gli erbari e la biblioteca del Museo ‘Cesare Bicchi’: proteggere e condividere il patrimonio, con apertura straordinaria del Museo ‘Cesare Bicchi’ e incontro con gli esperti. Ingresso per piccoli gruppi e per turni di 30 minuti, sabato 26 settembre dalle 15.00 alle 17.30 (ultimo turno alle 17.00) e domenica 27 settembre la mattina dalle 10.30 alle 13.00 (ultimo turno alle 12.30), il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 (ultimo turno alle 17.00). Gli erbari sono oggetto di digitalizzazione grazie a un progetto di studio e ricerca condotto in collaborazione con l’Orto e Museo botanico dell’Università Pisa e recentemente si è conclusa un’importante operazione di catalogazione della biblioteca. Gli esperti coinvolti (Alessandra Sani, Nicoletta Magrini e l’associazione Heritage) illustreranno ai visitatori le azioni intraprese al fine di conservare e far conoscere le collezioni museali dell’Orto botanico di Lucca.