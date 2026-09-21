L’Associazione Musicale Lucchese sostiene gli studenti del Boccherini: assegnate 4 borse di studio

Il legame tra l’Associazione Musicale Lucchese e il conservatorio Luigi Boccherini si rinnova con l’assegnazione delle borse di studio Carol Mac Andrew destinate agli allievi più meritevoli dell’istituto cittadino. Il futuro della musica e della cultura passano anche dalla passione e dall’impegno dei giovani e con questo spirito l’Associazione Musicale Lucchese per il 2026 ha premiato 4 promettenti musicisti del Boccherini: Petr Yanchuk, Tommaso Andreotti, Rachele Nucci e Giulio Banchini. Per loro, non solo un sostegno economico ma anche l’occasione di esibirsi, per condividere con il pubblico la propria arte. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli di Forte dei Marmi, la Sala Ferrario della villa diventerà cornice di quattro serate dedicate al talento emergente, nei giorni di sabato 26 settembre, sabato 3, 10 e 17 ottobre.

Il primo appuntamento (26 settembre) vede protagonista il pianista Petr Yanchuk, (allievo della classe di Musica da Camera di Ottaviano Tenerani) affiancato dalla violinista Ester Saccenti. Il duo proporrà un programma d’intensa liricità e grande virtuosismo, aperto dalla Sonata n. 1 in sol maggiore op. 78 di Johannes Brahms e dalla raffinata Sonata in sol minore di Claude Debussy. A chiudere la performance saranno le suggestioni della Danse macabre di Camille Saint-Saëns.

Il clarinettista Tommaso Andreotti, allievo di Remo Pieri, si esibirà sabato 3 ottobre accompagnato al pianoforte da Betsabea Faccini in un programma di straordinario spessore espressivo. La serata spazierà tra i capolavori del Romanticismo e del Novecento francese: la celebre Sonata op. 120 n. 2 di Johannes Brahms, i sognanti Fantasiestücke op. 73 di Robert Schumann, l’evocativa Première rhapsodie di Claude Debussy e la Sonata per clarinetto e pianoforte FP 184 di Francis Poulenc.