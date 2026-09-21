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L’Associazione Musicale Lucchese sostiene gli studenti del Boccherini: assegnate 4 borse di studio
La Fondazione Villa Bertelli di Forte dei Marmi diventerà cornice di quattro serate dedicate al talento emergente, nei giorni di sabato 26 settembre, sabato 3, 10 e 17 ottobre
Il legame tra l’Associazione Musicale Lucchese e il conservatorio Luigi Boccherini si rinnova con l’assegnazione delle borse di studio Carol Mac Andrew destinate agli allievi più meritevoli dell’istituto cittadino. Il futuro della musica e della cultura passano anche dalla passione e dall’impegno dei giovani e con questo spirito l’Associazione Musicale Lucchese per il 2026 ha premiato 4 promettenti musicisti del Boccherini: Petr Yanchuk, Tommaso Andreotti, Rachele Nucci e Giulio Banchini. Per loro, non solo un sostegno economico ma anche l’occasione di esibirsi, per condividere con il pubblico la propria arte. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli di Forte dei Marmi, la Sala Ferrario della villa diventerà cornice di quattro serate dedicate al talento emergente, nei giorni di sabato 26 settembre, sabato 3, 10 e 17 ottobre.
Il primo appuntamento (26 settembre) vede protagonista il pianista Petr Yanchuk, (allievo della classe di Musica da Camera di Ottaviano Tenerani) affiancato dalla violinista Ester Saccenti. Il duo proporrà un programma d’intensa liricità e grande virtuosismo, aperto dalla Sonata n. 1 in sol maggiore op. 78 di Johannes Brahms e dalla raffinata Sonata in sol minore di Claude Debussy. A chiudere la performance saranno le suggestioni della Danse macabre di Camille Saint-Saëns.
Il clarinettista Tommaso Andreotti, allievo di Remo Pieri, si esibirà sabato 3 ottobre accompagnato al pianoforte da Betsabea Faccini in un programma di straordinario spessore espressivo. La serata spazierà tra i capolavori del Romanticismo e del Novecento francese: la celebre Sonata op. 120 n. 2 di Johannes Brahms, i sognanti Fantasiestücke op. 73 di Robert Schumann, l’evocativa Première rhapsodie di Claude Debussy e la Sonata per clarinetto e pianoforte FP 184 di Francis Poulenc.
Il terzo concerto (sabato 10 ottobre) mette in luce il talento di Rachele Nucci (violoncellista, allieva della classe di Musica da Camera di Tenerani), che insieme al violoncellista Lorenzo Phelan darà vita a un affascinante itinerario dedicato alla musica antica e barocca per basso continuo e due violoncelli. In programma spiccano la Sonata n. 1 in sol maggiore di Domenico Gabrielli, le raffinate Sonate op. 5 n. 1 e n. 3 di Francesco Xaverio Geminiani e la Sonata op. 5 n. 6 G4 di Luigi Boccherini. Il concerto si arricchisce infine delle virtuosistiche sonorità della Sonata n. 4 per due violoncelli (Libro 4) di Jean-Baptiste Barrière.
Spazio – infine – anche alla chitarra con l’esibizione di Giulio Banchini, allievo di Giampaolo Bandini. Il suo concerto offre una ricca panoramica sul repertorio chitarristico moderno e contemporaneo: dai ritmi sudamericani dei Preludios americanos di Abel Carlevaro alla brillante Segoviana di Darius Milhaud, fino alle evocative atmosfere dei Caprichos de Goya di Mario Castelnuovo-Tedesco. Il percorso sarà completato dalla Passacaille di Alexandre Tansman, dalla Fantaisie hongroise di Johann Kaspar Mertz e si concluderà con la Sonata para guitarra op. 61 di Joaquín Turina.