Oltre 500 persone per il gran finale di Lucca Jazz Donna in San Francesco

Il clou con una strepitosa e ‘luminosa’ Maria Laura Baccarini, affiancata da eccezionali musicisti, sulle note di Gaber e De Andrè

Un bel successo per il gran finale di Lucca Jazz Donna. Oltre 500 persone hanno affollato ieri (domenica 20 settembre) la chiesa di San Francesco per partecipare alla serata conclusiva dell’edizione 2026 del festival.

A scaldare il pubblico in apertura sono stati l’energia, il talento e la freschezza dei giovanissimi Katia Karen e la band Safyre, brillante formazione lucchese che ha conquistato tutti con le sue sonorità soul, R&B e funk.

A seguire, una strepitosa e ‘luminosa’ Maria Laura Baccarini, affiancata da eccezionali musicisti, ha regalato emozioni pure con lo spettacolo Dialoghi immaginari. Gaber e De André: dilemmi, anomalie e illogiche allegrie: un viaggio intenso e davvero elegante tra poesia, teatro-canzone e sonorità jazz.