l'intitolazione|
Ponte dell’Airone piace ai lucchesi, la dirigente del Passaglia: “Contenti e orgogliosi”
“L’intero percorso didattico ha visto i ragazzi collaborare con entusiasmo, serietà e una straordinaria voglia di partecipazione sociale”
“Siamo contenti e orgogliosi che nell’ambito del contest promosso dalla Provincia di Lucca per l’intitolazione del nuovo ponte sia stata scelta la proposta delle ragazze e dei ragazzi nostro Liceo”. Lo dice la dirigente del liceo artistico musicale Passaglia di Lucca Gerardina Attanasio.
Il nuovo ponte si chiamerà quindi “Ponte dell’Airone” grazie alla classe 3D dell’indirizzo architettura e ambiente: è stata infatti, fra le proposte, la più votata dai cittadini lucchesi.
“Il progetto dei nostri allievi – spiega Carlo Del Grande che ha seguito il percorso con i ragazzi – è nato guardando alla natura stessa del fiume Serchio e all’eleganza strutturale dell’opera, integrando la modernità dell’infrastruttura con suggestioni poetiche e storiche radicate nel nostro territorio. L’intero percorso didattico ha visto i ragazzi collaborare con entusiasmo, serietà e una straordinaria voglia di partecipazione sociale”.
“Ringraziamo sentitamente l’Amministrazione Provinciale di Lucca – chiude la Ds Attanasio – per avere aperto le porte alle scuole superiori dando valore alla voce delle nuove generazioni e trasformando un’importante opera pubblica in un’occasione di apprendimento civico e di espressione artistica”.