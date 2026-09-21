Ponte dell’Airone piace ai lucchesi, la dirigente del Passaglia: “Contenti e orgogliosi”

“Siamo contenti e orgogliosi che nell’ambito del contest promosso dalla Provincia di Lucca per l’intitolazione del nuovo ponte sia stata scelta la proposta delle ragazze e dei ragazzi nostro Liceo”. Lo dice la dirigente del liceo artistico musicale Passaglia di Lucca Gerardina Attanasio .

Il nuovo ponte si chiamerà qu indi “Ponte dell’Airone” grazie alla classe 3D dell’indirizzo architettura e ambiente: è stata infatti, fra le proposte, la più votata dai cittadini lucchesi.

“Il progetto dei nostri allievi – spiega Carlo Del Grande che ha seguito il percorso con i ragazzi – è nato guardando alla natura stessa del fiume Serchio e all’eleganza strutturale dell’opera, integrando la modernità dell’infrastruttura con suggestioni poetiche e storiche radicate nel nostro territorio. L’intero percorso didattico ha visto i ragazzi collaborare con entusiasmo, serietà e una straordinaria voglia di partecipazione sociale”.