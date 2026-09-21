Tra gli Angeli Custodi e l’Archivio di Stato: Lucca celebra i 300 anni dell’elevazione ad Arcidiocesi

La conferenza Tra arte e devozione. L’oratorio degli angeli custodi a Lucca, la produzione originale del festival, di e con Marco Brinzi, Processo ad un visionario. Storia di Francesco Burlamacchi e la mostra documentaria Un negozio di Stato di somma importanza all’Archivio di Stato di Lucca, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, questa settimana a Lucca per la quinta edizione del festival I musei del sorriso, organizzato dal Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana spettacolo, con il sostegno della Fondazione cassa di risparmio di Lucca.

Venerdì (25 settembre), alle 17, la conferenza con Paola Betti, storica dell’arte, e a seguire concerto degli studenti del Conservatorio di musica Luigi Boccherini. L’evento si tiene nell’Oratorio degli angeli custodi a Lucca, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lucca nell’ambito delle celebrazioni dei 300 anni ad elevazione ad Arcidiocesi. Ingresso libero.

Sabato (26 settembre), alle 21, al Museo dell’Antica zecca di Lucca (Casermetta San Donato mura urbane), va in scena lo spettacolo originale di e con Marco Brinzi.

“Le statue tendenzialmente custodiscono una memoria. Ma quando nessuno riconosce più il volto che rappresentano, diventano soltanto parte dell’arredamento urbano: punti d’incontro, rifugi per piccioni o sfondi di fotografie”, spiega Brinzi.

È una delle produzioni originali del festival per porre l’attenzione sulla storia locale: “ho ideato questo testo partendo da una constatazione: a Lucca tutti conosciamo la statua presente in piazza San Michele ma forse non conosciamo davvero l’uomo che rappresenta – prosegue -. Chi poteva essere Francesco Burlamacchi? Quale è stata la sua storia? È solo un uomo che nel lontano 1548 fu condannato a morte per aver immaginato una Toscana libera dal dominio dei Medici, capace quindi di vedere troppo lontano, oppure è stata la storia di un traditore o di un folle? Ne è uscito fuori un testo che definirei una sorta di processo storico-civile dove al pubblico viene affidato un verdetto finale, verdetto che indaga anche il nostro presente: quanto siamo ancora disposti a rischiare per un’idea di libertà?”

Marco Brinzi, attore di teatro e cinema, nel 2025 è stato diretto da Leonardo Di Costanzo in Elisa, film in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. È stato testimonial per gli stilisti Brunello Cucinelli e Antonio Marras. A teatro, nella stagione 2026/27, dopo aver debuttato al Teatro greco di Siracusa con Lisistrata di Lella Costa, sarà in tour con questo spettacolo nei principali teatri italiani oltre a portare in scena un suo monologo indipendente: Komp. Attivissimo nella scrittura, ha prodotto ogni anno sceneggiature nuove per il festival I musei del sorriso, dedicate alle vicende storiche del territorio.

Sabato (26 settembre), all’Archivio di Stato di Lucca, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, apre la mostra documentaria sul ruolo della Repubblica di Lucca nell’elevazione della Diocesi di Lucca al rango di Arcidiocesi. Aperta fino al 26 ottobre con visite guidate su prenotazione, è organizzata in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lucca nell’ambito delle celebrazioni dei 300 anni ad elevazione ad Arcidiocesi.