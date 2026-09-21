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Visita al parco monumentale di Villa Reale per i corsisti della scuola di giornalismo ‘Aprire gli occhi’

21 settembre 2026 | 10:37
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di Redazione

Redazione

Visita al parco monumentale di Villa Reale per i corsisti della scuola di giornalismo &#8216;Aprire gli occhi&#8217;

A guidare la ‘redazione’ è stata Simonetta Giurlani Pardini, dell’associazione Napoleone ed Elisa, esperta della figura di Mimi Pecci Blunt

Giovani corsiste e corsisti della scuola di giornalismo Aprire gli occhidell’associazione Venti d’Arte e del Circolo della Stampa di Lucca, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dal Comune di Lucca, hanno vissuto una lezione sul campo visitando il parco monumentale di Villa Reale di Marlia, giovedì (17 settembre).

Aprire gli occhi, corso, giornalismo. Villa Reale, Marlia

A guidare la giovane ‘redazione’ è stata Simonetta Giurlani Pardini, dell’associazione Napoleone ed Elisa, esperta e ricercatrice sulla figura di Mimì Pecci Blunt e del suo legame con Elisa Bonaparte Baciocchi attraverso la villa appartenuta ad entrambe le donne.

Le allieve e gli allievi sono stati condotti lungo il suggestivo percorso olfattivo, scoprendo le rare essenze botaniche e le trasformazioni del giardino all’inglese volute dalla principessa durante l’epoca napoleonica. La visita si è arricchita con l’approfondimento della storia e del mecenatismo della villa, attraverso la visione didattica di un documentario sulla figura della contessa Pecci Blunt. I ragazzi hanno mantenuto un’attenzione costante di fronte alle curiosità e agli aneddoti storici narrati. L’uscita ha offerto ai cronisti in erba strumenti utili per esercitare il pensiero critico e l’osservazione.

L’esperienza rinnova il valore dell’informazione di qualità e del racconto giornalistico del territorio. Il reportage dei ragazzi confluirà nelle prossime produzioni della redazione giovanile.