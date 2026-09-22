A scuola di danze storiche, un corso per conoscere balli e tradizioni

Il nuovo laboratorio offrirà l’opportunità di scoprire come sia possibile riportare in vita danze di oltre cinque secoli fa, partendo dallo studio dei trattati e delle testimonianze dell’epoca

La danza è il punto di partenza, ma per avvicinarsi a un mondo fatto di ricerca e condivisione. Non solo danzare come nel Quattrocento insomma, ma scoprire come si ricostruiscono gli abiti e le tradizioni di un’epoca lontana e condividere nuove esperienze con persone accomunate dalla curiosità per la storia.

Lo Studiorum – Lucca Aps mercoledì 30 settembre alle 21,15 inaugura al Centro Civico di Pontetetto un nuovo percorso dedicato alla danza storica. Lo Studiorum è un’associazione culturale lucchese impegnata nella ricostruzione e nella divulgazione storica, che nel corso degli anni ha sviluppato attività e iniziative capaci di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. Accanto alla partecipazione a manifestazioni di rievocazione storica, l’associazione organizza festival culturali come Artes Fest (14-15 novembre 2026), ma anche iniziative dedicate alla danza antica, tra cui Armonie Rinascimentali, la rassegna di danza storica del XV secolo ospitata lo scorso giugno a Villa Bottini.

Il nuovo laboratorio offrirà l’opportunità di scoprire come sia possibile riportare in vita danze di oltre cinque secoli fa, partendo dallo studio dei trattati e delle testimonianze dell’epoca. A guidare le lezioni sarà Francesca Carignani, insegnante di danza antica, che accompagnerà i partecipanti nell’apprendimento dei passi e delle coreografie, attraverso un percorso accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina. La danza rappresenterà, tuttavia, soltanto una delle opportunità offerte dal progetto: le attività dell’associazione riguardano anche lo studio e la preparazione degli abiti storici, l’organizzazione delle esibizioni e la partecipazione a eventi e manifestazioni, anche fuori regione. Un’occasione per scoprire luoghi, conoscere nuove persone e vivere la storia non soltanto attraverso lo studio, ma anche attraverso un’esperienza di gruppo.