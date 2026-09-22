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Contributo straordinario dal Comune al teatro del Giglio per le spese per il centenario della Turandot

22 settembre 2026 | 17:48
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di Redazione

Redazione

Contributo straordinario dal Comune al teatro del Giglio per le spese per il centenario della Turandot

Saranno liquidati all’azienda speciale, dietro rendicontazione delle spese effettuate, 150mila euro già inseriti in assestamento di bilancio

Contributo straordinario di 150mila euro per sostenere le celebrazioni del centenario della prima rappresentazione della Turandot di Giacomo Puccini. Lo ha deciso la giunta comunale di Lucca approvando la delibera relativa, con l’obiettivo di sostenere il programma di eventi di assoluto rilievo per la città e per il teatro del Giglio.

Il provvedimento accoglie l’istanza presentata nei mesi scorsi dall’Azienda Speciale Teatro del Giglio. L’ammontare delle risorse destinate al supporto della ricorrenza pucciniana ha trovato copertura contabile nel bilancio municipale a seguito della variazione di assestamento generale approvata dal consiglio comunale. La stessa azienda teatrale ha attestato l’assenza di fenomeni di doppio finanziamento per le voci di spesa interessate dal contributo.

L’erogazione dei fondi, proposta dall’assessora alla cultura Angela Mia Pisano, consiste in un trasferimento una tantum per l’annualità 2026, svincolato da logiche corrispettive ma soggetto alla presentazione della rendicontazione finale delle attività svolte.

Con la dichiarazione di immediata eseguibilità votata dall’esecutivo cittadino, la direzione del Settore cultura potrà ora procedere con gli atti dirigenziali necessari per l’impegno e la successiva liquidazione della somma al Teatro del Giglio.