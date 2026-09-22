Il giornalista Pietro Senaldi apre la seconda parta della stagione 2026 dell’Augusta

“Dopo la pausa agostana il festival riparte con la presenza di uno dei giornalisti ed opinionisti maggiormente in vista negli ultimi anni — spiega Iacopo Di Bugno, presidente de L’Augusta — con cui dialogheremo sul presente dell’attualità e della politica. Prenderemo spunto dal suo ultimo libro, che è una diagnosi rigorosa, fondata sui dati e non sulle opinioni, in cui vengono smantellati i miti che alterano da tempo la percezione collettiva della nostra economia ”.

“I mesi che ci accompagneranno alla fine di un’annata che definiremo da record, in termini di numero di appuntamenti e presenza di pubblico – conclude Di Bugno – saranno intensissimi e ricchi di nuove iniziative, in cui ci addentreremo anche in territori per noi finora inesplorati come quello della musica e del teatro”.