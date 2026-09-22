Il libro ‘Oltre la vetta’ di Riccardo Bergamini e Simona Berti a Palazzo Ducale

Andare oltre i propri limiti e valorizzare le risorse interiori nascoste. Oltre la vetta. Come cercare il potenziale invisibile sarà presentato dagli autori, Simona Berti e Riccardo Bergamini, venerdì (25 settembre) alle 17,30, a Lucca, nella Sala Antica Armeria di Palazzo Ducale, nell’ambito di un incontro organizzato dall’associazione Lucchesi nel Mondo con la collaborazione della Provincia di Lucca.

Attraverso la potente metafora della montagna, Simona Berti e Riccardo Bergamini guidano in un viaggio fatto di sfide, consapevolezza e trasformazione interiore. Ogni vetta raggiunta rappresenta un limite superato, ogni passo una conquista verso una versione più autentica di sé. Riccardo Bergamini, originario e residente a Lucca, ha sviluppato fin da giovane la passione per l’alpinismo, disciplina che lo ha condotto sulle principali catene montuose del mondo. Nel corso della sua attività ha realizzato numerose spedizioni extraeuropee, conseguendo primati nazionali e internazionali in Nepal, Tibet, Pakistan, Kirghizistan, Cina: un Lucchese nel Mondo sulle vette delle più alte montagne del pianeta.

Il libro, edito quest’anno da SimplyBook, unisce riflessioni, esperienze e strumenti pratici per affrontare paure, blocchi e convinzioni limitanti, aiutando a riscoprire risorse spesso invisibili ma fondamentali per il cambiamento. Un invito concreto ad andare oltre ciò che sembra possibile, per costruire nuovi equilibri e raggiungere obiettivi personali e professionali con maggiore lucidità, determinazione e fiducia.

L’evento, con l’introduzione di Ilaria Del Bianco, presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo, è aperto a tutti e offre un’occasione per approfondire il tema della consapevolezza delle proprie capacità; vedrà anche il coinvolgimento di alcune classi delle scuole medie superiori.

Le iniziative dell’associazione proseguono fino a fine settembre con due mostre (Lucca S-composta nella sede e Quando s’andava a Lucca a piglia’ il garbo”al Centro Chiavi d’Oro) e, martedì (29 settembre) alle 18,30 nella sede dell’associazione, con il volume Vocabolario Lucchese. Gli eventi, tutti a ingresso libero, sono realizzati con l’imprescindibile sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca, e del Comune di Lucca Vivi Lucca Events.

Le attività dell’associazione sono sostenute dal ministero della cultura direzione generale educazione ricerca e istituti culturali.