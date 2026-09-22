La storia di Francesco Burlamacchi secondo Marco Brinzi al museo dell’Antica Zecca

È una delle produzioni originali del festival per porre l’attenzione sulla storia locale: “Ho ideato questo testo partendo da una constatazione: a Lucca tutti conosciamo la statua presente in piazza San Michele ma forse non conosciamo davvero l’uomo che rappresenta – prosegue -. Chi poteva essere Francesco Burlamacchi? Quale è stata la sua storia? È ‘solo’ un uomo che nel lontano 1548 fu condannato a morte per aver immaginato una Toscana libera dal dominio dei Medici, capace quindi di vedere troppo lontano, oppure è stata la storia di un traditore o di un folle? Ne è uscito fuori un testo che definirei una sorta di processo storico-civile dove al pubblico viene affidato un verdetto finale, verdetto che indaga anche il nostro presente: quanto siamo ancora disposti a rischiare per un’idea di libertà?”