L'esposizione|
L’artista lucchese Enzo Gravante mette in mostra i suoi dipinti alla chiesa di San Benedetto in Gottella
La personale a ingresso libero rimarrà visitabile fino a martedì (29 settembre) tutti i giorni in orario 10-12,30 e 15-19,30
Da sabato scorso (19 settembre) alla chiesa di San Benedetto in Gottella (sede della Confraternita dei Legnaioli in piazza Bernardini), si può ammirare la mostra di pittura dell’artista lucchese Enzo Gravante.
La personale a ingresso libero rimarrà visitabile fino a martedì (29 settembre) compreso tutti i giorni in orario 10-12,30 e 15-19,30.
Gravante, classe 1962, ha origini campane. Dipinge da metà degli anni Ottanta. Artista e per 25 anni anche giornalista professionista, lo cita anche l’Enciclopedia Treccani. L’arte contemporanea insieme al jazz è la sua grande passione. Ha lavorato anche per il teatro, il cinema ed il balletto. Gravante è conosciuto in diversi paesi nel mondo. In mostra un bel variegato repertorio dei suoi dipinti anche recenti ed esposti per la prima volta. Soprattutto raffiguranti le sue caratteristiche acciughe che rappresenta anche su spartiti musicali ed alcuni astratti. O altre opere con animali, umani o edifici che lasciano un messaggio principalmente di purezza e libertà.
Durante il primo weekend della mostra, l’artista ci ha segnalato che ha già registrato una bella presenza di visite e di pubblico.