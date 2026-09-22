L’artista lucchese Enzo Gravante mette in mostra i suoi dipinti alla chiesa di San Benedetto in Gottella

Gravante, classe 1962, ha origini campane. Dipinge da metà degli anni Ottanta. Artista e per 25 anni anche giornalista professionista, lo cita anche l’Enciclopedia Treccani. L’arte contemporanea insieme al jazz è la sua grande passione. Ha lavorato anche per il teatro, il cinema ed il balletto. Gravante è conosciuto in diversi paesi nel mondo. In mostra un bel variegato repertorio dei suoi dipinti anche recenti ed esposti per la prima volta. Soprattutto raffiguranti le sue caratteristiche acciughe che rappresenta anche su spartiti musicali ed alcuni astratti. O altre opere con animali, umani o edifici che lasciano un messaggio principalmente di purezza e libertà.