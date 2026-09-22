Lucca città di cinema, passerella di eventi autunnali all’Astra prima del film ‘Santiago’

Alla vigilia dei grandi eventi cinematografici che caratterizzano il calendario cittadino, staserra (22 settembre) al cinea Astra in concomitanza con i giorni della iniziativa nazionale dell’industria cinematografica Cinema in Festa , le realtà cittadine coinvolte presentano gli appuntamenti della nuova stagione autunnale. Lucca – città di cinema raccoglie assieme la presentazione dei festival, incontri, manifestazioni, cineforum e opportunità legate alla didattica e formazione che si articolano a Lucca nei prossimi mesi.

Con l’apertura della serata da parte del sindaco Mario Pardini , si susseguono poi i rappresentanti del Lucca Film Festival , di Lucca Comics e Games , che contempla da anni l’area movie, gli incontri del cinema d’essai, promossi dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai, che tornano a Lucca dopo la prima edizione in città del 2024, i cineforum Circolo del Cinema e Cineforum Ezechiele 25,17. E ancora le proposte didattica dell’ Accademia Cinema Toscana e per le scuole di Luccacinema, oltre agli eventi in sala pianificati per le prossime settimane.

Una rapida carrellata di presentazioni che precedono la proiezione in anteprima del film già apprezzato in altre proiezioni pilota, Santiago – un cammino per ricominciare . Ingresso a prezzo unico 3,50 euro per tutti gli spettatori, con inizio serata alle ore 20.20. Adam, un adolescente dalla vita turbolenta e Fred, una professoressa che sta attraversando un periodo difficile, non si conoscono.

Eppure, grazie a un’associazione, intraprendono insieme il cammino di Santiago di Compostela. Lei ha bisogno di rimettere ordine nella sua vita, lui di placare la sua rabbia e il suo sentimento di abbandono. Chilometro dopo chilometro, lungo le incantevoli tappe del cammino, tra scontri, stanchezza e momenti felici, i due costruiscono a poco a poco un legame delicato. Di fronte alle difficoltà del cammino, entrambi impareranno che ogni passo può essere una rinascita e che, a volte, gli incontri più improbabili sono quelli che cambiano davvero la vita.