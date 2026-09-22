Luchino Visconti e il suo cinema a 50 anni dalla morte

Un incontro pensato per ripercorrere l’universo artistico del regista attraverso i suoi film, il suo modo di costruire le immagini e il rapporto tra cinema, letteratura, musica, storia e società

A 50 anni dalla morte di Luchino Visconti, la Fondazione Ricci di Barga dedica al grande regista una conferenza dal titolo L’insopprimibile ricerca della bellezza. Luchino Visconti e il suo cinema, in programma sabato 26 settembre alle 17. A condurre il pubblico attraverso la vita e l’opera di Visconti sarà Pier Dario Marzi, da oltre vent’anni impegnato nella formazione e nella divulgazione della cultura cinematografica. Marzi è vicepresidente del Cineforum Ezechiele 25,17 di Lucca, e promuove e cura cineforum e incontri dedicati al cinema.

Un incontro pensato per ripercorrere l’universo artistico di Visconti attraverso i suoi film, il suo particolare modo di costruire le immagini e il rapporto tra cinema, letteratura, musica, storia e società. La ricerca della bellezza, già nel titolo dell’incontro, diventa così una chiave di lettura per avvicinarsi all’opera di un regista che ha fatto dell’attenzione all’immagine, alla composizione, agli ambienti e ai costumi uno degli elementi fondamentali della propria poetica, senza mai separare la dimensione estetica dall’osservazione della realtà e dei profondi mutamenti della società italiana.

Da Ossessione a Il Gattopardo a La caduta degli dei, fino a Morte a Venezia, il cinema di Visconti attraversa epoche, ambienti e mondi sociali differenti, costruendo una rappresentazione nella quale la bellezza convive spesso con il senso della perdita, della trasformazione e della fine di un’epoca. Pier Dario Marzi accompagnerà il pubblico in questo percorso con uno sguardo attento non soltanto ai film, ma anche al linguaggio cinematografico, alle scelte espressive del regista e al modo in cui Visconti ha saputo trasformare la propria straordinaria ricerca formale in uno strumento di interpretazione della storia e dell’uomo.