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Musica e comunità in concerto per un viaggio nella musica novecentesca
Musica di qualità suonata da giovani talenti del territorio lucchese del Conservatorio Boccherini di Lucca che collaborano con la Caritas Diocesana
Sarà un viaggio nella musica novecentesca quello che Piano strada offre alla città giovedì 24 settembre alle 18,30. Protagonisti sono i giovani musicisti “Musica e comunità” della Caritas diocesana di Lucca. In programma Vincenzo Costa (chitarra sola) con “Variazioni su un tema di Scriabin, A. Tansman”; Jennifer Palmerini (flauto solo) con “Tango Etudes per flauto n. 3, 4, 6, A. Piazzolla” e “Sonata Appassionata per flauto solo, S. Kare Elert”; il duo Costa Palmerini (chitarra e flauto) con “Sonatina Op. 205, M. Castelnuovo-Tedesco” e “Suite de Buenos Aires, M.D. Pujol”. Musica di qualità suonata da giovani talenti del territorio lucchese del Conservatorio Boccherini di Lucca che collaborano con la Caritas Diocesana di Lucca nel progetto Musica e Comunità.
I musicisti sono stati protagonisti del “Festival Musica e Comunità 2026” – iniziativa realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca -, quindici concerti estivi sparsi per tutta la Provincia di Lucca, dalle città ai piccoli paesi di montagna, realizzati in collaborazione con Liceo Musicale Passaglia e il conservatorio Boccherini. Un percorso in cui la bellezza e l’arte si fanno vicinissimi alle comunità per far incontrare le persone e sostenere i più fragili.
Gli eventi sono gratuiti a Mandorla (via Elisa 4), la comunità che da fine 2024 ha iniziato a ospitare persone con disabilità di media complessità nel complesso delle Barbantine nel centro storico e che conta su 16 posti residenziali (12 già assegnati) e 4 posti di cohousing per palestre di autonomia e abitare supportato. Piano strada è occasione per le persone di creare relazioni con gli abitanti di Mandorla e dare opportunità ai cittadini di mettere a disposizione il proprio tempo e condividere con loro nuovi incontri.