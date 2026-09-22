Musica e comunità in concerto per un viaggio nella musica novecentesca

Sarà un viaggio nella musica novecentesca quello che Piano strada offre alla città giovedì 24 settembre alle 18,30. Protagonisti sono i giovani musicisti “Musica e comunità” della Caritas diocesana di Lucca. In programma Vincenzo Costa (chitarra sola) con “Variazioni su un tema di Scriabin, A. Tansman”; Jennifer Palmerini (flauto solo) con “Tango Etudes per flauto n. 3, 4, 6, A. Piazzolla” e “Sonata Appassionata per flauto solo, S. Kare Elert”; il duo Costa Palmerini (chitarra e flauto) con “Sonatina Op. 205, M. Castelnuovo-Tedesco” e “Suite de Buenos Aires, M.D. Pujol”. Musica di qualità suonata da giovani talenti del territorio lucchese del Conservatorio Boccherini di Lucca che collaborano con la Caritas Diocesana di Lucca nel progetto Musica e Comunità.

I musicisti sono stati protagonisti del “Festival Musica e Comunità 2026” – iniziativa realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca -, quindici concerti estivi sparsi per tutta la Provincia di Lucca, dalle città ai piccoli paesi di montagna, realizzati in collaborazione con Liceo Musicale Passaglia e il conservatorio Boccherini. Un percorso in cui la bellezza e l’arte si fanno vicinissimi alle comunità per far incontrare le persone e sostenere i più fragili.