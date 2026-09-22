Nati per Leggere: una giornata formativa a palazzo ducale sul dialogo tra salute, educazione e scienza

Le danze saranno aperte sabato (17 ottobre) alle 9 e chiuse alle 17. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione

Mettere in dialogo scienza, salute, biblioteche ed educazione per approfondire il valore della lettura nei primi anni di vita. È questo l’obiettivo del convegno e corso di formazione provinciale Nati per Leggere – Alleanze locali per la lettura condivisa. Scienza, lettura e relazioni nei primi anni di vita, in programma sabato (17 ottobre) a palazzo Ducale, a Lucca.

La giornata è promossa dalla Provincia di Lucca, capofila della rete BiblioLucca, insieme al coordinamento provinciale del programma Nati per Leggere, all’Unione Comuni Garfagnana, con funzioni delegate per la promozione della lettura, e all’azienda Usl Toscana nord ovest e con il patrocinio della Regione Toscana.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita (iscrizione obbligatoria sia per la sessione mattutina, sia per quella pomeridiana), è rivolta a pediatri, bibliotecari, insegnanti, educatori, operatori culturali e sanitari, volontari di Nati per Leggere e a tutte le persone interessate alla promozione della lettura e del benessere nella fascia di età tra zero e sei anni.

I lavori inizieranno alle 9 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, mentre alle 9,30 sono previsti i saluti istituzionali e l’avvio del convegno.

La sessione scientifica si aprirà alle 9,15 con Angelina Vaccaro, direttrice di pediatria e neonatologia dell’ospedale San Luca dell’azienda Usl Toscana nord ovest, che illustrerà i benefici della lettura precoce, soffermandosi sui primi mille giorni di vita e sulle evidenze scientifiche relative allo sviluppo della relazione tra genitori e bambini.

Alle 10,15 interverrà Patrizia Seppia, pediatra, promotrice e formatrice di Nati per Leggere, con un contributo dedicato alla lettura come presidio di salute e all’esperienza dei pediatri di famiglia nella promozione del benessere infantile.

Dopo il coffee break delle 11, durante il quale sarà possibile conoscere la selezione bibliografica Nati per Leggere 0-6 anni, curata dalla Biblioteca Agorà di Lucca, i lavori riprenderanno alle 11,15 con Alessandra Lorieri, referente del coordinamento provinciale Nati per Leggere. Il suo intervento sarà dedicato al ruolo dei volontari e delle biblioteche della Rete BiblioLucca nella costruzione di una comunità che legge.

Alle 12 sarà la volta di Ilaria Tagliaferri, esperta di promozione della lettura, che presenterà criteri di selezione e strumenti editoriali per orientarsi nelle bibliografie rivolte alla fascia 0-6 anni.

La sessione mattutina si concluderà con Alfonso Cuccurullo, attore e formatore, che alle 12,30 affronterà il tema della narrazione ad alta voce come spazio di relazione e incontro.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, Cuccurullo condurrà il workshop pratico Tecniche di lettura ad alta voce. Il laboratorio, rivolto a volontari, medici, bibliotecari e operatori del settore, offrirà l’opportunità di sperimentare direttamente tecniche e strumenti per trasformare la lettura in un’esperienza condivisa e coinvolgente.