Un sabato azZECCAto, all’Antica Zecca parte il nuovo talk show su temi riguardanti il territorio

L’assessore Buchignani, la presidente dei Lucchesi nel Mondo e il naturopata Pardini saranno i primi ospiti

Si chiama un sabato azZECCAto ed è il nuovo format ideato dal giornalista Cristiano Consorti e che inaugura sabato (26 settembre), alle 16. Il talk sarà ospitato nei locali della Fondazione dell’Antica Zecca di Lucca (guidata dal suo presidente, Alessandro Colombini), alla Casermetta San Donato, sulle Mura urbane, a pochi passi da piazzale Verdi. Un talk show che si pone l’obiettivo di affrontare, sviscerare e commentare le notizie che riguardano il nostro territorio.

Lavori pubblici, editoria, commercio, artigianato, politica, arte e cultura e chi più ne ha più ne metta. Il salotto culturale non vedrà un unico ospite, bensì una pluralità di voci per affrontare – nelle circa due ore – più temi differenti. L’appuntamento, ad ingresso libero, vedrà protagonisti l’assessore comunale di Lucca ai lavori pubblici, Nicola Buchignani, il naturopata di scuola svizzera esperto in fitoterapia, divulgatore etnobotanico, conduttore televisivo su Noitv e scrittore, Marco Pardini, e la presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco.

Il format sarà organizzato una volta al mese e sarà dunque un modo per aggiungere all’offerta cittadina un dibattito costruttivo, non certo polemico, per seguire più da vicino la vita del nostro territorio e della nostra comunità.