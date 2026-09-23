A Palazzo Pfanner lo swing italiano degli anni ’40 e ’50 con l’Almaleria Quartet

Il quartetto si distingue per spettacoli tematici (come il celebre concerto Nella vita ci vuole un po’ di Swing), in cui compie un vero e proprio viaggio musicale attraverso le melodie più amate e note dell’epoca dello swing italiano dei primi anni ’40 e ’50. Gli arrangiamenti per voce, fiati e chitarra mirano a restituire l’eleganza, la personalità e il fascino senza tempo di quel repertorio storico.