Musica dal vivo|
A Palazzo Pfanner lo swing italiano degli anni ’40 e ’50 con l’Almaleria Quartet
Sabato 26 settembre il quartetto porta in scena i grandi classici della canzone italiana nell’ambito della XVIII edizione di Suoni di Lucca in Palazzo Pfanner
Sabato 26 settembre ore 21 a Palazzo Pfanner, si terrà il concerto del quartetto Almaleria Quartet, ensemble musicale italiano noto per la sua proposta artistica incentrata sul recupero e la reinterpretazione in chiave swing dei grandi classici della canzone italiana.
Il quartetto si distingue per spettacoli tematici (come il celebre concerto Nella vita ci vuole un po’ di Swing), in cui compie un vero e proprio viaggio musicale attraverso le melodie più amate e note dell’epoca dello swing italiano dei primi anni ’40 e ’50. Gli arrangiamenti per voce, fiati e chitarra mirano a restituire l’eleganza, la personalità e il fascino senza tempo di quel repertorio storico.
L’ensemble si esibisce regolarmente in festival e rassegne concertistiche sul territorio nazionale, proponendo una rilettura contemporanea brani intramontabili quali: Gran Vals di F. Tarrega, The Man I love di G. Gershwin, Maramao perché sei morto, Mille lire al mese, La casetta in Canadà, Baciami piccina, Un bacio a mezzanotte, Mambo italiano, Guarda che luna e Tu vuò fa’ l’americano tanto per citarne alcuni.
L’evento organizzato dall’associazione Orchestra da Camera Luigi Boccherini nell’ambito delle manifestazioni del Settembre Lucchese facente parte della rassegna musicale Suoni di Lucca in Palazzo Pfanner, giunta quest’anno alla sua XVIII Edizione è realizzato con patrocinio con il patrocinio di: Comune di Lucca, Settembre Lucchese, Settecento Musicale Lucchese, Fondazione Cassa di Risparmio Lucchese ed Acli.
Alla fine dei concerti, al pubblico intervenuto, sarà offerta dalla Farmacia Novelli una degustazione del tipico liquore lucchese La Biadina di Tista.
Ingresso ai concerti: 10 euro. Per info 389 6666693 – 338 6049990 – 0583 954029 Orchestra da Camera Luigi Boccherini.