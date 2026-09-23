Film, conferenze e simulazioni di guida: prosegue la Italia Motor Week in città

Stasera (23 settembre) alle 21 al cinema Centrale proiezione del docufilm Ferrari 250 GTO ; domani (24 settembre) nel Museo del motore a scoppio Barsanti e Matteucci (via Sant’Andrea 56, Lucca) conferenza Puccini e la passione per i motori a cura di Elio Lutri; venerdì 25 settembre alle 21 al cinema Centrale proiezione del film Rush (2013) di Ron Howard; sabato (26 settembre) dalle 10 alle 19 nel parcheggio del piazzale Ernő Erbstein (dietro il Palazzetto dello sport) Co-pilota per un giorno – Rally Experience per provare a guidare un’auto da rally.

Tutti gli eventi sono gratuiti e realizzati grazie alla collaborazione fra Comune di Lucca – Ufficio sport e Aci – New Lucca Corse ads, Fondazione Barsanti e Matteucci – Museo del motore a scoppio, Lucca Cinema.