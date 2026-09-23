Giornate europee del patrimonio, apertura straordinaria per la biblioteca statale

Previste visite guidate e percorsi destinati alla storia, alle collezioni e agli spazi storici nella mattinata di sabato (26 settembre)

In occasione delle Giornate europee del patrimonio 2026, la biblioteca statale di Lucca aderisce alla manifestazione promossa dal ministero della cultura, che quest’anno si svolge all’insegna del tema Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare.

La biblioteca partecipa con un programma di due giornate che consentirà al pubblico di conoscere e vivere il proprio patrimonio storico, artistico e librario attraverso aperture straordinarie, visite guidate e una mostra espositiva.

La prima giornata, sabato (26 settembre), sarà dedicata all’apertura straordinaria della sala di lettura generale e dei saloni monumentali con due turni di visite guidate (alle 10 e alle 11,30)

Alle 10 e alle 11,30 saranno organizzate visite guidate alla sala di lettura generale e ai saloni monumentali della biblioteca, con percorsi dedicati alla storia, alle collezioni e agli spazi storici della Biblioteca.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria all’indirizzo: bs-lu.eventi@cultura.gov.it, fino a esaurimento dei posti disponibili.