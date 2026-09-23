Il cinema che affronta il tema della sostenibilità ambientale e sociale a Lucca Film Festival for Future

Nell’ambito del Lucca Film Festival (Lff), in programma dal 26 settembre al 4 ottobre, la città ospita la quarta edizione di Lucca Film Festival for Future, il concorso dedicato ai cortometraggi che affrontano il tema della sostenibilità ambientale e sociale.

Sarà Donatella Finocchiaro a presiedere la giuria che assegnerà il premio del valore di mille euro al miglior cortometraggio in gara. Attrice tra le più intense e riconosciute del panorama italiano contemporaneo, nel suo percorso il cinema è sempre stato strumento di racconto civile e sociale: una sensibilità che la rende un’interlocutrice naturale per un concorso che mette la sostenibilità ambientale e umana al centro dello sguardo cinematografico.

Giunta alla sua quarta edizione e aperta a registi e filmmaker fino a 35 anni, Lff for Future ha raccolto quest’anno 289 opere da tutto il mondo. Germania, Italia, Danimarca, Hong Kong, Taiwan, Spagna, Canada, Francia e Cina sono le provenienze dei dieci corti finalisti selezionati. Dalla fiction al documentario, passando per l’animazione e le forme sperimentali, le opere offrono una panoramica eterogenea sul tema della sostenibilità, esplorando le sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Il premio nasce grazie alla collaborazione con Sofidel, azienda tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, nota in particolare per il marchio Regina e sponsor del Festival.

Durante il festival, i dieci corti finalisti saranno visibili anche online gratuitamente sulla piattaforma Festival Scope.

Le trame

I corti raccontano la sostenibilità secondo aspetti vari e diversificati.

Seen From Here, I Feel Like Belonging – Leon Emonds-Pool, Emilia Auhagen-Kuoppamäki (Germania, 2025): nel 1971 un giovane studente di biologia lascia incompiuta una raccolta scientifica in un paesaggio sotto il livello del mare. Più di cinquant’anni dopo, un gruppo di ecologisti prova a documentare quello stesso ambiente.

Puturno – Thomas Lattuada (Italia, 2026): un gruppo di ragazzi arriva a Castelluccio di Norcia, paese profondamente segnato dal terremoto del 2016. In un luogo sospeso tra ferita e rinascita, sono costretti a ridefinire il significato di fiducia, responsabilità e limite.

Errabonda – Emma Harris (Danimarca, 2026): le relazioni tra suolo, piante ed esseri umani in un’azienda agricola biologica italiana diventano esplorazione sensoriale e visiva, girata su pellicola 16mm con processi analogici a bassa tossicità e tecniche sperimentali.

Cyclone – Michael Tang (Hong Kong/Taiwan, 2026): il 1° luglio 2022, mentre Hong Kong celebra il 25° anniversario del trasferimento di sovranità alla Cina continentale, la tempesta tropicale Chaba si abbatte sulla città. Il tifone diventa metafora di una giornata sospesa tra storia e sconvolgimento naturale.

365 Days Later – Santiago Rodríguez Rodriguez (Spagna, 2026): il fuoco unisce per qualche settimana; l’oblio per il resto dell’anno. Un film che esplora il contrasto tra la solidarietà nell’emergenza e la solitudine quotidiana degli anziani.

I Am Hero Awesome – Po-Yu Chen (Taiwan, 2026): in un mondo futuro dominato dall’intelligenza artificiale, efficienza e stabilità sono gli unici criteri e qualsiasi deviazione è un errore. Un corriere in una consegna di routine dà vita a una parabola sull’ordine e la deviazione.

People Live Here – Gabrielle Côté (Canada, 2026): speculazione edilizia, grattacieli intelligenti e rivolta. Quando il sistema crolla, la natura si riprende i suoi spazi e, tra le rovine, nasce una comunità solarpunk che sceglie di vivere in armonia con l’ambiente.

Calamite – Estelle Carbonneau (Francia, 2026): un’ecologista incaricata di studiare la biodiversità di una torbiera incontra un adolescente del posto. Una storia in cui natura, pregiudizi e convinzioni vengono messi alla prova.

Le Cicale – Andrea Grata e colleghi (Italia, 2026): due amici — lei italiana, lui marocchino — filmano i boschi, i fiumi e le rovine di una fabbrica tossica dell’entroterra ligure. Un giorno scoprono una fattoria isolata con un anziano che vive solo.

Apes – Benny Wang (Cina, 2026): intrappolato in un antico villaggio al confine della Cina, lo smarrimento di un viaggiatore apre a un’esplorazione surreale della natura, dell’esistenza e del futuro.

L’appuntamento con il Lucca Film Festival For Future – che vede coinvolti nell’organizzazione e nella selezione delle opere finaliste i rappresentanti dei 10 Festival della rete Film for our future e la rete Eurasf, European network of science communicators, Filmmakers, film producers and festival organizers – è un esempio di come la sostenibilità ambientale e sociale permei anche il settore culturale e cinematografico, all’interno del quale tali tematiche hanno attenzione e spazi sempre maggiori: non solo in festival dedicati, ma anche in quelli generalisti come il Lucca Film Festival.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.luccafilmfestival.it/

Gruppo Sofidel

Il Gruppo Sofidel, con sede a Porcar, è uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico. Fondato nel 1966, è presente in 13 paesi, 12 in Europa e Stati Uniti (12 Stati), con oltre 9.500 dipendenti e una capacità produttiva di 2.002.000 tonnellate all’anno. Nel 2025, il fatturato consolidato netto è stato di 4,018 miliardi di euro. Regina è il suo brand più noto, presente nella maggior parte dei mercati di riferimento. Altri brand includono: Sopalin, Le Trèfle, Hakle, Softis, Nalys, Cosynel, KittenSoft, Nicky e Papernet.