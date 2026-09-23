In Sant’Alessandro l’incontro con il noto biblista don Leonardo Lepore

Nel contesto della mostra fotografica L’Ombra di Michele , che si tiene nella chiesa di Sant’Alessandro in Lucca, viene proposto un incontro con un noto biblista, don Leonardo Lepore, membro della pontificia commissione biblica. Il titolo dell’incontro che si collega con il significato e le suggestioni della mostra fotografica di Beatrice Speranza, autrice di questa proposta culturale, è L’ombra che guarisce – Percorsi di luce e ombra nella Bibbia.

Con l’occasione si comunica che, in seguito all’interesse suscitato da questa rassegna, l’apertura della mostra è prorogata fino a domenica 12 ottobre con il seguente orario: giorni feriali 16 -19,30, sabato e domenica 10 – 19,30. Un forte invito a non trascurare questa occasione di riflessione e approfondimento culturale e spirituale.