LuccAutori festeggia 32 anni tra l’omaggio a Lauzi e una mostra su Pinocchio

Dal 3 al 18 ottobre incontri, libri e mostre a Villa Bottini e Palazzo Pancrazi. Attesi tra gli ospiti Eraldo Affinati, Silvia Salemi e Andrea Maggi

Un omaggio a Bruno Lauzi e una mostra dedicata al Pinocchio di Carlo Collodi tra gli eventi della trentaduesima edizione del festival LuccAutori, anche quest’anno abbinato al Premio Letterario Racconti nella Rete, giunto alla venticinquesima edizione. Il festival letterario, che si avvale del contributo del comune di Lucca, è in programma dal 3 al 18 ottobre.

Gli incontri si terranno a Lucca alla Biblioteca civica Agorà, Villa Bottini e a Barga a Palazzo Pancrazi. Le mostre saranno allestite a Villa Bottini dal 10 al 18 ottobre. La direzione artistica è di Demetrio Brandi mentre la conduzione è di Maria Elena Marchini.

“Vogliamo rendere la cultura e i libri un ponte tra le persone – dice Demetrio Brandi -. Il nostro intento è quello di offrire al pubblico emozioni, esperienze e momenti di riflessione. Ci piace sottolineare alcune parole che ritroveremo e analizzeremo durante gli incontri di LuccAutori: sanità, arte, scuola, bullismo, cittadinanza, poesia, musica, letteratura, monarchia, responsabilità civile, cinema, società, epica, favole e fantasia”.

“32 anni di LuccAutori, 25 anni di Racconti nella rete con ben 625 autori emergenti pubblicati in 25 antologie – dichiarano gli assessori alla cultura Mia Pisano e al turismo Remo Santini – . A questo dobbiamo aggiungere le decine di ospiti di livello nazionale e internazionale che ogni anno animano le giornate di questo festival, diventato ormai un punto fermo dell’offerta culturale lucchese. Un luogo di letteratura e un luogo di immagini, attraverso la sezione corti del premio, un luogo di confronto e di riflessione aperta alla città. Auguriamo quindi un proficuo lavoro a tutti i partecipanti e una lunga vita a LuccAutori!”.

Gli incontri, condotti da Maria Elena Marchini, si terranno a Lucca alla Biblioteca Agorà, Villa Bottini e a Barga a Palazzo Pancrazi. Il 17 e 18 ottobre a Villa Bottini saranno premiati i 25 scrittori vincitori dell’edizione 2026 del premio letterario Racconti nella Rete. Sarà presentata l’antologia edita da Castelvecchi accompagnata dalle letture di Fabio Dostuni, Antonella Lucii e Mario Cenni e dalle musiche di Giuseppe Sanalitro.

Diversi ospiti si alterneranno nelle giornate della manifestazione. Tra questi Andrea Maggi, Maurizio Lauzi, Dario Salvatori, il poeta Giuseppe Conte, Alessandro Prevosto, Edoardo De Angelis, Mariacristina Di Giuseppe, Lorenza Fruci, Chiara Lico, Eraldo Affinati, Ilaria Grillini, Silvia Salemi, Pasquale Sgrò, Daniela Marcheschi, Athos Careghi, Martina Benedetti, Marco De Angelis, Dino Aloi, Laura Lapis.

Il festival si avvale del patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Lucca, del contributo del Consiglio Regionale della Toscana, Fondazione Mario Tobino, Fondazione Giovanni Pascoli, del patrocinio della RAI, Cesvot, Centro per il Libro e la Lettura, Quest’anno per gli eventi dedicati a Bruno Lauzi e Carlo Collodi il festival gode del patrocinio della Fondazione Carlo Collodi e del Club Tenco di Sanremo.

Dal lontano 1994 LuccAutori fa incontrare gli scrittori più importanti d’Italia e dal 2002 premia gli autori emergenti, vincitori del premio Racconti nella Rete, mettendoli a confronto con alcuni protagonisti della vita culturale e artistica del Paese. In totale sono 625 gli scrittori vincitori del premio (venticinque per ogni anno) inseriti nelle 25 antologie annuali, come quella del 2026 pubblicata da Castelvecchi. Un evento che si occupa di letteratura ma anche di cinema. Infatti da molti anni viene coinvolta la Scuola di Cinema Immagina, diretta da Giuseppe Ferlito, che realizza il cortometraggio del soggetto vincitore della sezione corti del premio (quest’anno Lavoro sporco di Marco Floridia). Gli attori protagonisti sono Alessandro Cianchi, Alessandro Gaddini, Neri Vitali e Akbota Sheker.

Il programma del festival

Sabato 3 ottobre alla Biblioteca Agorà parleremo della Salute come bene comune con l’infermiera e divulgatrice Martina Benedetti, un tema di estrema attualità organizzato come corso di formazione per giornalisti con la collaborazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Fondazione giornalisti Toscana e Circolo della stampa di Lucca.

Mercoledì 7 ottobre a Barga in collaborazione con la Fondazione Giovanni Pascoli è in programma l’incontro con il poeta Giuseppe Conte e il direttore del giornale umoristico Budùar Alessandro Prevosto. Saranno presenti gli studenti delle scuole superiori.

Sabato 10 ottobre nell’anno del bicentenario della nascita di Carlo Collodi ospiteremo Daniela Marcheschi, presidente dell’Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini (Collodi). Ci parlerà di due libri molto interessanti dedicati a Pinocchio e al suo autore.

Domenica 11 ottobre a Villa Bottini si parlerà delle figure femminili più importanti per Re Carlo in occasione dell’incontro a Villa Bottini con la giornalista Ilaria Grillini. Incontro in collaborazione con Lions Club Lucca Host. A seguire parleremo del nuovo libro autobiografico della cantante Silvia Salemi La voce nel cassetto, un percorso di riscatto e caparbietà che l’ha portata sul palco del festival di Sanremo.

Venerdi 16 ottobre ritroveremo con grande piacere lo scrittore Eraldo Affinati che parlerà del nuovo libro La palude del padre. Incontro inserito nelle Occasioni Tobiniane della Fondazione Mario Tobino.

Sabato 17 ottobre la giornalista e scrittrice Chiara Lico – già vincitrice del premio Racconti nella Rete – torna a Lucca per presentare il suo nuovo libro di racconti sulla cittadinanza dedicato principalmente agli adolescenti. Saranno presenti gli studenti – redattori di “Aprire gli occhi”, scuola di giornalismo a cura di Venti d’Arte e Circolo della Stampa di Lucca.

Nel ventennale della sua scomparsa, nel pomeriggio di sabato 17 ottobre ricorderemo il cantautore Bruno Lauzi (ospite di LuccAutori nel 2005) con la preziosa presenza e testimonianza del figlio Maurizio, e con il critico musicale Dario Salvatori, il cantautore Edoardo De Angelis, il musicista e autore Luigi Nicolini, le scrittrici Chiara Lico, Lorenza Fruci e Mariacristina Di Giuseppe.

Nella giornata conclusiva, domenica 18 ottobre, gli incontri molto attesi con il professor Andrea Maggi che con Io sono nessuno affronterà il tema del bullismo a scuola e lo scrittore Pasquale Sgrò che parlerà degli Invisibili, il nuovo capitolo della serie L’altro ispettore che a breve tornerà su Rai Uno.

Le mostre

Come sempre nelle sale di Villa Bottini dal 10 al 18 ottobre verranno allestite alcune mostre. Racconti a colori, che vede coinvolti gli studenti del liceo artistico Passaglia nella realizzazione dei disegni ispirati ai 25 racconti vincitori del premio letterario Racconti nella Rete.

Le mostre a cura di Stefano Giraldi sono Bruno Lauzi sull’onda del ricordo con i disegni dei più importanti vignettisti e illustratori italiani dedicati al grande cantautore, e la mostra Pinocchio & friends con le foto di importanti personaggi dello spettacolo e della cultura a confronto con il burattino.

Copertina e logo

Il disegno originale dell’antologia 2026 è stata realizzato dal vignettista Athos Careghi. Nello stile caro all’autore il bambino è intento a leggere un libro appoggiato ad un grande albero. Il messaggio che ci arriva è immediato, una buona lettura ci fa vivere la natura trasmettendo un messaggio di pace e serenità.

Careghi è una vera e propria leggenda del fumetto italiano. Emiliano di nascita ma milanese nel cuore e nell’adozione artistica, Athos è un autore che attraversa le generazioni. Disegna fumetti, strisce e vignette fin dagli anni ’50, un’epoca d’oro che lo ha visto debuttare giovanissimo sullo storico Il Vittorioso. Da quel momento, la sua matita non si è più fermata, lasciando un segno indelebile sulle riviste che hanno fatto la storia dell’editoria e del costume nel nostro Paese.

Il nuovo logo 2026 del premio Racconti nella Rete è nato da uno schizzo a cena come dice l’autore Marco De Angelis. Forte di una lunga collaborazione con il premio, Marco ha realizzato la bellissima copertina dell’antologia 2014 dei racconti vincitori e fa parte da anni della giuria che seleziona i venticinque testi migliori.

“Era quindi facile pensare a lui per ideare un nuovo logo che festeggiasse i 25 anni del concorso letterario – dice Demetrio Brandi -. Un disegno che racchiude un libro con penna e mouse, vale a dire carta e digitale, le due anime di Racconti nella Rete. Un logo che sarà sicuramente apprezzato dagli scrittori che saranno premiati a LuccAutori il 17 e 18 ottobre e che sicuramente sarà riproposto anche negli anni a venire”.

Sostengono LuccAutori le Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Unicoop Firenze. Proseguono le importanti collaborazioni culturali. Per il primo anno con il Lions Club Lucca Host – e per questo ringraziamo la presidente Elisabetta Della Santa – , Fondazione Italian Digital Revolution e premio letterario Casinò di Sanremo “Antonio Semeria”.

I premi

Diversi premi saranno assegnati durante il Festival LuccAutori. Il premio del giornale Buduàr per il miglior racconto umoristico andrà a Fabio Altadonna per il racconto Bontown. Si tratta di un divano in ardesia realizzato da Laura Lapis. Altadonna riceve anche il premio Fondazione AIDR riservato al vincitore più giovane. Il premio Hotel Residence Esplanade per il miglior racconto di viaggio viene assegnato a Stefano Tigani per il racconto Corro da lei. Il premio Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia (associazione che da molti anni omaggia i vincitori con il vino lucchese) sarà assegnato al racconto di Marina Grasso Del vino e della sapienza della terra, testo che esalta il rapporto tra prodotti, territorio e tradizione enogastronomica del nostro Paese.