Virginia Woolf incontra Ofelia: uno spettacolo-concerto ideato dal maestro Stefano Teani

Venerdì e sabato “Specchi d’acqua” intreccia teatro, canto e pianoforte. Caterina Simonelli e Chiara Gistri protagoniste di due appuntamenti a ingresso libero

Una ha attraversato la letteratura con la propria voce, l’altra vive da secoli nelle parole di Shakespeare. A separare Virginia Woolf e Ofelia sono il tempo e il confine tra esistenza e finzione. A farle incontrare sarà un palcoscenico: venerdì e sabato (25 e 26 settembre) arriva a Lucca Virginia & Ofelia – Specchi d’acqua, spettacolo-concerto che immagina un dialogo impossibile tra la scrittrice inglese e la giovane figura dell’Amleto.

Che cosa potrebbero dirsi? Quali fragilità, desideri e inquietudini riconoscerebbero l’una nell’altra? Da queste domande prende forma il progetto ideato dal maestro Stefano Teani, in collaborazione con il Laboratorio Brunier Aps e l’Accademia di Montegral, su testo di Andrea Benedetti.

In scena, le due donne abitano inizialmente universi separati, attraversati da ricordi e presenze, alcune reali, altre immaginate. Poi le distanze si accorciano, i confini diventano incerti e i loro mondi cominciano a comunicare, fino a confluire in uno spazio sospeso fra realtà, memoria e allucinazione. A interpretarle saranno Caterina Simonelli nel ruolo di Virginia Woolf e Chiara Gistri in quello di Ofelia.

È l’acqua a tenere insieme i fili del racconto: superficie che restituisce un’immagine e, insieme, elemento che la scompone. Attorno a questo simbolo lo spettacolo affronta la condizione femminile, l’amore e l’esperienza della malattia mentale, esplorata attraverso la suggestione di un “mondo nell’altrove”.

Il dialogo passa anche dalla musica. Alla parola delle attrici si affianca un repertorio anglo-americano, affidato a Stefano Teani al pianoforte e alla voce della soprano americana Mary Burke Barber. Le luci di Petr Yanchuk completano un reading costruito per immagini e riflessi, nel quale recitazione, canto e suono accompagnano il progressivo avvicinarsi delle protagoniste.