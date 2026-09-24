A Borgo a Mozzano le giornate clou per le celebrazioni per gli 800 anni della morte di S.Francesco

A Borgo a Mozzano le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026) vedono il convento di San Francesco e il territorio comunale al centro di un ricco programma di eventi culturali, religiosi e di riflessione spirituale, che vedrà il suo culmine nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre

Il 3 ottobre alla chiesa di San Francesco, dopo la recita del Santo Rosario alle 17, verrà celebrata la messa in forma solenne e la cerimonia del Transito.

Il 4 ottobre, giorno di ricorrenza degli 800 anni dalla morte di San Francesco di Assisi, alle 10,45 verrà celebrata in San Francesco la messa solenne. Nel pomeriggio, a partire dalle 16,30 inizieranno le solenni celebrazioni con la diffusione di musiche in onore di San Francesco; alle 17 è previsto il canto dei vespri e, a seguire, partirà la processione per le vie di Borgo a Mozzano con la statua del Santo fino al Ponte della Maddalena. Al rientro benedizione e bacio della reliquia. Al termine rinfresco nel chiostro per tutti i partecipanti.