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A Borgo a Mozzano le giornate clou per le celebrazioni per gli 800 anni della morte di S.Francesco

24 settembre 2026 | 15:53
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di Redazione

Redazione

A Borgo a Mozzano le giornate clou per le celebrazioni per gli 800 anni della morte di S.Francesco

Il 4 ottobre, giorno di ricorrenza, messa solemme e processione dal convento in onore del santo al ponte della Maddalena

A Borgo a Mozzano le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026) vedono il convento di San Francesco e il territorio comunale al centro di un ricco programma di eventi culturali, religiosi e di riflessione spirituale, che vedrà il suo culmine nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre

Il 3 ottobre alla chiesa di San Francesco, dopo la recita del Santo Rosario alle 17, verrà celebrata la messa in forma solenne e la cerimonia del Transito.

Il 4 ottobre, giorno di ricorrenza degli 800 anni dalla morte di San Francesco di Assisi, alle 10,45 verrà celebrata in San Francesco la messa solenne. Nel pomeriggio, a partire dalle 16,30 inizieranno le solenni celebrazioni con la diffusione di musiche in onore di San Francesco; alle 17 è previsto il canto dei vespri e, a seguire, partirà la processione per le vie di Borgo a Mozzano con la statua del Santo fino al Ponte della Maddalena. Al rientro benedizione e bacio della reliquia. Al termine rinfresco nel chiostro per tutti i partecipanti.

Ricordiamo che quest’anno il convento è stato candidato ai Luoghi del Cuore Fai, iniziativa a livello nazionale che permetterà ai luoghi più votati di usufruire di contributi e progetti di valorizzazione e ristrutturazione.

San Francesco, convento, Borgo a Mozzano