A San Concordio nasce ‘Bibliofestival’: la festa del libro tra stand, autori e attività per tutte le età

La Biblioteca Popolare Quartiere San Concordio presenta Bibliofestival, un piccolo festival del libro che si svolgerà sabato 3 e domenica 4 ottobre nei suoi spazi in via Urbiciani 362.

Ci saranno stand di case editrici e scrittori, presentazione di libri, incontri con l’autore, letture per bambini, musica e molto altro: autoproduzioni, realtà e associazioni del territorio, artigianato.

L’inaugurazione sarà sabato 3 ottobre alle 15,30. A seguire, alle 16, si terrà la presentazione del libro L’invenzione del rosso di Valerio Cruciani (Edizioni Fuorilinea, Roma), con la presenza dell’autore. Il volume narra la storia di Eugenio Molinas Leiva, rifugiato politico a Roma dal 1979, nato in Paraguay, vissuto in Argentina, militante contro le dittature di quei paesi. Una storia che si intreccia con la formazione personale e la crisi esistenziale dell’autore stesso. A seguire, alle 18 avrà luogo un concerto di musiche argentine per violino e flauto del Duo Nueve Puntos.

L’indomani 4 ottobre il festival apre nella mattinata alle 10 con un laboratorio artistico per adulti tenuto dal noto pittore e scenografo lucchese Pierluigi Puccini. I posti sono limitati per cui occorre prenotarsi. Nel pomeriggio, alle 15, un momento dedicato ai più piccoli, con letture per bambini. A seguire, alle 16 sarà la volta della presentazione del libro di Nara Marrucci Caporale dammi un soldo (Società Editrice Apuana, Massa), con la presenza dell’autrice. Il volume racconta la storia di Angiolino, un ‘piccolo’ uomo qualunque che attraversa suo malgrado una storia più grande di lui: le leggi razziali, la guerra, la Resistenza, l’emigrazione, il lavoro in miniera, l’alluvione del ’66. La presentazione sarà animata dalle letture dell’attrice Stefania Bertoloni e dall’accompagnamento musicale del cantautore Roberto Vella.

Nutrita è la presenza di editori e altre realtà con i loro stand. In particolare, vi parteciperanno le case editrici lucchesi Maria Pacini Fazzi, Tralerighe Libri e Rider Comics. Ma anche la Biblioteca Franco Serantini (Pisa), il Centro di Documentazione di Pistoia, Progetto Me-Ti (Napoli). E per i più piccoli Artebambini (Bologna) e l’autrice e illustratrice di Lucca Sara La Ruzza (Sara Di Giovanni).

Ma altri editori saranno presenti con le loro pubblicazioni, tra cui Cronache Ribelli (Perugia), DeriveApprodi (BO), Edizioni Alegre (Roma), Red Star Press (Roma), Società Editrice Apuana (Massa).

Anche l’autore lucchese Roberto Guidi, edito da Carmignani Editrice (Pisa), sarà presente per un firmacopie.