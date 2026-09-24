Al via a Lucca il Giungla Festival: la ‘Trama’ tra seta, libri e memoria

Prende il via domani (venerdì 25 settembre) a Lucca la nuova edizione di Giungla Festival, intitolata Trama. Il festival parte da una riflessione profonda sulla storia della città, dove la tradizione della produzione serica e la fabbricazione del libro condividono da sempre tecniche, strutture e metafore. Dal telaio alle pagine cucite, il concetto di trama viene esplorato nella sua duplice valenza: intreccio tessile da un lato, costruzione narrativa e memoria dall’altro.

La trama è, infatti, il punto d’incontro ideale tra il libro e il tessuto, due superfici costruite per stratificazione e attraversate dai medesimi gesti di cura, pazienza e trasmissione del sapere. Nella storia europea, e in modo particolare nella tradizione lucchese, l’arte della seta e la produzione libraria hanno condiviso architetture, metafore e soluzioni tecniche: dai pattern decorativi alle pagine cucite, fino alle schede perforate del telaio Jacquard, vero e proprio antesignano del computer. Come ricordava Voltaire, le manifatture dello spirito umano e i teli pregiati condividono la stessa sorte: idee e stoffe viaggiano, si diffondono, subiscono censure o vengono tramandate nel tempo.

È proprio in questo territorio affascinante che si inserisce Giungla. Se nel tessile la trama è il filo che attraversa l’ordito, nella narrazione è l’intreccio dei fatti e in politica può trasformarsi in macchinazione. Il festival sceglie di seguire questi fili invisibili – di seta, di parole, di immagini – muovendosi tra la Biblioteca Statale, il Museo della Cattedrale e la città. Intesa come una duplice tecnica della memoria, la trama diventa così una costruzione complessa capace di custodire verità, inventare mondi o persino ordire inganni.

Attraverso mostre, incontri e archivi che generano finzioni plausibili, l’edizione 2026 di Giungla invita il pubblico ad accettare il rischio di perdersi nei suoi fili per porsi una domanda essenziale: chi tesse la trama? Il patrimonio culturale smette di essere un monumento immobile e si rivela per ciò che è realmente: un intreccio vivo, in continua riscrittura, dove documento storico e immaginazione

convivono all’interno dello stesso disegno.

Il programma è stato illustrato questa mattina (24 settembre) alla Biblioteca Statale da Irene Panzani, curatrice del progetto, assieme a Maria Sabrina La Pusata, direttrice della Biblioteca Statale di Lucca, Federico Caruso, Settore Tutela del Patrimonio Culturale – Prestito per Mostre della Biblioteca Statale di Lucca, Francesco Niccoli, responsabile della segreteria tecnico-scientifica e storico dell’arte del Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca. Con loro anche Luisa Torre, componente del CdA della Fondazione Banca del Monte di Lucca e Sandro Maffei della Farmacia Maffei.

Il programma

Venerdì 25 settembre (ore 17) alla Biblioteca Statale di Lucca: Presentazione del libro Doria. Lettere, cilindri e trasmissioni dall’archivio impossibile. Nato dal laboratorio Fonti sintetiche di Guido Segni dedicato all’esplorazione del rapporto tra archivi, memoria e intelligenza artificiale, il lavoro affronta il confine sottile tra storia reale e finzione nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Si tratta di un’opera di ucronia (storia alternativa) concepita e costruita a partire dal patrimonio pucciniano storicamente custodito all’interno della Biblioteca Statale di Lucca. Il testo gioca con elementi storici, epistolari e immaginari per dar vita a un affascinante “archivio impossibile”. A firmare il volume è Giuliano Budden, musicologo, archivista e studioso di fonografia storica.

Sabato 26 settembre (ore 10) alla Cattedrale e Museo della Cattedrale di Lucca: Inaugurazione della mostra Giardini tessuti di Margherita Tofanelli, grafica e illustratrice che ha sviluppato una ricerca approfondita sulla manifattura serica lucchese medievale. È un progetto in collaborazione con il complesso museale e archeologico della cattedrale di Lucca che rilegge i pattern decorativi di manufatti tessili lucchesi, trasformandoli in nuova produzione grafica contemporanea. Durante la giornata, alle 11,30 e alle 15 si terranno i laboratori creativi dedicati alle famiglie (ingresso gratuito su prenotazione;

didatticaterzomillennio@gmail.com, tel. 342 1466451). La mostra resterà aperta fino a domenica 23 maggio 2027 durante gli orari del Complesso Museale della Cattedrale.

Domenica 27 settembre (ore 10) alla Biblioteca Statale di Lucca: Intus et in cute, mostra fotografica di Erika Pellicci che indaga le superfici come luoghi di memoria, conservazione e trasformazione.

Ispirandosi a una celebre espressione latina di Persio che significa “dentro e nella pelle”, il progetto mette in dialogo la pelle dei corpi con quella dei libri, rivelando come il tempo e l’esperienza lascino tracce e cicatrici su entrambe. Attraverso opere fotografiche e un’installazione site-specific nella sala di lettura, l’artista trasforma carte, velluti, legature e architetture in membrane di confine tra visibile e invisibile. Il percorso riflette così sul concetto di custodia e sulla natura del libro e della biblioteca stessa come organismi vivi e stratificati, invitando il visitatore a superare l’apparenza per esplorare ciò che rimane custodito sotto la superficie. La mostra sarà visitabile fino all’11 ottobre negli orari di apertura della Biblioteca.

Domenica 27 settembre (dalle 16) al Giardino dell’Ostello San Frediano: Un pomeriggio dedicato alla parola e alle narrazioni con il poeta Gianluca Furnari, la giornalista Maria Selene Clemente, il giornalista e scrittore Graziano Graziani e il progetto musicale Senti tuoni. Alle 16 Graziano Graziani presenta Storia delle rivoluzioni immaginarie (Quodlibet), un campionario di movimenti farlocchi e partiti satirici che hanno dissacrato la politica tradizionale. Tra goliardia ed eccentricità, il libro esplora comunità visionarie e utopie capaci di offrire, con salvifica commedia, visioni di cambiamento radicali. L’autore, voce di Radio 3, guida il pubblico in un viaggio nell’immaginazione culturale e nelle sue rotture simboliche.

Alle 17, Il filo delle storie, una conversazione con Maria Selene Clemente (fotografa e giornalista), Gianluca Furnari (poeta e filologo) e Sentituoni (progetto cantautorale nato nella primavera del 2024 e attivo tra Bologna e l’Appennino Reggiano). La parola trama sarà esplorata attraverso poesia, musica, giornalismo e linguaggi digitali per scoprire quando le parole rendono visibili storie e mondi, quando raccontano la realtà o la reinventano, quando costruiscono immaginari, mettono in discussione il presente e aprono nuovi modi di guardare ciò che ci circonda. Il pomeriggio si conclude alle 19 con un piccolo concerto di Sentituoni.

Sabato 3 ottobre (dalle 19,30) in Piazza San Francesco: Tra le parole – Frammenti di un quartiere, installazione audiovisiva sulla facciata della chiesa, opera dell’artista visiva e regista Cristina Picchi. Realizzata nell’ambito del progetto San Francesco, i luoghi, la piazza, le persone promosso da Fermento Aps grazie al bando Siete Presente. Giovani e associazionismo 2026, attraverso interviste, immagini e frammenti di vita quotidiana raccolti nel quartiere, l’opera indaga ciò che accade al di là del linguaggio verbale: le emozioni che emergono tra una parola e l’altra, un gesto inatteso, un sorriso trattenuto, il movimento delle mani e dei piedi, uno sguardo che si illumina o una fronte che si corruga. Ne nasce un ritratto sensibile e corale della comunità di San Francesco, in cui la memoria individuale si intreccia con quella collettiva. La proiezione costituisce l’evento conclusivo del percorso partecipativo sviluppato nei mesi passati e trasforma la piazza in uno spazio di ascolto, relazione e riconoscimento reciproco.

Giungla è un progetto di Sofa Aps in collaborazione con Complesso museale della cattedrale di Lucca, Biblioteca Statale di Lucca, Associazione Fermento, Ministero della Cultura. Questa edizione è realizzata grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e il sostegno di Farmacia Maffei e Igea. Partner sono Aics Lucca, Lucca Creative Hub, Lucca Hostels&room, Inpasti San Frediano, Tessiture Lucchesi Aps.