Assi viari, Potere al Popolo all’attacco: “Si parla di sostenibilità ma si va avanti con il cemento”

Gini e Masini criticano le amministrazioni del territorio e rilanciano la raccolta fondi di AltreStrade per il ricorso al Tar

Sostenibilità negli slogan, cemento nelle scelte politiche. È l’accusa che Potere al Popolo rivolge alle amministrazioni del territorio, intervenendo nel dibattito sugli assi viari all’indomani della Settimana europea della mobilità. Nicoletta Gini e Matteo Masini contestano la distanza tra gli impegni dichiarati per una mobilità alternativa e il sostegno alla nuova viabilità.

“La Settimana europea della mobilità appena conclusa ha svelato per l’ennesima volta tutte le contraddizioni di una classe dirigente che parla di sostenibilità ma continua nei fatti a seguire la logica del cemento e delle grandi opere. Nella deliberazione di giunta con la quale il Comune di Lucca ha aderito alla Settimana europea della mobilità si parla di ‘attenzione alla mobilità intergenerazionale’, ‘mobilità attiva e sostenibile’, ‘incentivi all’uso dei mezzi pubblici’ e ‘limitazioni all’uso delle auto per rendere più vivibili gli spazi pubblici’: tutto estremamente condivisibile, se non si trattasse di parole totalmente distanti dalle politiche perseguite in questi anni dal partito unico del cemento”, attaccano Nicoletta Gini e Matteo Masini.

“In queste ultime settimane – proseguono – abbiamo assistito infatti all’aumento delle tariffe dei biglietti di Autolinee Toscane e a nuove notifiche di espropri per la realizzazione degli assi viari nella Piana di Lucca, progetto portato avanti da anni in Provincia e in Regione da Baccelli, col sostegno del Comune di Lucca dopo le giravolte di Pardini e Barsanti e anche del Comune di Capannori: lo pseudo ricorso, intrapreso dell’amministrazione Del Chiaro, infatti, non blocca il progetto ma invoca sostanzialmente più chilometri di cemento con l’aggiunta della Bretellina”.

“Misure come la ‘giornata senza auto’ e la zona ‘super pedonale’ nell’area urbana intorno a Piazza San Michele, oltre che estremamente volatili in quanto previste per pochi giorni all’anno – vanno avanti da Potere al Popolo – non sono nemmeno palliativi di fronte all’emergenza climatica e all’inquinamento atmosferico e del suolo che la classe politica alimenta in maniera bipartisan con la cementificazione, le grandi opere e la chiusura totale alle proposte di mobilità alternativa promosse da anni dai comitati”.