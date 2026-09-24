Burlamacchi a processo, il verdetto spetta al pubblico: Marco Brinzi in scena all’Antica Zecca

Un visionario disposto a rischiare tutto per la libertà, un traditore o un folle? Francesco Burlamacchi torna idealmente a processo e questa volta il verdetto spetta al pubblico. A portarlo in scena è Marco Brinzi con Processo ad un visionario. Storia di Francesco Burlamacchi, in programma sabato (26 settembre) al Museo dell’Antica Zecca di Lucca, con inizio anticipato alle 18 (rispetto all’iniziale orario comunicato per le 21). Lo spettacolo, a ingresso libero, è una delle produzioni originali del festival I Musei del sorriso.

Il punto di partenza è un’immagine familiare ai lucchesi: la statua di piazza San Michele. Un monumento davanti al quale si passa ogni giorno, senza necessariamente conoscere la vicenda dell’uomo che rappresenta. Brinzi, autore e interprete del testo, parte proprio da questa distanza tra la notorietà del simbolo e la conoscenza della persona per interrogarsi sulla figura di Burlamacchi, condannato a morte nel 1548 dopo aver immaginato una Toscana libera dal dominio dei Medici.

“Ho ideato questo testo – spiega l’attore – partendo da una constatazione: a Lucca tutti conosciamo la statua presente in piazza San Michele ma forse non conosciamo davvero l’uomo che rappresenta. Chi poteva essere Francesco Burlamacchi? Quale è stata la sua storia? È ‘solo’ un uomo che nel lontano 1548 fu condannato a morte per aver immaginato una Toscana libera dal dominio dei Medici, capace quindi di vedere troppo lontano, oppure è stata la storia di un traditore o di un folle? Ne è uscito fuori un testo che definirei una sorta di processo storico-civile dove al pubblico viene affidato un verdetto finale, verdetto che indaga anche il nostro presente: quanto siamo ancora disposti a rischiare per un’idea di libertà?”

Per Brinzi prosegue così il lavoro di scrittura dedicato alle vicende del territorio, sviluppato negli anni attraverso nuove produzioni per I Musei del sorriso. Attore di teatro e cinema, nel 2025 è stato diretto da Leonardo Di Costanzo in Elisa, presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia. Nella stagione teatrale 2026/27 sarà in tournée con Lisistrata, con Lella Costa, dopo il debutto al Teatro greco di Siracusa, e porterà in scena anche il proprio monologo indipendente Komp.

Il fine settimana del festival si apre domani (venerdì 25 settembre) alle 17 all’Oratorio degli Angeli Custodi, con la conferenza della storica dell’arte Paola Betti, Tra Arte e devozione. L’oratorio degli Angeli Custodi a Lucca. A seguire, il concerto degli studenti del Conservatorio Luigi Boccherini. L’appuntamento, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lucca nell’ambito delle celebrazioni per i trecento anni della sua elevazione ad Arcidiocesi.

Alla stessa ricorrenza è dedicata la mostra documentaria Un negozio di Stato di somma importanza, che apre sabato 26 settembre all’Archivio di Stato di Lucca, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. L’esposizione ricostruisce il ruolo della Repubblica di Lucca nell’elevazione della Diocesi al rango di Arcidiocesi e resterà aperta fino al 26 ottobre, con visite guidate su prenotazione.

Il festival I Musei del sorriso, il cui calendario prosegue fino a dicembre, è organizzato dal Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e con l’Arcidiocesi di Lucca per le celebrazioni del trecentenario, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.