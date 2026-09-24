Domani il secondo appuntamento con il ciclo di incontri ‘A corto di diritti’

Il prossimo appuntamento si terrà domani (25 settembre) alle 21 in sala parrocchiale della chiesa di San Bartolomeo all’Arancio (via di Tiglio 192, Lucca) con ingresso gratuito. Il film al centro della serata sarà il drammatico cortometraggio The Man Who Could Not Remain Silent / L’uomo che non poté tacere (2024, 14 minuti) del regista croato Nebojša Slijepčević , vincitore della Palma d’Oro come miglior corto a Cannes 77, prima in assoluto per la Croazia.

Tratto da una storia vera legata al massacro di Štrpci del 1993 in Bosnia ed Erzegovina, il film è ambientato in pieno inverno su un treno passeggeri fermato da forze paramilitari: mentre un civile viene arrestato nell’indifferenza generale, un solo uomo su 500 trova il coraggio di prendere le sue difese, pagando il prezzo del suo rifiuto di tacere. Concentrandosi sul ruolo dei testimoni, il regista invita a riflettere su come questa situazione riguardi ognuno di noi oggi, ponendoci di fronte alla domanda se sia necessario opporsi alla violenza anche quando non ne siamo il bersaglio diretto.