Il Soroptimist scommette sul pop-rock: una borsa di studio per sei allievi del Boccherini

Da Ike & Tina Turner a Giorgia: con le interpretazioni di River Deep – Mountain High e Oro nero, sei studenti del Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca si sono aggiudicati la borsa di studio del Soroptimist International Club di Lucca. Il riconoscimento è stato assegnato durante la prima edizione del Boccherini Pop Lab, l’audizione-concerto dedicata agli allievi del Dipartimento Pop-rock.

A conquistarlo sono stati Enrico Giuntini alla voce, Valentina Accorsini al clarinetto, Alessandro Cirillo al basso, Matteo Diddi alla batteria e Lorenzo Marianelli e Mattia Pedrazzi alle chitarre. Il gruppo si è distinto in una serata variegata, che ha portato sul palco generi e generazioni, con un repertorio da The Weeknd a Franco Battiato, da Avril Lavigne a Michael Jackson e Vasco Rossi.

A valutare le esibizioni una commissione presieduta dal produttore, autore e arrangiatore Diego Calvetti, affiancato dalla presidente del Soroptimist lucchese Laura Checcucci e dal docente del Conservatorio Dario Vannini. Calvetti ha riservato una menzione speciale anche a Enrico Giuntini e alla chitarrista Elisa Gemelli.

“È stato un onore per me – ha commentato Calvetti – poter far parte della prima edizione di questo evento che valorizza la passione di ragazzi che amano la musica in tutte le sue forme. Il livello qualitativo degli allievi è superlativo e la preparazione di ottimo livello. Poter ascoltare brani della tradizione pop rock internazionale ed italiana all’interno di un contesto così privilegiato come il Conservatorio di Lucca è una contaminazione che ho apprezzato moltissimo e che spero possa dare risultati nel futuro di questi ragazzi. Il mio più grande augurio è che si possano trovare spazi ed occasioni del genere da qui in avanti e si possa coltivare il seme dell’arte musicale in un terreno sempre più fertile, dove la musica non abbia confini di genere e dove non esistano pregiudizi. Una menzione speciale a Enrico Giuntini (voce) e Elisa Gemelli (chitarra), per essersi distinti all’interno delle proprie band per musicalità e personalità, caratteristiche fondamentali in un’attività artistica di gruppo”.

La borsa accompagna la crescita del nuovo Dipartimento Pop-rock, affiancando al sostegno economico un’occasione di confronto con professionisti della musica e pubblico.

“Le borse di studio che ogni anno vengono donate al Conservatorio Boccherini dai nostri mecenati – ha dichiarato il presidente del Conservatorio, Antonio Tasca – sono un segno concreto di fiducia nei confronti dei nostri studenti e del lavoro che portiamo avanti ogni giorno. Un ringraziamento particolare va al Soroptimist, che ha scelto di destinare la propria borsa di studio ai nuovi corsi accademici Pop rock. È una scelta che ha un doppio valore. Da un lato riconosce la dignità artistica di un linguaggio musicale che il Conservatorio ha deciso di accogliere e coltivare con la stessa serietà riservata alla tradizione. Dall’altro non si è fermata al sostegno economico: ha offerto agli studenti l’occasione di esibirsi davanti a una commissione e a un pubblico. Il mio auspicio è che questa collaborazione sia solo l’inizio, e che il Conservatorio continui a essere un luogo dove la musica non conosce confini di genere“.