nel centenario|
In San Romano una Turandot che unisce teatro e inclusione
Domenica un cast di giovani porta in scena la fiaba con la regia di Emiliana Paoli e le coreografie di Flora Tomei
La fiaba di Turandot prende forma attraverso le parole, i gesti e il movimento di un gruppo di giovani attori, incontrando le voci della lirica. Domenica (27 settembre) alle 18, all’Auditorium San Romano di Lucca, va in scena Turandot, l’opera si fa prosa, spettacolo a ingresso gratuito inserito nel calendario ViviLucca 2026.
Dopo il debutto a Piano di Coreglia, accolto con una partecipazione numerosa, la produzione arriva in città portando sul palco il lavoro sviluppato all’interno di T come Teatro, progetto promosso dall’associazione Vengo anch’io – Astrolabio Lucca Ets. L’occasione è il centenario della prima rappresentazione dell’opera pucciniana, che lo spettacolo rilegge attraverso un percorso capace di unire formazione teatrale, creatività e inclusione.
La regia di Emiliana Paoli accompagna i ragazzi in una messa in scena che intreccia recitazione ed espressione corporea. Le coreografie di Flora Tomei contribuiscono al racconto, dando movimento e una dimensione visiva alla fiaba.
A mantenere vivo il legame con la musica di Puccini saranno alcuni momenti lirici eseguiti dal vivo: la soprano Alessandra Meozzi interpreterà Turandot, la soprano Angelica D’Agliano vestirà i panni di Liù e il tenore Giovanni Cervelli quelli di Calaf. Ad accompagnarli al pianoforte sarà il maestro Giovanni Vitali.
Al centro della proposta resta il gruppo dei giovani interpreti, protagonista di un’esperienza collettiva nella quale il lavoro sul personaggio e sulla scena si affianca alla costruzione di relazioni e alla partecipazione di ciascuno. Lo spettacolo è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Lucca e con il sostegno e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione per la Coesione Sociale Onlus e di Ortopedia Nardini.