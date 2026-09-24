In San Romano una Turandot che unisce teatro e inclusione

A mantenere vivo il legame con la musica di Puccini saranno alcuni momenti lirici eseguiti dal vivo: la soprano Alessandra Meozzi interpreterà Turandot, la soprano Angelica D’Agliano vestirà i panni di Liù e il tenore Giovanni Cervelli quelli di Calaf. Ad accompagnarli al pianoforte sarà il maestro Giovanni Vitali.

Al centro della proposta resta il gruppo dei giovani interpreti, protagonista di un’esperienza collettiva nella quale il lavoro sul personaggio e sulla scena si affianca alla costruzione di relazioni e alla partecipazione di ciascuno. Lo spettacolo è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Lucca e con il sostegno e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione per la Coesione Sociale Onlus e di Ortopedia Nardini.