San Francesco riscopre la sua storia e la sua identità con il progetto di Fermento e Comitato Popolare

È stato selezionato nell’ambito del bando Siete Presente. Giovani e associazionismo 2026 di Cesvot: il 3 ottobre un appuntamento pubblico

Raccontare una storia, andarla a ricercare tra le parole di chi quella storia l’ha vissuta e scritta, ripercorrerla nelle immagini, nei ricordi, nelle visioni di chi ha sovrapposto spazio, tempo, memoria e impegno.

È da questa visione che nasce San Francesco, la piazza, la città, le persone, il progetto ideato e promosso da Fermento Aps insieme al Comitato Popolare di piazza San Francesco Odv, selezionato nell’ambito del bando Siete Presente. Giovani e associazionismo 2026 di Cesvot, che da qualche mese sta attraversando piazza San Francesco, la Fratta, il Bastardo, la zona della Madonna dello Stellario andando alla ricerca delle persone e delle storie che custodiscono l’identità di questa parte di città. Il tutto nasce da una consapevolezza: i quartieri sono soprattutto un crocevia di persone, di relazioni nate, di storie tramandate, di gesti quotidiani, di memorie individuali che, messe insieme, diventano memoria collettiva. Anima e identità. Memoria e radici. Il patrimonio sono anche le persone.

È proprio questo il valore più profondo del progetto: allargare l’idea stessa di patrimonio. Accanto al patrimonio storico, artistico e architettonico esiste un patrimonio umano e immateriale, fatto di legami, memoria popolare, appartenenza e relazioni. Un patrimonio molto più fragile, perché rischia di scomparire insieme alle persone che ne sono custodi se nessuno sceglie di ascoltarlo, raccoglierlo e tramandarlo. Così, partendo dall’occasione rappresentata dall’ottocentenario della morte di San Francesco, la volontà dell’associazione Fermento è stata quella di creare un racconto del quartiere non al posto di chi lo abita, ma riconoscere le persone come protagoniste della narrazione. È un lavoro di memoria, ma anche di comunità: recuperare ciò che è stato significa creare nuove occasioni di incontro nel presente, raggiungere anche persone anziane o sole, mettere in relazione generazioni differenti e rafforzare il senso di appartenenza a un luogo. Per questo motivo nel progetto sono stati coinvolti anche giovani, così da dare vita a uno scambio intergenerazionale reale. Da giugno scorso l’associazione Fermento e il Comitato popolare di quartiere hanno incontrato abitanti, commercianti e persone legate a questa parte di città, raccogliendo fotografie, documenti, ricordi, testimonianze, interviste. Ne è emerso un racconto corale: Padre Bulgarini, il doposcuola, la Casa del Boia, la vita nel Bastardo, la Caserma dei pompieri, la fontana di via del Bastardo, la processione di Sant’Antonio, le feste popolari, le botteghe, le corse in bicicletta, i pomeriggi trascorsi sulle palanchine, diventate rifugio e punto di incontro per generazioni di ragazzi, il cinema, la vita politica attivissima, l’impegno per la comunità. Storie piccole soltanto in apparenza, perché insieme raccontano come cambia una città e soprattutto che cosa, dentro quei cambiamenti, continua a tenerla unita. Un progetto reso possibile anche grazie a una rete di collaborazioni con cui Fermento sta mettendo insieme ricerca sociale, memoria, partecipazione e produzione artistica contemporanea.

In particolare, il coinvolgimento di Sofa – Shared Office for the Arts ha permesso di arrivare alla regista Cristina Picchi, che sta lavorando ai materiali raccolti per dare vita alla videoinstallazione Tra le parole – frammenti di un quartiere che resta, cuore della restituzione pubblica prevista il prossimo 3 ottobre. Le interviste realizzate, invece, entreranno nella piattaforma Soundoc, trasformando il materiale raccolto in un archivio digitale sonoro e documentario, accessibile anche attraverso i Qr code che accompagneranno il percorso fotografico urbano (che troverà spazio proprio in piazza San Francesco) con le storie e i ritratti dei cittadini stessi del quartiere. L’obiettivo è fare in modo che le testimonianze rimangano disponibili nel tempo, costruendo una mappa di voci e un grande archivio digitale di valorizzazione, conoscenza e promozione del territorio. Per saperne di più sul progetto, condividere le proprie memorie o prendere parte al percorso è possibile scrivere a: associazione.fermento2025@gmail.com.