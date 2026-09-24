Sessant’anni di storia celebrati in cinque giorni: grandi ospiti per l’edizione 2026 di Lucca Comics and Games

Nasceva 60 anni fa Lucca Comics & Games. Oggi, nel giorno del suo compleanno, è stato presentato il programma completo della prossima edizione del festival. Era esattamente il 24 settembre del 1966 quando tutto ebbe inizio, ad oggi la manifestazione si prepara a celebrare il suo anniversario Diamond da mercoledì 28 ottobre a domenica 1 novembre tra le strade, le piazze e i palazzi storici di Lucca insieme alla sua comunità in cammino, con cui condivide il patrimonio di valori, storie e sogni che compongono l’eredità da trasmettere alle nuove generazioni: la Legacy di Lucca Comics & Games.

Ed è Legacy il tema di quest’anno, per ripercorrere la storia della manifestazione, ma anche per guardare al futuro, attraverso il passaggio di testimone, o meglio, di matita, alle nuove generazioni. A rappresentare tutto questo, il manifesto, realizzato dal maestro assoluto del fumetto internazionale Claudio Castellini, a cui Lucca dedica la mostra Tocchi da maestro al palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, che traccia le tappe fondamentali della carriera dell’artista che, dall’Italia agli Stati Uniti, ha ridefinito l’estetica del supereroismo moderno.

Claudio Castellini firma il primo meta-poster di Lucca Comics & Games, facendo tornare i personaggi che hanno abitato i manifesti storici del festival: l’eroina d’oro Lu di Zerocalcare che rappresenta ogni visitAutore di Lucca, il Sandokan di Don Maitz, simbolo dell’avventura classica, il gorilla col robot di Phil Hale a rappresentare la trasformazione, Lady Hope di Ted Nasmith per uno sguardo al futuro pieno di speranza, e infine il drago di Ciruelo che, come l’arrivo della manifestazione, rende fantastica la città.

Generazioni di immaginari diversi, riunite in un’unica, dettagliatissima immagine che porta con sé riferimenti, citazioni, easter eggs, con al centro un supereroe, un gigante che sorregge una bambina, la Yellow Kid, che solleva la sua matita. E una bambina a cui Castellini ha donato la matita esiste davvero: è Louise Stéphant, giovane talento, vincitrice del Petit Fauve del Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, a cui è stato chiesto di realizzare la variant cover del poster di quest’anno, che verrà svelata il giorno dell’inaugurazione di Lucca Comics & Games 2026, il 28 ottobre al Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Un passaggio di testimone tra una generazione e l’altra che si inserisce proprio nella visione Legacy, celebrata quest’anno e da sempre tradizione per la manifestazione. È proprio questo, infatti, che fa da sei decenni la community di visitAutori (così il festival definisce il suo pubblico), è questa la vera anima di Lucca Comics & Games: ricevere un immaginario e riscriverlo, facendolo suo.

Una biografia collettiva che ha creato il solco in quella che è oggi la cultura pop mondiale e che quest’anno vuole tornare alle sue origini e ai suoi luoghi. L’Italia, dove Lucca Comics & Games è nato, proprio il 24 settembre del 1966 diventando un’eccellenza del Made in Italy, che negli anni ha superato i suoi confini, diventando il luogo dove sperimentare, incontrare, amare, fare amicizia, crescere, giocare, guidato da un ideale di inclusione, uniti nella diversità. Proprio come cita il motto dell’Unione Europea – con cui la manifestazione condivide i valori – e che, con il Parlamento, patrocineranno questa edizione mettendo al centro il nostro paese e la risonanza mondiale della manifestazione.

Si prepara dunque un’edizione speciale, il racconto di una storia dalle radici lontane e ben salde. Un immaginario collettivo che si crea e si trasforma, si conferma solido e vivo – proprio quest’anno sarà la Lucca con più stand e padiglioni di sempre – e si proietta nel domani.

Sessant’anni di storia

Tantissime le iniziative Legacy attese a Lucca per celebrare i 60 anni di storia: si apriranno le porte della mostra Legacy di Palazzo Guinigi, si potrà giocare al nuovo videogioco Luke & Clea e si potrà assistere alla proiezione del documentario Rai dedicato all’occasione. Diverse le anime di Lucca Comics & Games con cui poter raccontare l’eredità, il patrimonio di un festival, e per costruire insieme nuovi immaginari.

Dal 3 ottobre la mostra Legacy a Palazzo Guinigi

Per celebrare i suoi sessant’anni, Lucca Comics & Games apre al secondo piano di Palazzo Guinigi Lucca Legacy: a comics and games story. La mostra è un progetto di Lucca Crea in partnership con Poli.design del Politecnico di Milano, con la supervisione Scientifica di Disegs – Dipartimento di studi socio-economici, gestionali e statistici Università degli studi D’Annunzio di Chieti-Pescara e la partecipazione del Fondo Bono, Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Realizzata con il supporto del Comune di Lucca, con la collaborazione di Rai Teche, partner culturale, e grazie al contributo di numerosi collaboratori che si alterneranno nel tempo.

Il progetto racconta la storia del Festival non come un archivio, ma come un organismo vivo da attraversare e modificare insieme ai VisitAutori. Il secondo piano dello storico palazzo diventa una piattaforma culturale permanente, pensata per evolvere nel tempo. Come nei giochi legacy, infatti, il pubblico potrà intervenire sulla mostra e lasciare un proprio segno. A guidare i visitatori sono Luke e Clea, le mascotte create da Sergio Algozzino. Il percorso si può seguire sala per sala, con il paper game Check Point Legacy oppure con le sfide interattive dell’App dedicata. Il viaggio si snoda tra nove ambienti. In Cover Stories le storie del Festival si sfogliano come vinili, in Time Machine scorrono i poster storici della manifestazione e il Tree of Strips raccoglie i nomi di centinaia di artiste e artisti. Si prosegue con i ricordi e le voci nella Legacy Room, i fumetti e i giochi premiati del Roll of Honor e l’esperienza sensoriale della Dreamers Room. Nella Hall of Games ci si può sedere a giocare dal vivo. Chiude il percorso The Vault, uno speciale caveau accessibile solo secondo regole precise, dove ognuno può depositare un oggetto d’affezione legato a Lucca Comics & Game.

E proprio questi oggetti potranno diventare nuove Cover Stories o entrare nel nascente Museo del Fumetto di Lucca che, sempre al secondo piano di Palazzo Guinigi, verrà raccontato in una sala progettata da Next Urban Solutions – che già ha ideato il progetto nella futura sede nell’ex Manifattura Tabacchi – con la professoressa Anna Villari, museologa, e il video concept, firmato dall’architetto e visual designer Stanislao Cantono di Ceva.

Luke & Clea – A quest for legacy

Per il suo 60esimo anniversario Lucca Comics & Games ha prodotto un videogioco: Luke & Clea – A Quest for Legacy, un pixel game in 16 bit ispirato ai videogames anni Ottanta. È disponibile gratuitamente per iOS e Android da oggi 24 settembre, il giorno in cui, nel 1966, è nato il festival. Il gioco segue i fratelli Luke e Clea, risucchiati dalla console, in una Lucca parallela in pixel art. Devono attraversare 6 livelli ambientati nei luoghi simbolo della manifestazione: Torre Guinigi, Torre delle Ore, Anfiteatro, Duomo, Mura e Teatro. In ognuno liberano una delle storiche mascotte e recuperano un frammento del Diamante, distrutto dal villain, Colui Che Non Sa Più Sognare. Lungo il cammino si incontrano come personaggi (Npc) artisti e ospiti che da anni fanno la storia del festival, tra cui Licia Troisi, Frankie hi-nrg mc, Damiano Carrara, Cristina Scabbia e Karl Kopinski. L’ultimo livello si sblocca il 28 ottobre, giorno di apertura del festival.

Il documentario Rai: 60 volte Lucca

Rai Cultura celebra il 60esimo anniversario di Lucca Comics & Games con 60 volte Lucca: L’avventura storia di Lucca Comics & Games, lo speciale scritto e diretto da Enrico Platania che ripercorre la lunga storia della manifestazione, il più antico festival al mondo dedicato al fumetto e alla cultura pop. Un racconto sul filo della memoria, attraverso le testimonianze di chi oggi lavora all’organizzazione dell’evento e i preziosi contributi di Rai Teche. Dalla nascita del Salone Internazionale dei Comics nel 1966 alla trasformazione in un appuntamento capace di intrecciare fumetto, animazione, illustrazione e gioco, lo speciale racconta l’evoluzione di Lucca e del suo pubblico. Un percorso che riflette i profondi cambiamenti dell’immaginario culturale italiano e internazionale e che ha visto la manifestazione anticipare e accompagnare le trasformazioni dell’industria editoriale e dell’intrattenimento. Approfondire la storia di un grande evento è il modo migliore per leggerne la complessità nel presente. Il documentario andrà in onda su Rai5 martedì 27 ottobre in seconda serata, alla vigilia dell’inizio della manifestazione, e sarà poi subito disponibile su RaiPlay.

Mostre

I palazzi storici di Lucca aprono le porte e regalano uno spazio senza tempo, per le mostre di Lucca Comics & Games. Già annunciate le mostre di Palazzo Guinigi, che ospiterà la prima grande mostra dedicata ai 60 anni del festival, attraverso il progetto inedito sviluppato insieme a Poli.design, ma anche la mostra dedicata agli 80 anni di Lucky Luke, leggendaria creatura nata dal genio grafico e narrativo di Morris con una straordinaria selezione di tavole originali direttamente dagli archivi del maestro, e l’esposizione dedicata alla fumettista americana Tillie Walden, voce della GenZ, per la prima volta in Italia. Ma non solo. La storia di un’epoca, di una città e di un panorama culturale arriva a Lucca: lo sguardo di Valentina sulla Milano degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta e del suo autore, Crepax, vero interprete del proprio tempo. Moltissima attesa per la prima, grande, mostra dedicata alla leggenda del fumetto, il Sensei Go Nagai, l’autore che ha cambiato l’immaginario di intere generazioni e che sarà protagonista di Lucca Comics & Games 2026. E poi ancora Giappone con l’esposizione alla Japan Town dedicata agli Spokon, un viaggio nello sport che ha creato un vero e proprio nuovo genere narrativo.

Go Nagai: sole, cuore e acciaio (28 ottobre – 1 novembre, Fondazione Banca del Monte)

Angeli di metallo e demoni nel cuore: Lucca Comics & Games rende omaggio a Go Nagai, l’autore giapponese che con le sue creazioni ha rivoluzionato il mondo dei manga e degli anime e marchiato in modo indelebile l’immaginario collettivo di un’intera generazione. Protagonisti assoluti sono i giganti d’acciaio di Go Nagai, come i robot Mazinga Z e Goldrake. Il primo capitolo fondamentale nell’evoluzione del genere mecha in Giappone, il secondo divenuto qui da noi un fenomeno di costume e simbolo di un’epoca, oltre che testa di ponte per l’invasione, assolutamente pacifica, degli anime giapponesi. A seguire infatti il fatidico 1978, arrivano tante altre creazioni robotiche amatissime dal pubblico italiano, come Jeeg, il Grande Mazinga e Getter Robot. Dai robot si passa poi al capolavoro del sensei, Devilman. Il provocatorio, sfrenato ritratto dei demoni che abitano l’uomo, ispirato al maestro dall’edizione della Divina Commedia illustrata da Gustave Doré. Ed è proprio a Dante che si torna infine con la versione a fumetti della Commedia realizzata dal Sensei, che con amore ha mosso il Sole e tante altre stelle.

Valentina: tre decenni di Milano nello sguardo di un’icona (3 ottobre – 1 novembre, Palazzo Guinigi)

Con un’improvvisa fiammata italiana, a metà degli anni ’60, il fumetto europeo diventa adulto. Linus (1965), la Valentina di Crepax (1966), Corto Maltese di Pratt (1967), La rivolta dei racchi di Buzzelli (1967), il Poema a fumetti di Buzzati (1969): in un dialogo serrato con la Francia e da sempre aperto alle influenze americane, in quel decennio cruciale il fumetto italiano è probabilmente il più vitale e innovativo al mondo. In questa violenta fiammata, Valentina funge da sonda lanciata dal Fumetto verso altre costellazioni culturali. Cinema, moda, arte contemporanea, fotografia, letteratura, musica, ovviamente fumetto: tutto entra nel fitto dialogo che, tramite Valentina, Guido Crepax intreccia con la cultura internazionale più aggiornata. Se allora Valentina era sia antenna che parte in causa di un vivace dialogo culturale, oggi è un’incredibile capsula del tempo, capace di restituire uno spaccato, forse il più completo e sfaccettato possibile, di un periodo storico talmente ricco di tutto che un confronto con l’oggi rischia di risultare impietoso. Attraverso un’accurata selezione di tavole, quasi tutte mai viste dal vivo in occasioni recenti, la mostra si propone di restituire il respiro degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta a Milano, uno spazio e un tempo che, nelle tavole di Crepax e nello sguardo di Valentina, trovano la più illuminante delle rappresentazioni. La mostra è realizzata grazie alla collaborazione dell’Archivio Crepax.

Spokon: sport, lacrime e vittoria! La mostra al Japan Town (28 ottobre – 1° novembre, Japan Town)

Al Japan Town Lucca Comics & Games si celebra lo sport in tutte le sue declinazioni con la grande mostra Spokon, sport, lacrime e vittoria!, dai grandi classici anni Settanta ai fenomeni contemporanei. Un viaggio emozionante nel genere narrativo che ha rivoluzionato l’immaginario del fumetto e dell’animazione giapponese. L’esposizione ripercorre l’evoluzione dello spokon (da sport e spirito) a partire dai capostipiti che hanno dato via al genere: l’epica rivalità di Rocky Joe, le passioni di Mimì e la nazionale di pallavolo (Attack n.1), l’eleganza di Jenny la tennista e la determinazione di Tommy la stella dei Giants. Un filo conduttore che unisce i grandi pionieri ai successi degli anni 80-90 con un occhio di riguardo a Capitan Tsubasa (Holly e Benji) e Slam Dunk fino ai più recenti Haikyu!! e Blue Lock. Attraverso disegni originali, cel d’animazione, memorabilia d’epoca provenienti dal Sol Levante e glorioso merchandising italiano, la mostra, curata da Giorgia Vecchini con il supporto di Alessandro Apreda (Doc Manhattan), esplora come il sacrificio, la determinazione e il riscatto abbiano trasformato la competizione atletica in una metafora di vita universale.

Lucca is a legacy games di Andrea Angiolino (28 ottobre – 1 novembre, Padiglione Carducci)

Per tutti gli appassionati di games, il termine Legacy indica una delle più recenti innovazioni nel mondo del gioco da tavolo: un filone di titoli fortemente narrativi, in cui il gioco si modifica di partita in partita, tenendo conto di ciò che accade al tavolo per personalizzare il corso delle partite e trasformandosi a volte in un esemplare unico al mondo. Nato 15 anni fa da un’idea di Rob Daviau, già ospite delle scorse edizioni di Lucca Comics & Games, il Legacy Game ha dato vita a una ricca serie di uscite alle quali dedicheremo la mostra Lucca is a Legacy Game curata da Andrea Angiolino. Gli oggetti della mostra tracimeranno dalle vetrine dell’esposizione fino ai tavoli del Games Café, per offrire al nostro pubblico l’occasione di provare alcuni dei titoli più interessanti di questo genere.

Comics

L’area Comics è al centro dell’esperienza dei visitatori e visitatrici nel centro cittadino, con le proposte di oltre 80 editori italiani e internazionali e oltre 400 ospiti da tutto il mondo. Oltre al padiglione Napoleone – che anche quest’anno include l’intera piazza in un’enorme tensostruttura a campata unica di oltre 3000 metri dedicati al fumetto – e al Padiglione Napoleone 2, la Nona Arte sarà protagonista di Piazza del Giglio con spazi dedicati al collezionismo, alle grandi gallerie d’arte e agli stand personali di artisti pronti a realizzare commission o a vendere le loro tavole originali. Segna un record il numero di padiglioni monografici nelle piazze e sui baluardi delle mura cittadine, ben dieci, che vanno a comporre un’offerta unica a livello mondiale per tutti gli appassionati e appassionate del fumetto in tutte le sue declinazioni.

Gli autori e autrici oggi annunciati arriveranno da tutta Europa ma anche da Stati Uniti, Canada, Giappone, Cina, Corea, Taiwan, Argentina, Ucraina, Russia, Libano, Iran, Egitto e Palestina. Un record di presenze per gli ospiti asiatici, con 15 autori e autrici giapponesi, 5 taiwanesi, 2 cinesi, 2 coreani.

Scoprendo la nona arte asiatica

Anche in questa edizione Lucca Comics & Games regala al suo pubblico un parterre eccezionale di autori e autrici provenienti da ben quattro Paesi asiatici, valorizzando grandi maestri e nuove proposte della migliore produzione manga, manhwa e manhua. Dal Giappone arriva un vero evento: il Sensei Go Nagai, tra i padri del manga e creatore di Divina Commedia, Devilman, Mazinger Z, e Ufo Robot Grendizer (28-30 ottobre). Numerose le autrici giapponesi che, attraverso diverse generazioni e stili, esplorano tutte le sfumature del manga. Tunué ospita il pluripremiato duo Gurihiru (28/10-01/11), il duo di fumettiste e illustratrici giapponesi formato da Chifuyu Sasaki per matite e chine e ai colori Naoko Kawano (Avatar: The Last Airbender, Unico), mentre Star Comics porta Yuu Watase (30 ottobre – 1 novembre), autrice di Fushigi Yuugi. E ancora J-Pop Manga con Saka Mikami, fumettista di fama mondiale nata a inizio 2000 (The Fragrant Flower Blooms with Dignity), Panini Comics che accoglie Paru Itagaki, autrice di Beastars e Sanda (29–31 ottobre) e riporta Peach Momoko, diventata una delle figure più rivoluzionarie del fumetto americano moderno con Marvel Comics. E ancora presente per l’intera manifestazione anche l’autrice Marco Kohinata (Mangaverse), per la prima volta in Italia, e Miyako Cojima con Hikari. Furuya Usamaru con l’edizione integrale di Litchi Hikari Club (Coconino Press); Shintaro Kago (Hollow Press) e Tetsunori Tawaraya con l’anteprima del suo nuovo fumetto, Zalic (Hollow Press) e, con In Your Face Comix, saranno presenti Kōichi Matsuda, con l’anteprima assoluta di Unmei, e Minoru Sugiyama, autore di Girl Device mentre la Lucca Manga School ospiterà Yoshiyasu Tamura. Il viaggio si sposta in Corea, con due autori presenti per tutto il festival: Jh, autore di Ho qualcosa da dirti e The Horizon (ReNoir Gaijin) e vincitore dello Yellow Kid Fumetto dell’Anno 2025 e l’illustratrice Cheong-gwa (The Broken Ring: This Marriage Will Fail Anyway, Jundo). Anche la Cina regala sorprese con Jundo, che porta il beniamino dei webtoon Liang Azha (All of You, Checkmate! Capture My Heart e Starting With a Lie), presente tutti i giorni, e il regista Li Haoling, creatore di Link Click, una delle figure più influenti della nuova animazione cinese che sarà ospite (30-31/10). Infine, si arriva a Taiwan, con cinque autori presenti per l’intera manifestazione: Toshokan ospita Chang Sheng, candidato agli Eisner Awards 2026 in ben due categorie (un vero primato per un artista di Taiwan). Grazie alla collaborazione con Taiwan Comics, Toshokan porterà anche Nownow (Guardienne. Il canto delle donne invisibili) mentre Mondadori porta Karmarket (Riposa in pezzi). Completano il gruppo di Taiwan Comics Li Lung-Chieh e Lang-Chi, entrambi inediti in Italia.

Un viaggio intorno al mondo insieme ad altri 50 artisti e artiste

Tra le centinaia di autori e autrici presenti, una selezione di 50 ospiti tra i grandi nomi del fumetto internazionale presenti al festival, in un mix di grandi ritorni e prime volte in Italia. Tra le numerose presenze dagli Stati Uniti, Frank Miller, Jonathan Hickman e il filippino-statunitense Deniz Camp (Panini Comics), Samuel Sattin e Jesse Lonergan (Tunué), Phillip Kennedy Johnson e Chris Condon (Scott’s Collectables), Jeff Dekal, Brian Michael Bendis e David Mack (Mirage Comics), Paul Azaceta (saldaPress), Darick Robertson (Cart Gallery), Tillie Walden (Bao Publishing). Restando nel continente americano, dall’Argentina Fernando Blanco (Scott’s Collectables), Leandro Fernandez (Cart Gallery), Eduardo Risso (001 Edizioni); dal Canada Boum (Tunué) e Seth (Coconino Press) e dalla Colombia Jago Dibuja (Tora Edizioni). Passando all’Europa, gli spagnoli Nil Valderrama (Star Comics), Paco Roca (Tunué), Rafa Sandoval, Sergio Dávila e Jordi Tarragona (Mirage Comics), Jordi Lafebre (Bao Publishing), Enrique Vegas (Hikari/001 Edizioni) e Laia López (Tora Edizioni); il fumettista di origine macedone Boban Pesov (Tunué); i croati Stipan Morian (Panini Comics) e Danijel Žeželj (Eris Edizioni); i francesi Géo e Nicholas Hitori De (Star Comics), Tony Valente (Edizioni BD), Jade Khoo (Bao Publishing), Sylvain Repos e Pierre Alary (Renoir Comics), Patrick Prugne (Edizioni Segni d’Autore); i belgi Olivier Schrauwen (Coconino Press) e Thierry Van Hasselt (Eris Edizioni). Dalla Gran Bretagna Peter Milligan (Panini Comics) e Martin Simmonds (Scott’s Collectables), e dalla Germania Mawil (Barta) e Jenny Jinya (Silly Studios). Guardando più a Est, dalla Russia Stepan Razorёnov (Hollow Press) e dall’Ucraina Kat Solomko (Edizioni BD e J-POP Manga). Il nostro viaggio continua con artisti e artiste dall’Egitto come Deena Mohamed (Coconino Press), dall’Iran Majid Bita (Canicola), dal Libano Lina Ghaibeh e Gina Nakhle Koller (Round Robin) e dalla Palestina Mohammad Sabaaneh (Round Robin).

Games

Sessant’anni di legacy fra grandi nomi giochi e nuovi mondi

Nell’edizione del sessantesimo anniversario, Lucca Comics & Games conferma il gioco come linguaggio capace di attraversare generazioni, forme e comunità. Dai boardgame al gioco di ruolo, passando per il Larp, il Trading Card Game e le miniature, il programma Games di Lucca Comics & Games 2026 – Legasy riunisce grandi nomi internazionali, anteprime, progetti speciali e occasioni per giocare in prima persona. Il Padiglione Carducci resta il cuore dell’offerta ludica, affiancato dal Lucca Games Cafè e da un sistema di spazi e attività che porta il gioco dentro la città.

A Lucca60 Joe Manganiello, curatore speciale del programma dedicato a Dungeons & Dragons

Per i 60 anni del festival, l’attore Joe Manganiello torna a Lucca come curatore speciale del programma di Lucca60 dedicato a Dungeons & Dragons. Tra le novità verrà presentata la linea D&D Icons, che vedrà alcuni dei creativi più celebri del gioco riportare in vita ambientazioni amatissime come Dragonlance e Greyhawk. A Lucca saranno presenti tra gli altri anche gli autori Tracy e Laura Hickman, che porteranno il grande ritorno di Dragonlance.

L’arte di creare mondi: Critical Role e la nuova espansione di Daggerheart

A Lucca arriva anche un altro universo che negli ultimi anni ha cambiato il modo di raccontare e vivere il gioco di ruolo. Christopher Perkins, Creative Director di Darrington Press, ed Elise Rezendes, Senior Rpr Producer dei giochi di ruolo di Critical Role, racconteranno l’espansione di Critical Role dall’actual play a un universo transmediale fatto di animazione, giochi, libri, live show e merchandising. Sarà questa l’occasione, insieme ad Acheron Games e Darrington Press, di avere a Lucca Hope & Fear, l’ultima espansione di Daggerheart, per la prima volta tradotta in italiano, con quattro nuove classi, il Dread Domain, più di 100 nuove armi e oggetti e 130 schede dei nemici.

Marko Djurdjevic porta Orken in Europa: trent’anni di worldbuilding, arte e gioco

Tra i main guest dell’area Games ci sarà Marko Djurdjevic, artista, autore e creative director con trent’anni di carriera per Marvel, Riot Games, Sony, Warner Bros., Hasbro e Guerrilla Games, fondatore dello studio Sixmorevodka e creatore del Gdr Degenesis. Lucca Comics & Games sarà il palcoscenico per la prima presentazione pubblica europea di Orken, la sua nuova serie epic fantasy transmediale creator-owned lanciata su Kickstarter dall’autore.

Trading card game, un’edizione senza precedenti

Lucca Comics & Games si conferma il palcoscenico principale per il mondo dei Trading Card Game. Accanto all’area monografica di Pokémon nella Palestra Bacchettoni, in Piazza Santa Maria, Bandai Card Games e Gametrade dedicano uno spazio all’Official Naruto Card Game, in arrivo nel 2027, con la CP-001 Chakra Card, il primo merchandise ufficiale e dimostrazioni gratuite di One Piece Card Game, Dragon Ball Super Card Game Fusion World, Gundam Card Game e Digimon Card Game. Ma i giochi dell’eroe del Villaggio della Foglia non finiscono qui, Dna Cards porta Naruto Mythos Tcg, il gioco ufficiale di Cicaboom, con un playmat esclusivo dedicato allo scontro tra Naruto e Sasuke nella Valle della Fine. A una settimana dall’uscita mondiale, Lucca sarà la prima convention in Italia a presentare il gioco di carte collezionabili Cyberpunk, con demo gratuite e un torneo di pre-lancio al Padiglione Carducci. A Lucca anche Palworld Official card game di Bushiroad farà il suo debutto ufficiale, forte del sold out della prima espansione Dawn of Palpagos, insieme a Cardfight!! Vanguard, Weiß Schwarz e Shadowverse: Evolve. All’horror sarà dedicato un intero padiglione monografico con Hellbreak, il nuovo TCG di Spin Master sviluppato con Universal Pictures e Ghost Galaxy e distribuito in Italia da Asmodee. Spazio anche a Riftbound che porta sul tavolo League of Legends con le attività Impara a giocare a Riftbound e la carta promo esclusiva Riven Shattered, mentre Mana Trust presenta un Playmat in edizione limitata firmato da Diego Fichera e ispirato al manifesto Lucca60 Legacy di Claudio Castellini. Tra i mostri sacri del Tcg arriva anche Yu-Gi-Oh! Magic Store che porta I Magnifici Maestri, il nuovo gioco che raccoglie 18 carte reinventate ispirate ad alcuni dei personaggi più iconici delle serie animate.

Magic: the gathering e l’arte delle carte

Magic: The Gathering celebra a Lucca l’uscita dell’espansione Frattura della Realtà con dimostrazioni, tornei e incontri con creator e artisti, e presenta in anteprima Magic: The Gathering | Star Trek, il prossimo appuntamento con Universes Beyond. Oltre ai già annunciati Rebecca Guay e Scott M. Fischer, Wizards of the Coast e Boose portano una straordinaria line-up di artisti: per la prima volta a Lucca Evyn Fong, autrice della carta Dawnhand Eulogist, e Alexis Ziritt, insieme a Marta Nael, Justine Jones, Paolo Parente, Domenico Cava e Karl Kopinski, disponibili per meet & greet, firme e artwork unici. Galactus Roma SRL ospita invece per la prima volta gli illustratori Lucas Graciano, Ryan Pancoast e Steve Prescott, presenti per tutta la manifestazione con firme e sketch dal vivo.

Minalima e l’anteprima mondiale di Defenders of Hogwarts

Per i loro vent’anni di attività, Miraphora Mina ed Eduardo Lima, fondatori dello studio MinaLima e autori di alcuni degli elementi visivi più iconici dei film di Harry Potter e Animali Fantastici, hanno scelto Lucca per presentare il nuovo gioco da tavolo di Harry Potter. Lucca Comics & Games sarà infatti il primo evento al mondo dove trovare Defenders of Hogwarts, in distribuzione nella primavera del 2027. In arrivo anche L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson nei MinaLima Classics, anche in edizione da collezione con cofanetto.

Le novità di grandi editori

Il Padiglione Carducci e tutta l’area games di Lucca60 offrirà tantissime novità dai grandi marchi del gioco da tavolo. Ravensburger porta in anteprima Horrified Ravenloft e festeggia i 40 anni di Labyrinth con una collaborazione con Carcassonne. Novità anche per Disney Lorcana Tcg con le Collection Quest, la carta promo Woody – Che Aiuta un Amico e il nuovo formato multigiocatore Format Coconut. Mattel torna al Padiglione Carducci con grandi novità come Wiped Out, Odd Logic, Liar’s Uno, Uno Show’em No Mercy, Uno One Piece e Uno KPop Demon Hunters, con le attività coordinate nel weekend da Luca e Alessandra di Affari da Nerd. Need Games! presenta in anteprima mondiale le novità di Fabula Ultima, tra cui Fabula Ultima – Bestiary Vol. I e la variant di Yoshitaka Amano, con una mostra e quattro illustratori internazionali. Asmodee celebra i 25 anni di Lupi Mannari di Roccascura con un’edizione limitata e porta Toy Battle di Paolo Mori e Alessandro Zucchini. Giochi Uniti presenta The Social Contract, il gioco di geopolitica realizzato con Factanza, mentre Spin Master trasforma Tetris in un gioco da tavolo. Con Clementoni arriva Star Wars – The Metamorphic Art Collection. MS Edizioni e Hidden Games propongono il caso investigativo Murder Over a Legacy, ambientato a Lucca, e l’anteprima di Fourth Wing – L’ascesa del Capo d’Ala, con i firmacopie di Barbascura X, Enrico Macchiavello, Simone Guida di Nova Lectio e Alan D’Amico. Studio Supernova celebra Lucca60 con edizioni da collezione di Onitama, The King is Dead e Yro in sole 150 copie per titolo. Lucca60 sarà anche il palcoscenico del debutto di Indiecore Distribution, nuova realtà italiana dedicata alla distribuzione del gioco di ruolo indipendente. Completano il panorama, tra gli altri, Hollow Press, DV Games, Red Glove, Yas!Games, Wolfy & Jordy, Officina Meningi, Lisciani, RoundTwo, Aristea, Wyrd Edizioni, Nigredo Press e Raven Distribution.

Il palco Games e i protagonisti dell’intrattenimento di Lucca60

A raccontare il piacere del gioco da tavolo arriva Casa Abis, il duo formato da Gabriele Abis e Stella Falchi, con oltre 2,5 milioni di follower e più di 400 giochi in collezione. Sul Palco Games di Lucca60 si alterneranno anche Silvia Escilgioco e Marco Marzocca.

I premi di Lucca Comics and Games

Lucca Comics & Games e Lucca Crea assegneranno anche quest’anno i premi Gioco dell’anno, Gioco di ruolo dell’anno e Board game designer of the year. I finalisti del Gioco dell’anno sono: Art Society, Bomb Busters, Echoes of time, Rebirth e Thunder road vendetta. Tra i finalisti del Gioco di ruolo dell’anno figurano Daggerheart, Dreaming Kadath, Legend in the Mist e The House Doesn’t Always Win. Annunciato anche il vincitore del Board Game Designer of the Year 2026: il designer Paolo Mori, premiato per la capacità di muoversi tra registri diversi, dal wargame storico al gioco per famiglie fino al puzzle narrativo.

Tutte le experience di Lucca Games

Il Games Café torna con una programmazione che prosegue anche in orario serale, tra l’Indie Games Café, la Ludoteca, i tavoli dedicati ai premi e appuntamenti come il Multitavolo di Daggerheart, venerdì 30 ottobre, e il D&D Epic, sabato 31 ottobre. Tornano anche le Ruolimpiadi e la 38ª edizione del Torneo di Mastering, con iscrizioni aperte fino al 30 settembre sul sito di Lucca Comics & Games. L’area RPG Old School festeggia la 20ª edizione del Torneo Old School e i 40 anni di gioco del Master of Masters, con una multi-tavolo Old-School Essentials venerdì 30 ottobre. Grande spazio anche per gli appassionati di miniature, con Miniature Island ci saranno tavoli dimostrazioni, diorami, la Palestra dei Colori e l’attesissima presenza ufficiale di Vallejo Colors. Si conferma anche lo storico Trofeo Grog, il premio dedicato alla pittura delle miniature. Gli amanti del Larp invece troveranno grandi eventi grazie a The Citadel che riunisce associazioni Larp per tantissime sessioni di gioco, tra cui le due serate di From Beyond ispirate a Il Richiamo di Cthulhu e al tema Legacy. Il gioco di ruolo dal vivo trova spazio anche nel Chamber Larp con la Chaos League che si trasferisce al Conservatorio Luigi Boccherini. L’Area Performance di Lucca Comics & Games 2026 anche quest’anno ospiterà sessioni di live painting durante tutta la manifestazione, alla fine della kermesse le opere verranno poi messe all’asta a fine manifestazione. Si rinnova e si rafforza anche nel 2026 la sinergia strategica tra Lucca Crea e la Scuola Imt Alti Studi Lucca, scientific partner di Lucca Comics & Games. La collaborazione prosegue e si sviluppa ulteriormente, portando al cuore del festival contenuti, competenze e prospettive del mondo della ricerca accademica attraverso un approccio multidisciplinare che si articola nei tre filoni di Game Science, Comics Studies e Cultural Sciences.

Collectibles

Community Village: a Lucca la più grande area collectibles di sempre

I distretti di Piazza Santa Maria, del Giardino degli Osservanti e di via Bacchettoni, nella zona nord-est della città, danno vita a un rinnovato Community Village, che ospita il cuore del collezionismo del festival. Sulla base dei dati comunicati da Assogiocattoli nei primi sei mesi del 2026 i prodotti collezionabili segnano una crescita del 7% a valore, a trainare il comparto sono soprattutto gli Strategic Trading Card Games, sempre più centrali nelle dinamiche del mercato. Lucca Comics & Games ha accompagnato questa tendenza negli anni, anticipandone l’interesse e il successo.

I 30 anni di Pokémon alla palestra Bacchettoni

Per i 30 anni di Pokémon, Pikachu guiderà l’intera squadra a Lucca, dal 28 ottobre all’1 novembre, nella Palestra Bacchettoni appena restaurata. Al Play Lab si potrà imparare il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, sfidarsi in partite amichevoli e portare a casa un mini mazzo esclusivo. Ci saranno postazioni dedicate a Pokémon Champions e Pokémon Tcg Pocket, i personaggi di Pokémon Tales: Le disavventure di Sirfetch’d e Pichu e le installazioni Lego Pokémon™ di Venusaur, Charizard e Blastoise. Completano l’esperienza i fotografi con macchine Pokémon × Polaroid, il Pokémon Store, il pop-up esclusivo Pokémon × Dolly Noire e più Poké Stop e Palestre di Pokémon Go in tutta la città.

Ayan Deng creatrice di Dimoo sarà a Lucca con Pop Mart

Nell’area multibrand del Giardino degli Osservanti debutta Pop Mart, leader mondiale del designer collectible, che sceglie Lucca per incontrare la propria community. I visitatori potranno scoprire un’ampia selezione di collezioni e personaggi amatissimi come The Monsters, Skullpanda e Dimoo, insieme ad altre Ipè del brand, e partecipare ad attività dedicate. Tra i momenti più attesi ci sarà il firmacopie di Ayan Deng (Yanstudio), artista e creatrice di Dimoo, il 30 ottobre dalle 17 alle 19.

Toys Center debutta con Play4Ever

Per la prima volta, Toys Center presenta a Lucca Comics & Games Play4Ever, il concept dedicato al mondo Kidult, per chi non smette di giocare e collezionare a qualsiasi età. Nel padiglione Collectibles del Giardino degli Osservanti, il pubblico troverà anteprime, contenuti esclusivi e una selezione di marchi tra cui Banpresto, Lego, Cada, Funko, Magic e Pokémon, oltre a un’esperienza interattiva.

Lego, una piazza di 300 metri quadri per i sessant’anni del festival

Lego Italia rinnova il suo legame con Lucca Comics & Games e trasforma Piazza San Romano in una vera Piazza Lego, con un padiglione di circa 300 metri quadri. Per i 60 anni del festival e il decimo anniversario del primo Lego Certified Store in Italia, il cuore dello spazio ospiterà un’imponente opera inedita firmata dal Maestro Lego Certified Professional Riccardo Zangelmi. Si tratta di una misteriosa installazione pensata come un ponte tra le generazioni e dedicata al tema Legacy. I visitatori potranno scoprire in anteprima assoluta alcuni dei nuovi set Lego, incontrare ospiti speciali e partecipare ad attività esclusive. Nel pop-up ufficiale, i Lego Certified Store festeggeranno i loro 10 anni con iniziative legate a Lego Insiders, mentre le sorprese continueranno in città con MediaWorld, Toys Center con Play4Ever, Dadi & Mattoncini e Covo del Nerd.

Sylvanian families nella Milky Way

Sylvanian Families torna a Lucca e attende i fan nel cuore dell’area collectible al Giardino degli Osservanti, immerso per l’occasione nel nuovo tema Milky Way. Gli appassionati potranno scoprire circa 50 prodotti in esclusiva solo per Lucca e gadget inediti pensati per la fiera. Tornano anche l’amatissima Lucky draw e la mascotte ufficiale, con cui scattare foto ricordo.

Funko, un padiglione rinnovato

Funko torna protagonista in Piazza Santa Maria con un padiglione completamente rinnovato, pensato per offrire un’esperienza ancora più immersiva. Tra i protagonisti ci saranno diverse figure Pop! in esclusiva, acquistabili direttamente durante l’evento. Funko sarà inoltre al centro di una collaborazione con Ferrero, che proporrà un ricco programma di attività ispirate all’universo di One Piece.

Topps: da Marvel all’Nba

Nel Padiglione Carducci, Topps accompagnerà i fan alla scoperta del mondo delle trading cards, con un focus speciale sugli universi Marvel e Nba. In programma attività, momenti di approfondimento sulle carte collezionabili e appuntamenti con talent e personalità dello sport e dell’intrattenimento.

Sanrio, tre ricorrenze da festeggiare

Il weekend di Lucca Comics & Games coincide con i compleanni di due dei personaggi Sanrio più amati: Kuromi festeggia il 31 ottobre e Hello Kitty il 1° novembre. Il 2026 segna anche il 30° anniversario di Pompompurin. Con tre ricorrenze da celebrare, Sanrio e Hello Kitty and Friends non potevano mancare a uno degli appuntamenti più importanti in Italia per gli appassionati di cultura giapponese.

Zuru, Blind Box e lanci esclusivi

Zuru porta a Lucca alcune delle sue principali novità nel mondo dei collectibles, come i Mini Brands Vinyl e Starbox, la nuova gamma di blind box da collezione, con lanci esclusivi proprio in occasione della manifestazione. Nella line-up ci sarà anche Fuggler, a conferma della crescente presenza del brand nelle categorie kidult e collectibles.

Iron Studio presenta Minico con Marcio Hum

Iron Studios arriva a Lucca con MiniCo, la sua collezione Toy Art stilizzata di figure in Pvc dipinte a mano, che trasforma le icone della cultura pop, privilegiando carattere e personalità. All’interno del padiglione monografico, per tutta la durata della manifestazione sarà presente l’ideatore della linea, l’artista brasiliano Márcio Hum, per incontrare il pubblico e firmare autografi. Per l’occasione arrivano tre esclusive dedicate: Doctor Doom Special Edition, Tmtn Sewer MiniCo e Walt Disney MiniCo.

Mighty Jaxx, anteprime italiane per Sanrio e One Piece

Mighty Jaxx, leader globale pluripremiato nel settore degli art toys, porta a Lucca il debutto sul mercato italiano di collezioni inedite dedicate a Sanrio e One Piece. Debutto assoluto in Italia sarà la serie Xxray Minis: One Piece East Blue Saga, con le sue rare varianti chaser. Per i fan Sanrio arrivano le serie Azuma Makoto: My Melody & Kuromi, Mokubi: Hello Kitty and Friends Fukusuo, Kandy: Sanrio Earth Explorers e Nyammy Treats: Sanrio Cafe. Esclusiva della fiera sarà la Xxray: One Piece Chopper Wanted (Treasure Gold Edition), figura in vinile dorato da 5 pollici già andata a ruba al Sdcc, al Nycce alla Gamescom, disponibile in quantità limitate.

Blokees, model kit pronti da montare

Nata a Shanghai nel 2014, Blokees costruisce ogni prodotto su tre principi: Assemble, Play & Display. A Lucca porta i suoi model kit su licenza, con personaggi dettagliati e articolati ma facili da costruire, senza tronchesino, colla né vernice. Tra i protagonisti dello stand ci saranno Venom di Marvel Rivals, Darth Vader di Star Wars, Gemini di Saint Seiya, l’EVA-01 di Evangelion, Harley Quinn di DC, Bumblebee dei Transformers, Hatsune Miku e i personaggi di Naruto.

Yume, collezionabili creati dai fan, per i fan

Nell’area del Giardino degli Osservanti, YuMe presenta uno showcase dei suoi collezionabili su licenza, realizzati in collaborazione con grandi nomi dell’anime, del gaming, del cinema e della cultura pop. Il pubblico troverà capsule e blind box dedicate a One Piece, Stranger Things, PlayStation, Kaiju No. 8 e Solo Leveling, le miniature Sanrio e i Cosbi ispirati a Frieren e a Spider-Man della Marvel. Tra i prodotti di punta ci sono gli Hello Kitty And Friends Mini Botanics Memo-Stand, la Stranger Things Upside Down – Capsule Series 3 e le One Piece Barrel Capsule Series 1.

Kryptonia collectibles nella chiesa di Santa Caterina

Nella Chiesa di Santa Caterina, Kryptonia Collectibles propone una straordinaria selezione di statue e figure di Sideshow, Queen Studios, InArt e Prime 1 Studio, dedicate alle più celebri icone di Comics e Cinema. Un percorso tra alcune delle produzioni più spettacolari e ricercate del settore, dove l’amore per le grandi Ip dell’intrattenimento incontra l’arte della scultura da collezione.

Nasce l’area filatelia e numismatica

All’ingresso del Padiglione Polo Fiere nasce uno spazio inedito dedicato a filatelia e numismatica. Qui, con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e numerose amministrazioni postali internazionali, Poste Italiane celebra i 60 anni del festival con uno dei programmi filatelici più importanti mai presentati alla manifestazione, affiancato dal tradizionale stand nell’area di Corso Garibaldi. Il pubblico troverà progetti dedicati a Peanuts, Lucky Luke e Pinocchio, emissioni per i 60 anni di Lucca Comics & Games e i 40 di Dylan Dog e iniziative legate al mondo Pokémon. Tra le esclusive ci saranno le litografie di Giorgio Cavazzano e Sergio Gerasi, un libro da collezione su Diabolik e il Monopoly della Filatelia, oltre al Passabollo Lucca 60, un passaporto filatelico da completare lungo il percorso.

Music

Anche quest’anno Lucca Comics & Games ha la sua speciale colonna sonora: un programma ricchissimo di concerti, performance, spettacoli e divertimento che sta sotto la bandiera dell’Area Music, diffusa tra i suoi palchi: il Giardino degli Osservanti (il palco a vocazione fandom), piazzale Verdi con concerti e performance live, il Foro Boario per le notti lucchesi e il Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Tra star, party in stile clubbing, l’ormai immancabile Ledwall al Community Village e, novità di quest’anno, la magia pura degli strumenti musicali, grazie all’arrivo di Fender e Ibanez e le loro storiche chitarre, la musica percorrerà le strade e le piazze di Lucca per festeggiare con il ritmo giusto i 60 anni di Lucca Comics & Games.

LA SCENA DISCOGRAFICA ITALIANA INCONTRA I FAN DI LUCCA

Tornano per il terzo anno le major discografiche che scommettono sul pubblico di Lucca Comics & Games, e portano i nomi più caldi della scena musicale italiana: tra big e voci emergenti, il panorama proposto è variegato e ricchissimo.

Warner Music torna a Lucca Comics e rafforza la sua presenza nello spazio del Franceschetto con un’area esclusiva interamente dedicata alla musica e ai veri collezionisti. Una grande parte dell’esperienza sarà dedicata al mondo degli 883, con un’area unica pensata su misura per i fan. Il palinsesto si arricchirà inoltre di eventi speciali e firmacopie di tanti artisti, il cui elenco completo verrà svelato ufficialmente nel corso delle prossime settimane sui social di Warner Music Italy. Tra i primi nomi annunciati: Ariete e Giuse The Lizia.

Un progetto dinamico e immersivo, nato per offrire un’esperienza imperdibile a tutti gli appassionati per poter incontrare, dal vivo, i propri artisti preferiti e scoprire delle vere e proprie rarità discografiche.

Sony Music Entertainment Italy anche quest’anno si conferma grande protagonista a Lucca Comics & Games con un ricco palinsesto di artisti e progetti trasversali. Come da tradizione, il Sony Music Store farà tappa all’interno del punto vendita Sky Stone & Songs in Via Vittorio Veneto 7. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno di Giorgio Vanni, che presenterà il nuovo progetto discografico Generazione Vanni con un esclusivo firmacopie che si terrà sabato 31 ottobre insieme a Max Longhi. Imperdibile anche l’appuntamento di venerdì 30 ottobre al Foro Boario, alle 22,30 con il DJ set di Daniel Tek “Alla DiscoTEKa”. Spazio anche alla grande musica Rock con i Karma, band iconica del panorama italiano, protagonisti di un progetto speciale in edizione limitata “Karma 1994-2023” che ne celebra la storia, anche attraverso il fumetto Ophelia (edito da Edizioni BD) nato da un’idea di David Moretti, Giuseppe Camuncoli e Daniele Orlandini, ispirato alla canzone omonima contenuta nell’ultimo loro album “K3”. Nelle prossime settimane verranno svelati ulteriori dettagli su orari, attività e nuovi artisti che si aggiungeranno alla lineup: vi invitiamo a seguire i canali social e ufficiali per rimanere aggiornati su tutti i prossimi appuntamenti.

IN PIAZZALE VERDI GIORNATE A TEMA METAL E IRISH

In Piazzale Verdi si festeggerà, scatenandosi con le performance live. Il sabato a Lucca arriva l’energia del power metal: il great power è delle chitarre, delle voci, dei tempi incalzanti. In line-up gli Elettra Storm, gli Alterium e infine, dalla Germania, gli attesissimi Grailknights. Dalla potenza sonora e l’energia del power metal si passa ai ritmi e alle melodie della tradizione celtico-irlandese, l’immancabile folk dell’isola di smeraldo, i suoni e le atmosfere tramandate nel tempo e sempre perfette per muoversi insieme. È la serata Emerald sounds, con i Gens d’Ys, I Santi Bevitori, e la Uncle Bard & The Dirty Bastards.

AL GIARDINO DEGLI OSSERVANTI IL RITMO DELLA COMMUNITY

Il palco dall’anima più fandom, il Giardino degli Osservanti è il luogo dove la musica incontra la community, tra show, contest, performance e, ovviamente, musica. Sabato 31 ottobre torna l’Anime Vocal Contest, il concorso canoro dedicato alla musica fantasy-pop, delle sigle televisive e dell’immaginario fantastico che ha meritato il nome di “Sanremo Fantasy” con i cinque finalisti a contendersi la vittoria. Ed è su questo palco che Lucca Comics & Games chiuderà in bellezza con il Giga Party di domenica 1 novembre per far rivivere l’energia degli anni ’90, tra DJ set, performance live, animazione, giochi interattivi, per una grande festa dove bambini.

UN NUOVO PADIGLIONE SOLO PER GLI STRUMENTI MUSICALI

La grandissima novità dell’universo Music di Lucca Comics & Games è quest’anno il padiglione di 60 mq tutto dedicato agli strumenti musicali, che comprenderà due dei maggiori marchi nel campo degli strumenti musicali: le celeberrime firme Fender e Ibanez, che in diversi decenni di storia hanno contraddistinto il panorama delle chitarre e dei bassi. Dagli Stati Uniti, il gruppo Fender esporrà alcune chitarre Limited Edition introvabili dei marchi Fender e Jackson, frutto di collaborazioni storiche per esempio con videogiochi come Diablo, Monster Hunter, e personaggi come Hello Kitty. E altre novità sono in arrivo… tutte per la prima volta in esclusiva a Lucca Comics & Games 2026. Dal Giappone il mitico marchio Ibanez sarà presente con uno stand speciale dove sarà possibile ammirare una selezione di strumenti fuori dal comune. In più presenterà una speciale collaborazione che verrà svelata soltanto in fiera. Ha inizio anche la collaborazione tra Algam EKO e Lucca Comics & Games: Algam EKO donerà una EKO Guitars Marco Polo T500e SO, che sarà messa all’asta nell’Area Performance, durante il tradizionale evento benefico di chiusura della manifestazione, domenica 1 novembre al Padiglione Carducci.

SUL PALCOSCENICO DEL TEATRO DEL GIGLIO GIACOMO PUCCINI

Oltre al già annunciato attesissimo ritorno dei Cavalieri del Re e la magia di Yoko Kanno che si esibirà in un concerto dedicato alle sue memorabili colonne sonore, il Teatro del Giglio Giacomo Puccini si trasforma domenica 1° novembre nel palcoscenico per i brividi di Voci di Mezzo, il format creato a Lucca Comics & Games da Cristina Poccardi che da oltre 10 anni riunisce le grandi voci italiane del doppiaggio e le mitologie contemporanee. Quest’anno, in pieno tema Legacy, Voci di Mezzo celebra il passaggio di testimone tra le opere più amate e i grandi interpreti del doppiaggio italiano che le hanno rese indimenticabili: un viaggio attraverso l’horror, il mito, il fantasy e l’universo dei supereroi, nel quale ogni racconto raccoglie un’eredità e, reinventandola, ne costruisce una nuova.

Appuntamento poi domenica 1° novembre alle ore 19.00 con Cristina Poccardi (autrice e produttrice dello spettacolo) e Mirko Fabbreschi (autore, compositore e leader dei Raggi Fotonici), e con Riccardo Suárez, Marco Vivio, Flavio Aquilone, Manuel Meli, Alessandro Quarta, Riccardo Onorato, Riccardo Rossi e Barbara De Bortoli.

LA NOTTE AL FORO BOARIO

Si accende la notte al Foro Boario, uno spazio bellissimo e rinnovato con il ritorno delle serate Clubbing. Dal format “a tutta cassa” Alla discoTEKa di Daniel Tek al grande appuntamento per festeggiare i 60 anni di Lucca Comics & Games: sabato 31 ottobre: arriva a Lucca la Serata Blaster, il party alternativo che unisce clubbing e live show, mixa le sottocultura della scena musicale e il mondo nerd e, soprattutto, cambia e sorprende perché ogni serata blaster e diversa dalle altre!

VIDEOGAME

Lucca Comics & Games festeggia con un’edizione che conferma il legame profondo tra il festival e il mondo videoludico, tra grandi publisher internazionali, autori leggendari e realtà indipendenti italiane. L’esperienza videoludica si diffonde in ogni angolo della città, con spazi, padiglioni e location dedicati che animano l’intero centro storico.

LUCCA COMICS & GAMES CELEBRA FINAL FANTASY VII, YOSHINORI KITASE OSPITE D’ONORE.

SQUARE ENIX celebra la serie FINAL FANTASY VII Remake a Lucca Comics & Games con il leggendario producer Yoshinori Kitase, che sarà ospite di un Community Q&A dedicato all’eredità del gioco originale e della serie Remake, nonché di una Career Masterclass in cui condividerà il suo straordinario percorso all’interno del franchise; al termine dell’evento, riceverà un posto nella Walk of Fame del festival. I fan avranno l’opportunità di incontrare Kitase-san durante sessioni di firmacopie dedicate. Infine, alla Casa del Boia, uno showcase dedicato a FINAL FANTASY VII REVELATION con nuove informazioni, omaggi e merchandising in vendita.

CD PROJEKT RED A LUCCA COMICS & GAMES 2026

CD PROJEKT RED porta due panel, entrambi in inglese: “Emotional Damage: How Cyberpunk: Edgerunners 2 Makes You Feel”, con lo showrunner Bartosz Stybor e la produttrice esecutiva Saya Elder, e “Returning to the Path”, dedicato a The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past con la presentazione della demo. Completano il programma una sessione pen & paper e The Witcher Cosplay Parade per le strade di Lucca.

PLAION PORTA SEGA E ATLUS A LUCCA, TRA SURVIVAL HORROR SCI-FI E JRPG

Plaion porta la lineup SEGA e ATLUS alla Casermetta San Paolino, con le anteprime nazionali di Alien: Isolation 2, STRANGER THAN HEAVEN di RGG Studio e Persona 4 Revival, oltre a un panel e un meet & greet con gli sviluppatori di Alien: Isolation 2, Al Hope e Ana Sopikova.

CONTROL Resonant SBARCA A LUCCA: REMEDY ENTERTAINMENT INCONTRA I FAN CON MIKAEL KASURINEN

Remedy Entertainment arriva con Mikael Kasurinen, Creative Director di CONTROL Resonant (disponibile da oggi, 24 settembre), per incontrare i fan e raccontare la genesi del progetto.

WONDERFUL NEORAN VALLEY A LUCCA COMICS & GAMES 2026 CON UN NUOVO TRAILER E UNO STAND DEDICATO

Cydonia e Nara Studio celebrano il fenomeno indie Wonderful Neoran Valley, record di crowdfunding italiano su Kickstarter, con un nuovo trailer in anteprima al Teatro del Giglio, una key art firmata LRNZ e uno stand dedicato con meet & greet quotidiani.

LUCCA COMICS & GAMES È ANCHE BANDAI NAMCO!

Per il quarto anno, Bandai Namco e BANDAI SPIRITS aprono le porte del Bandai Namco Palace con oltre 400 mq dedicati a videogiochi in anteprima, collezionabili Banpresto, Gashapon, Ichiban Kuji, Model Kit e store esclusivi.

DA DEVIL MAY CRY A BROKEN SWORD: I MAESTRI DEL VIDEOGIOCO A LUCCA

Il festival ospita inoltre alcuni degli autori più influenti della storia del medium: Hideki Kamiya (Devil May Cry, Ōkami, Bayonetta), Stephen Bliss, ex Senior Artist Rockstar Games e volto artistico di GTA, Daniel Dociu, leggenda della concept art di Guild Wars, Charles Cecil, che presenta Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged, e Noah Falstein, tra i veterani di LucasArts.

L’ITALIA INDIE PROTAGONISTA A LUCCA COMICS & GAMES

Spazio anche alle realtà indipendenti italiane, con Day 4 Night Productions che racconta il passaggio da sviluppatori a founder, e a Burning Farmhouse con il nuovo horror Marmorea. Il Padiglione Multimarca Videogames ospiterà Trinity Team con Slaps and Beans e Honkai: Star Rail, mentre Indie Vault, a Palazzo Guinigi, darà voce a dieci studi indipendenti selezionati da una giuria di esperti.

GAMING, TECNOLOGIA ED ESPORTS: I BRAND ANIMANO LUCCA

Non mancano le grandi attivazioni di brand: MediaWorld celebra il doppio anniversario con il Celebration Village, Euronics propone l’esperienza “Level Up Everyday” tra gaming e tecnologia, e Red Bull Wings Cup ospita la Finale Nazionale di EA SPORTS FC™, con il vincitore atteso a Miami per la Finale Mondiale di gennaio.

NARRATIVA FANTASY

Per i suoi sessant’anni, Lucca Comics & Games porta la narrativa in un luogo nuovo: il Conservatorio di Musica Luigi Boccherini, che entra per la prima volta nel programma del festival. Qui si terranno gli “Incontri al tramonto”, tre aperitivi dedicati a fantasy, creature e passione; tornerà il “Premio Arcimago” per romanzi fantasy italiani inediti, con lo scrittore e sceneggiatore Manlio Castagna che annuncerà i cento progetti ammessi alla seconda fase; e il “Concerto in Arte” festeggerà i trent’anni di carriera dell’illustratore Paolo Barbieri insieme alla musica del Conservatorio. Nella stessa cornice nascerà “Lucca60Love”, la giornata di domenica 1° novembre dedicata al romance, dal contemporaneo al queer romance, dal romantasy al dark.

UN NUOVO PADIGLIONE MONOGRAFICO E L’ARRIVO DI TASCHEN

Anche la geografia editoriale del festival si allargherà. Piazza Antelminelli accoglierà il nuovo padiglione del Gruppo Mondadori, primo spazio di Lucca Comics & Games dedicato a un grande gruppo editoriale capace di riunire marchi, generi e pubblici diversi; al Padiglione San Martino arriverà invece per la prima volta TASCHEN, da oltre quarantacinque anni uno dei riferimenti internazionali del libro illustrato.

GRANDI NOMI INTERNAZIONALI E ITALIANI

Tra i grandi ospiti internazionali, Mercurio Books porterà a Lucca lo scrittore statunitense Christopher Buehlman, autore del cult horror medievale Tra due fuochi. Con L’Ippocampo Edizioni arriveranno i graphic designer Miraphora Mina ed Eduardo Lima, fondatori dello studio MinaLima, con la collana MinaLima Classics; l’illustratore francese Frédéric Pillot; Benjamin Lacombe, illustratore e direttore artistico; e Stan Manoukian, illustratore e autore, in un percorso che attraverserà classici, mostri e immaginario fantastico. Il Castoro OFF riporterà a Lucca Chris Riddell, illustratore britannico e vignettista politico. Per l’Italia, ill 31 ottobre arriverà inoltre per la prima volta al festival il divulgatore e scrittore Alberto Angela, tra le grandi presenze italiane di questa edizione, ma il festival vedrà anche le presenze di della regina del romance Rokia per Magazzini Salani con Dangerous Love e delle scrittrici Hazel Riley e Stefania S. per Sperling & Kupfer. Audible proporrà la sua produzione originale di Dracula con le voci di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli.

LUCCA60 TRA EDIZIONI SPECIALI E TIRATURE LIMITATE

I sessant’anni di Lucca Comics & Games passeranno anche attraverso libri e progetti realizzati appositamente per il festival. Tora Edizioni pubblicherà Cosa fare a Lucca quando sei morto, il librogame ufficiale di Lucca Comics & Games, scritto dall’autore Mauro Longo, illustrato da Alessandro Pietramolla e con copertina dell’illustratore Alberto Dal Lago; con Solum Ego, illustrato da Cristina Calvagno, la scrittrice Licia Troisi debutterà invece nel mondo dei librogame, anche in un cofanetto esclusivo a tiratura limitata illustrato da Alberto Dal Lago. Mondadori proporrà una tiratura limitata de L’alba sulla mietitura di Suzanne Collins con cover dell’illustratore Quasirosso, mentre Giunti Editore celebrerà i vent’anni di Hyperversum di Cecilia Randall con un’edizione da collezione arricchita da un nuovo capitolo, dado d20 e sticker, e i venticinque anni di W.I.T.C.H. con 250 copie di Il cuore solo sa in variant cover esclusiva, firmato dall’attrice Lodovica Comello.

TANTI INCONTRI TRA ROMANCE, FANTASY E ALTRI GENERI LETTERARI

Ampio anche il ventaglio delle altre proposte: tra le molte, Longanesi porterà la scrittrice Alessia Gazzola con l’anteprima esclusiva di Miss Bee & l’inganno in prima classe; Newton Compton la scrittrice Francesca Tamburini; Giunti l’autrice, content creator e attrice Eleonora Gaggero con la distopia Anomaly. Al Boccherini si ritroveranno anche la scrittrice Paola Barbato, l’editor e scrittrice Gisella Laterza, Licia Troisi, gli scrittori Daniele Nicastro e Massimo Vitali e il fumettista Gud, tra relazioni e storie costruite intorno alle scelte; mentre l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani tornerà alla Terra di Mezzo con lo studioso, saggista e traduttore Paolo Nardi e la storica della moda Erica Martin, tra eredità culturale e immaginario visivo.

COSPLAY

Da sempre grandi protagonisti di Lucca Comics & Games, i cosplay saranno anche quest’anno presenti e pronti a divertirsi e divertire per celebrare insieme. 60 le community e più di 80 gli eventi in programma, con raduni, contest, parate, e poi giochi, concerti, premi, i cosplay si ritroveranno tra le strade e le piazze di Lucca, e il Giardino degli Osservanti anche quest’anno il quartier generale.

RADUNI E PARATE: GLI ANNIVERSARI A LUCCA COMICS & GAMES

Tanti gli anniversari quest’anno a Lucca Comics & Games, che anche i cosplay festeggeranno con raduni e parate a tema, animando le vie di Lucca. Venerdì 30 ottobre via al grande raduno per i 20 anni di Fairy Tail di Hiro Mashima, e poi ancora molti gli appuntamenti di sabato 31 ottobre: raduno e la parata a tema Dragon Ball per i 40 anni del celebre anime, e poi con la ciurma della Bink’s Family che come sempre coinvolgerà appassionati e curiosi con la parata a tema One Piece. Infine, in onore dell’arrivo a Lucca del leggendario producer Yoshinori Kitase (SQUARE ENIX), per celebrare Final Fantasy VII Remake, l’appuntamento è con il raduno di Final Fantasy Italian Cosplayers. Domenica 1° novembre grande parata di Avengers Infinity, a cui si aggregheranno tutti i personaggi Marvel in occasione dell’uscita a dicembre al cinema di Avengers: Doomsday. Una parata speciale è stata poi organizzata per celebrare i 60 anni di Lucca Comics & Games: venerdì 30 ottobre alle 16,30 via al corteo che coinvolgerà tutte le community cosplay italiane per colorare le strade di Lucca festeggiando l’anniversario Diamond tutti insieme!

Sergio Bonelli Editore, in collaborazione con Lucca Comics & Games, prosegue i festeggiamenti per i 40 anni di Dylan Dog, l’Indagatore dell’Incubo creato da Tiziano Sclavi nel 1986, con una grande parata di mostri e zombie. La marcia, aperta al pubblico, partirà dall’Auditorium del Suffragio al termine del Panel del 31 ottobre dedicato a Dylan Dog, che vedrà protagonisti Michele Masiero e Barbara Baraldi. Dopo aver attraversato le vie di Lucca la parata si concluderà davanti al PalaBonelli.

IL PALCO DEL GIARDINO DEGLI OSSERVANTI

Tornano gli spettacoli del palco nel Giardino degli Osservanti, dedicato all’arte cosplay, dove gli ospiti potranno esibirsi e raccontarsi e soprattutto incontrare il pubblico di fan e appassionati. Il Giardino degli Osservanti è il Community village per antonomasia ed è il luogo in cui la musica incontra le community, con show a tema, animazione, giochi e mondi diversi, cosplay, steampunk, sigle, K-pop e contaminazioni. Il palco del Giardino degli Osservanti è affidato anche quest’anno a Letizia Cosplay. Al Giardino degli Osservanti appuntamento anche con i meet & great per conoscere alcuni tra i più importanti cosplay e performer a livello internazionale, come Taryn Cosplay e Leon Chiro.

LUCCA COSPLAY ACADEMY

Torna per il quinto anno la Lucca Cosplay Academy, la Hogwarts dei giovani cosplayer, una vera e propria scuola che permette ai suoi studenti di confrontarsi con i migliori cosmaker italiani. Tra i docenti si trovano cosplay quali Ichigo Wigs Rancatore e Tetu Tetu per le lezioni sulla creazione delle parrucche, Nives Sela per approfondire l’importante momento del trucco, e la sartoria di Ginny Fantasy Lab. L’appuntamento è la mattina all’interno di Palazzo Guinigi, nel complesso monastico di San Francesco. Spazio anche ai panel dedicati alla sensibilizzazione su tematiche importanti, come il panel “Cosplay is not consent”: indossare un costume non dà a nessuno il diritto di toccare, fotografare né tantomeno molestare qualcuno.

MOVIE

Cinema, serie TV, animazione e grandi universi dell’immaginario contemporaneo tornano protagonisti dell’Area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI, che nell’anno del 60° anniversario della manifestazione porta in città anteprime, grandi ospiti italiani e internazionali, panel, proiezioni speciali ed experience diffuse tra sale, piazze e spazi del centro storico.

Disney+ torna a Lucca con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, che sarà protagonista del 60° anniversario di Lucca Comics & Games portando per la prima volta al festival gli attori Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, insieme al co-creatore ed executive producer Jonathan E. Steinberg e all’executive producer Dan Shotz. Il cast artistico e tecnico parteciperà a un panel dedicato durante il quale verranno mostrate in anteprima clip inedite dell’attesissima terza stagione della serie, che debutterà il 20 novembre in esclusiva su Disney+.

Sky porterà Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 con il regista Sydney Sibilia e i protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che presenteranno l’anteprima del quinto episodio, mentre Piazza San Francesco ospiterà uno spazio dedicato alla serie.

Lucky Red aprirà il programma dell’Area Movie con Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. in occasione dei 50 anni dello Studio Aardman, alla presenza del fondatore Peter Lord e del regista Matthew Walker. Attesissimo anche Hirokazu Kore-eda, che accompagnerà il suo ultimo film Look Back, tratto dal manga di Tatsuki Fujimoto; e la proiezione in 4k del capolavoro di Hayao Miyazaki Kiki – Consegne a domicilio.

Warner Bros. Pictures presenterà l’anteprima di Il Gatto col Cappello con il regista Alessandro Carloni e le voci italiane Stefano Fresi e Herbert Ballerina, oltre a uno spazio dedicato al Loggiato Pretorio.

HBO Max, nell’attesa della nuova serie HBO Original, porterà a Lucca il mondo di Harry Potter e la Pietra Filosofale in un padiglione immersivo.

Speciali saranno inoltre le attività dedicate ad Adventure Time: Missioni Leggendarie (in italia in onda su Cartoon Network e Boing), alla presenza dello showrunner Nate Cash.

Paramount+ presenterà la seconda stagione di Dexter: Resurrection con una proiezione speciale, un talk e la Dexter Experience in Piazza Anfiteatro; mentre per i più piccoli, a Piazza Real Collegio, un grande gonfiabile di SpongeBob e meet & greet con i costume character.

Netflix sarà presente ancora una volta a Lucca Comics & Games. Quest’anno, per celebrare il fenomeno globale di KPOP DEMON HUNTERS.

Crunchyroll sarà a Lucca con il padiglione immersivo di Piazzale Arrigoni dedicato a One Piece, Black Clover, The Apothecary Diaries e Firefly Wedding, oltre all’atteso Crunchyroll Show, l’anteprima mondiale dei primi due episodi di Shangri-La Frontier Stagione 3 e l’arrivo per la prima volta in Italia, in collaborazione con l’editore italiano Jundo, di Li Haoling, autore e regista di Link Click e To Be Hero X. Il programma includerà inoltre la proiezione di un film recap esclusivo di Link Click.

CD PROJEKT RED porterà invece a Lucca lo showrunner Bartosz Sztybor e la produttrice esecutiva Saya Elder per un panel dedicato a Cyberpunk: Edgerunners 2.

In programma anche la proiezione speciale per i fan di Hunger Games – L’alba sulla mietitura, grazie a Notorious Pictures che proporrà un’installazione dedicata al film in Piazza San Giusto, mentre Universal Pictures celebrerà i 25 anni di Fast & Furious con una proiezione speciale del film di Rob Cohen.

Tornano anche le “Notti Horror di Lucca Comics & Games”: tra i titoli, It Ends di Alexander Ullom per I Wonder Pictures, presente anche con il proprio padiglione in Piazza San Giovanni, e l’anteprima nazionale di Godzilla Minus Zero di Takashi Yamazaki, premio Oscar® per gli effetti visivi, grazie a Plaion Pictures. Sempre nel ciclo Notti Horror Minerva Pictures, insieme a FilmClub Distribuzione e Digital United Studios, porterà The Nameless Ballad di Federico Zampaglione, presentato dal regista con Barbara Baraldi, Arachnid – Ragnatela letale di Ángel Gómez Hernández e Popeye’s Revenge di William Stead.

Tra le altre imperdibili anteprime dell’area Movie, il fantasy Momo di Christian Ditter con Martin Freeman, grazie a Minerva Pictures, e l’horror thriller Hope di Na Hong-jin, grazie a MUBI. Cinema e fumetto si incontrano in Caro Mondo Crudele, di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, diretto da Niccolò Falsetti, che sarà presentato dagli autori insieme a Zerocalcare, autore del concept delle sequenze animate; e in Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra di Pierluca Di Pasquale, tratto dal graphic novel di Ratigher, che introdurrà la proiezione. L’Area Movie renderà inoltre omaggio a Frank Miller, presente con la regista Silenn Thomas per il documentario Frank Miller: American Genius.

Grande spazio anche all’animazione giapponese: Toei Animation Europe torna con One Piece, protagonista del rinnovato padiglione al Baluardo Santa Maria e di attività nell’area KIDS, e PreCure, con la première occidentale di Star Detective PreCure – The Movie! alla presenza del produttore Hibiki Minagawa. Dynit presenterà invece in anteprima nazionale Gintama the Movie 2026: Yoshiwara in Fiamme con il regista Naoya Ando e il produttore Takashi Maekawa.

Completano il programma RIFT – Il futuro è in gioco, docu-game prodotto da Infinity LAB e presentato dal regista e master Claudio Di Biagio, mentre Mediaset Infinity porterà anche una “macchina del tempo” dedicata ai propri contenuti cult; e La mia anima ha fretta di Giuseppe Contarino, documentario sulla storia di Nicolas Gentile e del suo sogno di costruire in Abruzzo una vera Contea Hobbit ispirata all’universo di J.R.R. Tolkien.

DIGITAL

Anche quest’anno ricchissimo il palinsesto digitale di Lucca Comics & Games, pensato per superare i confini fisici della città e raggiungere gli appassionati ovunque si trovino. Cinque giorni di diretta, live dallo Studio Arnolfini e dallo Studio Carducci, sul canale Twitch ufficiale con il Lucca Comics & Games Live Show, una programmazione quotidiana guidata dal consolidato e amatissimo cast composto da Cydonia, Escilgioco, Claudio Di Biagio, Martina Levato e CKibe. I cinque host racconteranno il festival attraverso interviste e approfondimenti con grandi ospiti. Partner tecnico sarà nuovamente MediaWorld Studios. Tornano per la quarta edizione i Lucca Comics & Games Community Awards, dedicati alle opere più amate dell’anno nelle categorie Comics, Manga & Manhwa, Game, Videogame, Book, Movie, Series e Character: a decidere saranno i fan, attraverso l’app ufficiale e la landing page dedicata. Il progetto sarà lanciato in diretta su Twitch il 7 ottobre alle ore 21, inaugurando anche la collaborazione con Il Gran Turchese, per la prima volta partner dell’iniziativa. Il programma digital si arricchisce di una novità: Lucca Comics & Games porta per la prima volta il gioco da tavolo in diretta su Twitch con il nuovo format Games Café Live. Si conferma invece, per l’ottava edizione, RPG Night Live, il format dedicato al gioco di ruolo, con Francesco Lancia nuovamente nel ruolo di Master, affiancato da Christian “Zoltar” Bellomo. A completare il palinsesto digitale è TikTok Italia, per il quarto anno consecutivo official entertainment partner della manifestazione: in occasione di #Lucca60, sei storyteller (Martina Levato, Frà Gullo, Virginia Imbimbo, Chiara Cecilia Santamaria, Edoardo Poveromo e Giorgio Avano) accompagneranno la community alla scoperta del festival e delle sue storie. La collaborazione si arricchisce inoltre del debutto di TikTok Shop a Lucca Comics & Games con uno spazio dedicato all’interno del Padiglione Carducci.

TORNA LA CACCIA AL TESORO PODCAST: IN PALIO IL DIAMOND PASS

Torna più sfidante che mai la Caccia al Tesoro Podcast, ideata da Francesco Lancia, prodotto da OnePodcast, e disponibile sulle principali piattaforme di streaming audio. La prima e originale gamification di un podcast sfida nuovamente la community di Lucca Comics & Games e in occasione dell’edizione Legacy, un premio irripetibile: il Diamond Pass, il pass Level Up a vita. Ne sarà emesso soltanto uno e solo per questa edizione della Caccia al Tesoro.

Prima puntata oggi, giovedì 24 settembre, e poi a seguire tutti i prossimi giovedì fino all’inizio di Lucca60.

PARTNER

ISYBANK PORTA THE KINGDOM ALL’ATELIER RICCI: MONDI FANTASY, COSPLAY E LA NUOVA DEEP LOUNGE, UNO SPAZIO INCLUSIVO PER LA DECOMPRESSIONE SENSORIALE

The Kingdom, lo spazio che isybank – banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo che da dieci anni accompagna Lucca Comics & Games come Main Partner -dedica i propri spazi ai visitatori, progetto esperienziale nato nel 2025, quest’anno sarà all’Atelier Ricci, storica dimora nel cuore di Lucca: un percorso immersivo tra mondi fantasy e creatività contemporanea. Al suo interno i visitatori troveranno da quest’anno anche la Deep Lounge, uno spazio inclusivo dedicato al benessere e alla decompressione sensoriale, per vivere il festival al proprio ritmo. Completano il programma The Kingdom – Find Your Power, il gioco dedicato all’orientamento al lavoro sviluppato con il programma Giovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo per il Sociale, il Cosplayer Lab con stylist e make-up artist e le serate di Fuori Lucca Comics.

I clienti isybank che parteciperanno al Lucca Comics & Games potranno beneficiare di alcune iniziative dedicate come il salta-fila nei principali padiglioni, l’accesso prioritario ai meet & greet e alla Lounge isybank, con area relax, rete Wi-Fi e altri servizi esclusivi.

LIME, MICROMOBILITY PARTNER DI LUCCA COMICS & GAMES 2026

Per la 60esima edizione arriva al festival anche Lime, Micromobility partner di Lucca Comics & Games 2026, che renderà più semplici gli spostamenti di visitatori e appassionati all’interno di Lucca. Nei giorni della manifestazione la città si trasforma in un grande regno a cielo aperto, fatto di padiglioni, piazze, palazzi storici e percorsi sulle Mura. Lime entra in questo scenario mettendo a disposizione i suoi mezzi in sharing, pensati per muoversi agilmente tra una location e l’altra, raggiungere un incontro o un’area del festival e vivere Lucca a pieno ritmo. È un modo sostenibile e leggero di attraversare una città che custodisce secoli di storia, in piena sintonia con lo spirito di Legacy, che invita a rispettare ciò che abbiamo ricevuto e a lasciarlo in eredità a chi verrà.

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