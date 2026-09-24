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‘Tra arte e devozione’: la storica dell’arte Paola Betti racconta l’Oratorio degli Angeli Custodi
La storica guida la visita al gioiello barocco attraverso le pagine del suo libro, prima del concerto finale targato Boccherini
Domani (25 settembre), alle 17, si terrà un evento speciale alla scoperta dell’Oratorio degli Angeli Custodi a Lucca. L’appuntamento rientra tra le celebrazioni per i 300 anni dell’Arcidiocesi.
La storica dell’arte Paola Betti guiderà il pubblico all’interno di questo gioiello del Barocco lucchese, restaurato nel 2020 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’incontro prende il nome dal libro della stessa Betti: Tra arte e devozione. L’Oratorio degli Angeli Custodi a Lucca.
A seguire, lo spazio ospiterà un concerto degli allievi del Conservatorio Luigi Boccherini (il soprano Chiara Ramello e il chitarrista Antonio Dimasi), che eseguiranno musiche di Villa-Lobos, De Falla e Castelnuovo-Tedesco.
L’incontro si terrà proprio all’interno dell’Oratorio (via dell’Angelo Custode 30), a pochi passi dalla Torre Guinigi. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Il programma completo delle celebrazioni diocesane per i 300 anni è disponibile su www.diocesilucca.it.