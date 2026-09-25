A Lucia Goracci e Lorenzo Tondo il premio giornalistico Arrigo Benedetti 2026

La quindicesima edizione del premio giornalistico Arrigo Benedetti – città di Barga 2026, è stata assegnata a Lucia Goracci e Lorenzo Tondo. La prima inviata del Tg3 Rai, il secondo inviato del The Guardian.

Il premio dedicato al giornalista lucchese fondatore dell’Espresso e dell’Europeo sarà consegnato sabato 3 ottobre alle 11 sul palco del teatro dei differenti di Barga, città che ospita, presso la biblioteca comunale fratelli Rosselli, il fondo librario appartenuto a Benedetti. L’iniziativa, di prestigio e alto valore culturale, è organizzata dal comune di Barga, in collaborazione con la provincia di Lucca, la famiglia Benedetti e il patrocinio del circolo della stampa di Lucca. A consegnare il premio sul palco saranno la sindaca Caterina Campani, il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, il nipote dello storico giornalista Arrigo Benedetti e Andrea Giannasi, curatore del premio.

Lucia Goracci già corrispondente e responsabile della sede Rai di Istanbul, oggi è inviata del Tg3. Da vent’anni documenta con rigore e passione le principali guerre del Medio Oriente.

È in Iran durante l’onda verde (2009) e più di recente ha coperto i fronti di conflitto contro l’Isis. Tra i pochi giornalisti internazionali a testimoniare, da dentro l’assedio, la resistenza al califfato della cittadina curda siriana di Kobane (settembre 2014-gennaio 2015), seguirà poi la liberazione di Raqqa e di Baghouz. Segue anche l’offensiva per liberare Mosul (ottobre 2016-luglio 2017) e copre per la Rai il golpe sventato in Turchia, dove realizza una delle poche interviste internazionali – ed esclusiva italiana – con il presidente turco Erdogan (Agosto 2016).

Nell’agosto 2020 è al porto di Beirut dopo l’esplosione di 2.750 tonnellate di nitrato d’ammonio e copre anche le proteste che seguono all’evento.

Nell’agosto 2021 racconta la fine della missione Nato in Afghanistan e l’attentato terroristico all’aeroporto di Kabul. Quindi, nei mesi successivi, realizza una serie di reportage esclusivi sull’emirato islamico afghano, percorrendo da nord a sud l’intero paese.

Dopo aver coperto, da Gaza, le guerre Israele-Hamas del 2008-9 e del 2014, dal 7 ottobre 2023 è stata in Israele e nei Territori Palestinesi, oltre che in Libano in occasione dell’uccisione di Nasrallah) e in Siria per documentare la caduta del regime di Assad.

L’attività di inviata di guerra le è valsa numerosi riconoscimenti, tra cui i premi Antonio Russo, Ilaria Alpi, Luigi Barzini , Maria Grazia Cutuli, Luchetta, Biagio Agnes, Mario Francese, Premiolino e Scalfari.

Lorenzo Tondo giornalista e corrispondente del Guardian per il quale si occupa di Sud Europa e di temi legati alla crisi migratoria. In passato ha collaborato con The New York Times e Time. Dal 2010 al 2015 ha lavorato nella redazione di la Repubblica a Palermo, dove ha ottenuto numerosi riconoscimenti per le sue inchieste. Nel 2015 si è aggiudicato il premio nazionale di giornalismo Giuseppe Fava Giovani e nel 2016 il premio internazionale Maria Grazia Cutuli come giornalista siciliano emergente. Il Generale è il suo primo libro.

Il premio giornalistico Arrigo Benedetti è stato concesso alla carriera a Ferruccio De Bortoli (ex direttore di Corriere della Sera e Sole 24 Ore), Milena Gabanelli (Rai3), Riccardo Iacona (Presadiretta Rai3), Antonio Padellaro (Il Fatto Quotidiano), Nello Ajello (Repubblica), Massimo Bordin (Radio Radicale), Bruno Manfellotto (L’espresso), Toni Capuozzo (Canale 5), Fabrizio Gatti (L’Espresso), Paolo Borrometi (Agenzia giornalistica Italia), Concita De Gregorio (Repubblica), Corrado Formigli (La 7), Luigi Spinola (Radio Rai 3).

Nella sezione giovani cronisti sono stati premiati: Silvia Boccardi, Federica Angeli (Repubblica), Marta Serafini (Corriere della Sera), Claudio Cordova (Il dispaccio), Paolo Ermini (Corriere Fiorentino), Michele Albanese, Costanza Spocci (Radio 3 Rai), Francesca Sironi (L’Espresso), Remo Santini (La Nazione), Marco Pratellesi, Marco Gasperetti (Corriere della Sera), Marina Lalovic (RaiNews24), Enrico Pace (Luccaindiretta).