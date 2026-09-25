Cinema Moderno sold out per la serata con ‘I Criticoni’

I Criticoni, noto gruppo di critici cinematografici per il web e i social, hanno scelto il cinema Moderno di Lucca come luogo per presentare il nuovo film Resident Evil (2026), di Zach Cregger, seguito da un dibattito con i fan, nella serata di ieri (24 settembre).

Il gruppo, composto dal famoso youtuber ed influencer di cinema Mattia Ferrari, noto come Victorlaszlo88, Davide Marra, co-autore assieme a Fedez del podcast Pulp Podcast, e Francesco Alò, critico e giornalista cinematografico, ha intrattenuto un pubblico di poco meno di 500 persone, riempendo la sala del cinema fino al sold out. Prima della proiezione si è tenuto alle 19,30 un incontro faccia a faccia con i fan per rapidi saluti, foto di gruppo e scambio di opinioni. A seguire il film, un dibattito a tre sul palco, mischiando performance teatrali ad analisi tecniche e narrative dell’opera, per poi passare alle domande del pubblico, fino alla chiusura di mezzanotte inoltrata.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Nicole Teglia, event coordinator della serata: “La scelta di portare i Criticoni a Lucca nasce da un contatto diretto con loro e dalla volontà di proporre al pubblico lucchese un format già affermato in realtà importanti come Roma e Milano. Quando abbiamo presentato l’idea al team di Luccacinema, è stata accolta con grande entusiasmo. Anche la scelta del film non è stata semplice, ma alla fine abbiamo trovato un titolo che ci ha convinti tutti e siamo molto soddisfatti del risultato”.

“La risposta del pubblico – prosegue l’organizzatrice – è stata molto positiva e vedere la sala partecipare e vivere la serata con entusiasmo è stata una grande soddisfazione. Un risultato reso possibile anche grazie agli sponsor che hanno creduto nel progetto e ci hanno sostenuto nella sua realizzazione: Coyote , Fabrique tattoo, Fillungo 200, Ottavo nano, Esseci stampa e Toptà”.